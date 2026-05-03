Verstappen je u veoma uzbudljivim subotnjim kvalifikacijama osigurao prvi startni red osvojivši drugo mjesto iza Kimija Antonellija (Mercedes), u drugom redu su se našli Charles Leclerc (Ferrari) i Lando Norris (McLaren), a u trećem George Russell (Mercedes) i Lewis Hamilton (Ferrari). Četvrti startni red pripao je Oscaru Piastriju (McLaren) i Francu Colapintu (Alpine), a u top 10 su se kvalifikovali još Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing)* i Pierre Gasly (Alpine). Ostatak startne rešetke popunili su Nico Hulkanberg (Audi), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac) i Gabriel Bortoleto (Audi), koji je nakon mjerenog kruga u Q1 dijelu kvalifikacija morao napustiti bolid jer su mu se zapalile kočnice.

Žestok start utrke u Miamiju © Mark Thompson/Getty Images

*Hadjar je naknadno diskvalifikovan zbog prekomjerne potrošenosti podnice te je trebao startati sa začelja, no ekipa je odlučila promijeniti komponente pogonske jedinice i kontrolnu elektroniku, tako da je bio primoran na start iz pit lanea. Ovaj razvoj događaja je pomjerio Gaslyja na devetu poziciju i Hulkenberga u top 10, ali i sve ostale niže plasirane vozače za jedno startno mjesto prema naprijed.

Svi vozači su počeli utrku na medium gumama, osim Hadjara koji je bio na hard komponenti.

Kada su se svjetla na semaforu ugasila, uslijedila je prilična zbrka. Verstappen i Leclerc su žestoko napali Antonellija koji je ponovo imao loš start, a potom je i pogriješio pri kočenju i otišao široko u prvom zavoju. Tada se Verstappen prilikom ubrzavanja u vrhu drugog zavoja okrenuo na stazi, a iako se dobro snašao, ipak značajno pao u poretku. Leclerc je u međuvremenu postao lider utrke, dok se Antonelli vratio na stazu iza njega, a pratili su ih Norris i Piastri. Russell je ostao na petom mjestu, dok je Hamilton napredovao na račun Colapinta.

Antonelli se ubrzo potpuno "vratio u igru" te je u četvrtom krugu pretekao Leclerca, čime je postao lider utrke, međutim, već u narednom je Monegažanin uzvratio istom mjerom i preuzeo vodstvo.

Verstappen se probijao prema naprijed te se nakon dva preticanja našao na osmom mjestu.

Nažalost, u šestom krugu Hadjar je prednjim lijevim točkom zakačio barijeru i slomio ovjes, a potom završio u drugoj barijeri i to je za njega bio kraj utrke. No to nije sve, jer su se sudarili Lawson i Gasly, nakon čega se Francuz prevrnuo i stražnjim točkom svog bolida doslovno popeo na barijeru. Oba vozača su zbog ovog incidenta okončala nastup na utrci, dok je Hulkenberg u boksu odustao zbog kvara na bolidu. U međuvremenu je Norris uspio oduzeti drugu poziciju od Antonellija.

Na stazu je zbog pomenutih incidenata izašao safety car, što je Max iskoristio za odlazak u boks po hard gume, dok je Bottas uzeo soft.

Nakon što se utrka nastavila u 12. krugu, poredak je izgledao ovako: Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Hamilton, Colapinto, Albon, Sainz, Bearman, Ocon, Lindblad, Perez, Bortoleto, Stroll, Verstappen, Alonso i Bottas.

Borbeni Max je pokazao sjajnu vožnju na stazi u Miamiju © Ryan Pierse/LAT Images

Verstappen je odmah pretekao Strolla i pojurio za Bortoletom, kojeg je ostavio iza sebe u narednom krugu, a potom i Pereza. Nakon toga je došlo do nove promjene u vrhu, jer je Norris oduzeo vodstvo Leclercu, kojeg je potom pretekao i Antonelli. Međutim, vozač Ferrarija je u narednom krugu vratio svoju poziciju. Njih dvojica su još jednom zamijenili mjesta u 14. krugu utrke.

U međuvremenu je Max bez problema prošao pored Lindblada, a potom je pojurio za Oconom, koji je u tim trenucima držao 11. mjesto. Posao je završio u 15. krugu, a onda je "u prašini" ostavio i Bearmana za ulazak u top 10.

Naredni Maxov "plijen" bio je Albon u prvom zavoju tokom 17. kruga, a zatim je i Leclerc pretekao Piastrija u borbi za treću poziciju. Proboj Nizozemca se nastavio u narednom krugu, kada je projurio pored Sainza i zauzeo osmo mjesto.

Max Verstappen ispred Carlosa Sainza na Velikoj nagradi Miamija © Clive Mason/Getty Images

Četverostruki šampion je nakon toga "naciljao" Colapinta, kojeg je pretekao u 20. krugu i napredovao na šestu poziciju, jer je Russell u tim trenucima ušao u boks po hard gume.

Naredni u boksu bio je Leclerc, koji je odgovorio na potez vozača Mercedesa i odabrao iste gume. Zbog greške njegovih mehaničara i sporije zamjene guma, izgubio je poziciju od Russella. Oni su se u tim trenucima našli u gužvi bolida pa ih je čekao proboj prema naprijed. Russell je pretekao Albona u 25. krugu nakon dosta muke, da bi pored vozača Williamsa rutinski prošao i Leclerc.

Verstappen je za to vrijeme sustizao četvrtoplasiranog Hamiltona, a onda su vozači počeli prijavljivati prve kapi kiše. Maxov napad na Ferrari je uslijedio u 27. krugu te je pretekao starog rivala za napredak na treće mjesto. Tada je Antonelli otišao u boks na zamjenu guma, a onda se na stazu vratio kao petoplasirani. Gume je potom mijenjao i Bearman.

Max se u nastavku utrke dao u potjeru za Piastrijem, dok je Norris ušao u boks na promjenu guma. Odmah nakon toga je isti potez povukao i Hamilton. Antonelli je u 28. krugu pretekao Norrisa, a onda je Verstappen odbio napad vozača Mercedesa, što je omogućilo Norrisu da se približi mladom Italijanu. Piastri je potom otišao u boks, čime je Max postao lider utrke.

Ipak, Antonelli je u 29. krugu uspio proći pored Verstappena i ponovo preuzeti vodstvo, nakon čega je uslijedila bitka Nizozemca s Norrisom, koju je dobio Britanac i potisnuo ga na treće mjesto.

Tada četvrtoplasirani Colapinto je u 32. krugu ušao prvi put u boks, a na stazu se vratio kao osmi. U tim trenucima je iza Maxa bio Leclerc, kojeg su pratili Russell i Piastri. Upravo je Piastri vršio pritisak na Britanca te mu je u 35. krugu oduzeo peto mjesto, ali mu se Russell ubrzo revanširao.

U 37. krugu od ukupno 57, poredak je bio ovakav: Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Russell, Hamilton, Colapinto, Sainz, Albon, Bearman, Ocon, Bortoleto, Lindblad, Alonso, Perez, Stroll i Bottas.

Max Verstappen vozi bolid Oracle Red Bull Racinga na stazi u Miamiju © Ryan Pierse/LAT Images

U nastavku utrke je fokus uglavnom bio na Norrisovoj jurnjavi za Antonellijem, dok je Verstappen pokušavao održavati prednost u odnosu na Leclerca vozeći na starim hard gumama. Ipak, Monegažanin ga je sustigao u 45. krugu utrke te se očekivao njegov napad, koji se dogodio na startnom/ciljnom pravcu u 47. krugu. Leclerc je prošao, ali mu je Max nevjerovatnim manevrom s vanjske strane sjajno uzvratio. Ipak, potrošio je bateriju pa je Leclerc ponovo zauzeo treće mjesto. Novi problem za Maxa postao je Piastri, koji ga je pretekao u 49. krugu. Verstappenove gume su jednostavno bile previše potrošene, tako da nije imao način da odbrani četvrtu poziciju.

Russell ga je sustigao u 55. krugu i napao, Max se uspio odbraniti, a potom je prijavio da ga je Britanac udario u stražnju gumu. Nakon toga je još jednom sjajno odbranio poziciju, ali ju je ipak u narednom naletu vozača Mercedesa ipak izgubio.

Pored toga, bitku su vodili Piastri i Leclerc u posljednja dva kruga, a Australac je uspio preteći Monegažanina u pretposljednjem krugu. Leclerc se potom okrenuo na stazi i udario u barijeru, a onda je zbog štete na bolidu izgubio brzinu. Ovu priliku su iskoristili Russell i Verstappen da ga prestignu u posljednjem krugu. Prilikom preticanja, Russell je imao kontakt s Leclercom te mu je uništeno prednje krilo.

Antonelli je u međuvremenu uspio zadržati Norrisa iza sebe i prvi je prošao ciljem upisavši svoju treću pobjedu u nizu. Treći je bio Piastri, četvrti Russell, dok je Maxu nakon sjajne vožnje pripalo peto mjesto. Leclerc je završio šesti, međutim, nakon utrke je dobio kaznu od 20 sekundi zbog vožnje oštećenog bolida i neopravdanog napuštanja granica staze kojim je stekao prednost, tako da je pomjeren na osmo mjesto iza Hamiltona i Colapinta. Vozaču Alpinea je ovo najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri.

Kažnjen je i Verstappen i to s pet sekundi, jer je nagazio bijelu liniju prilikom napuštanja boksa poslije zamjene guma, koja razdvaja izlaz iz pit lanea i stazu. Ipak, zadržao je petu poziciju zbog pomenute kazne koju je dobio Leclerc.

Dakle, konačan poredak top 10 vozača na utrci za Veliku nagradu Miamija izgleda ovako: Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Verstappen, Hamilton, Colapinto, Leclerc, Sainz i Albon.

Kimi Antonelli i Max Verstappen nakon utrke u Miamiju © James Sutton/LAT Images

Devetnaestogodišnji Kimi je postao prvi vozač u historiji Formule 1 koji je svoja prva tri pole positiona pretvorio u pobjede.

Recimo i da je Verstappen nakon sjajne i hrabre vožnje izabran za najboljeg vozača utrke u Miamiju.

"Utrka je bila sadržajna. Okrenuo sam se na stazi u drugom zavoju, što nije bilo dobro. Pokušao sam minimizirati gubitak vremena. Nakon toga smo se odlučili za rani odlazak u boks, ali ta hard guma nije bila dobra za mene, nije imala dobro prianjanje. Teško je bilo voziti do kraja utrke. Dao sam sve od sebe, ali jednostavno nije bilo suđeno. Ipak, pokazali smo bolje performanse, što je zaista obećavajuće", izjavio je Max nakon utrke.

"Ovo me zaista boli jer sam imao jako dobar tempo, bilo je lako preticati...Sve se dogodilo brzo i završio sam u zidu. Veoma sam razočaran što sam ostao bez bodova i oštetio bolid. Želio sam završiti ovaj vikend sa saznanjem da smo napredovali. Danas sam mogao ostvariti veoma dobar rezultat za tim iako sam startao iz pit lanea. Međutim, ostao sam bez svega jer sam napravio grešku i veoma sam frustriran", rekao je razočarani Hadjar.

01 Poredak vozača i konstruktora

Nakon utrke u Miamiju, Antonelli kao lider poretka vozača ima 100 bodova, drugi je Russell koji je skupio 80, a treći Leclerc sa 59 boda. Potom slijede Norris i Hamilton s 51, Piastri s 43 i sedmoplasirani Max koji ima 26 bodova. U top 10 su još Bearman, Gasly i Lawson, koji su nakon četiri utrke prikupili 17, 16 i 10 bodova.

U poretku konstruktora Mercedes vodi sa 180 bodova, drugoplasirani Ferrari ima 110, a trećeplasirani McLaren 94 boda. Oracle Red Bull Racing se nalazi na četvrtom mjestu s osvojenih 30 bodova. U top 5 je i Alpine s 23 bodom.

02 Peta utrka sezone vozi se u Kanadi

Naredni trkački vikend na rasporedu je od 22. do 24. maja i uključivat će Sprint. Prema programu, u petak 22. maja vozit će se jedini slobodni trening od 18:30 sati po našem vremenu, a potom u 22:30 sati slijede kvalifikacije za Sprint. U subotu 23. maja Sprint utrka će početi u 18:00 sati, poslije koje će se voziti kvalifikacije za glavnu utrku s početkom u 22:00 sati. Start nedjeljne utrke (24. maj) za Veliku nagradu Kanade zakazan je za 22:00 sati.