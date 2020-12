Brown Sugar RnB: Veliki b2b intervju DJ Soula i DJ Merakoona

SOUL : Jeste. Fm Jam Black Friday nije ugašena ideja, ali istina da je zapostavljen u korist Brown Sugar RnB-a. Najdugotrajniji je, započet je 2005. godine u Cafe Baru Sloboda i klubu Palma. Rekao bih da je to možda malo tvrđa varijanta, orijentisana više na rap nego na RnB zvuk. U ljeto 2018. desio se RnB Night Out. Bio je to veliki event koji smo odsvirali Kontra i ja, a ti nam se nisi mogao pridružiti zbog odlaska na Exit Fest :) To bi definitivno postao veliki serijal, međutim, njega smo se odmah odrekli u korist Brown Sugar RnB-a koji je ubrzo nakon toga “poletio”.