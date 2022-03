„Koncert je bio vrhunski, a činjenica da je server bio prebukiran dovoljno govori o Brudinoj popularnosti u BiH i regionu. Prezadovoljni smo, jer smo prvi koji su napravili ovakvu stvar, a kad se radi o našem stvaralaštvu, uvijek imamo imperativ da budemo drugačiji i ljudima ponudimo ono što do tada nisu imali priliku vidjeti. Uspjeli smo!“, zadovoljni su u sarajevskom umjetničkom kolektivu Helem Nejse, koji stoji iza Brudinog nastupa, glasa i pjesama (a takođe su autori BBBB serijala).

„Koncert je bio vrhunski, a činjenica da je server bio prebukiran dovoljno govori o Brudinoj popularnosti u BiH i regionu. Prezadovoljni smo, jer smo prvi koji su napravili ovakvu stvar, a kad se radi o našem stvaralaštvu, uvijek imamo imperativ da budemo drugačiji i ljudima ponudimo ono što do tada nisu imali priliku vidjeti. Uspjeli smo!“, zadovoljni su u sarajevskom umjetničkom kolektivu Helem Nejse, koji stoji iza Brudinog nastupa, glasa i pjesama (a takođe su autori BBBB serijala).

„Koncert je bio vrhunski, a činjenica da je server bio prebukiran dovoljno govori o Brudinoj popularnosti u BiH i regionu. Prezadovoljni smo, jer smo prvi koji su napravili ovakvu stvar, a kad se radi o našem stvaralaštvu, uvijek imamo imperativ da budemo drugačiji i ljudima ponudimo ono što do tada nisu imali priliku vidjeti. Uspjeli smo!“, zadovoljni su u sarajevskom umjetničkom kolektivu Helem Nejse, koji stoji iza Brudinog nastupa, glasa i pjesama (a takođe su autori BBBB serijala).