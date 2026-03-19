Camilla Pedersen juri tri ultra rekorda na utrci Wings for Life World Run
Planiraš oboriti tri ekstremna rekorda u samo jednoj zvaničnoj utrci. Kako si uopće došla na tu ideju?
Učestvovala sam u utrci Wings for Life World Run 2024. godine i imala sam cilj da pretrčim 42 km, jer nikada nisam trčala maraton. Onda sam stigla do 42 km i ljudi su mi govorili: "Ti četvrta na svijetu". Potom sam odlučila da trčim još malo. Kada sam stigla do 45 km, bila sam mentalno iscrpljena, ali sam čula da sam blizu trećeg mjesta u utrci. Tako sam nastavila trčati dok me nije sustigao Catcher Car. Pretrčala sam 50,2 km.
Sjajno, to je baš mnogo.
Nikada prije nisam trčala toliko. Poslije sam saznala da sam zapravo oborila danski rekord na 50 km, a nisam ni znala da postoji. Onda sam pomislila da bi možda bilo zabavno pokušati postaviti zvanični rekord. Nisam mogla odoljeti da ne pogledam koji je danski rekord na 100 km i vidjela sam da je postavljen još 1994. godine. Nisam mogla vjerovati da ga niko od tada nije oborio. To me je navelo na pomisao da bi moglo biti zabavno pokušati. Ako mogu postaviti danski rekord na 50 km, možda to mogu i na 100 km. Onda sam otkrila da postoji i rekord utrke na šest sati i odjednom je ideja da se u jednoj utrci postave tri danska rekorda postala zaista uzbudljiva. Ljudi su mi govorili da to ne mogu učiniti, jer bih morala trčati veoma brzo prvih 50 km, a da me nakon toga čeka još 50 km do cilja. Kada ljudi to kažu, to u meni nešto pokrene. Naravno da to mogu.
Koji tempo ciljaš?
Prvih 50 km moram trčati u prosjeku 4:08 po kilometru, a onda mi i dalje trebaju "svježe" noge, jer moram trčati još 50 km s prosjekom oko 5 minuta po kilometru. Ne zvuči tako brzo, ali nakon tako napornog trčanja toliko dugo, umor se zaista nakuplja u tijelu. Nije stvar samo u trčanju, toliko je kockica koje se moraju složiti, a taj izazov mi se sviđa.
Kako izgledaju tvoje svakodnevne pripreme?
Ide mi dobro. Od novembra trčim oko 100 km sedmično. Ne mogu ići mnogo više od toga, jer imam osteoporozu nakon nesreće. Moram paziti da ne trčim previše. Također, imam problema s diskom u kičmi. Od nesreće postoji mnogo stvari koje moram riješiti i moram shvatiti kako to najbolje uraditi. Umjesto da samo trčim, također puno vozim bicikl kako bih stekla izdržljivost. Trčim pet do šest puta sedmično, uz dva kvalitetna treninga. Ne trčim prebrzo, jer to mnogo opterećuje tijelo. Znam šta da radim da bih izbjegla povrede. Prvih 50 km trčim malo brže od svog ciljanog tempa utrke, ali također provodim dosta vremena trčeći tačno svojim ciljanim tempom kako bi se moje tijelo naviklo na ritam. Radim jedno dugo trčanje sedmično od oko 30 km. Ne mislim da ću trčati duže od 30 km u svojim pripremama, možda do 35 km. Također vozim bicikl, možda jednu tešku sesiju sedmično, a inače su to neke umjerene vožnje, odnosno ukupno oko jedne do dvije teške biciklističke sesije.
Koliko treninga snage uključuješ u svoj trening izdržljivosti? Radiš li to uopće?
Moram raditi neke vježbe snage zbog problema s leđima. Također, imam problema sa ishijadičnim živcem, tako da mi je fokus na pokretljivosti, stabilnosti i treningu trupa. Ako to preskočim, odmah osjetim kada trčim. Ovo radim dva puta sedmično, ali ne dižem teške tegove. Idealno bi bilo da sam počela s težim treninzima snage prije više mjeseci, ali s obzirom na to da je do utrke ostalo tako malo vremena, to sada nema smisla. Moji mišići bi bili previše umorni i to bi umanjilo kvalitet mog trčanja. To je fina ravnoteža, ali trening snage je jednako važan kao i samo trčanje.
Zašto pokušavaš oboriti tri danska rekorda na utric Wings for Life World Run i šta ovaj izazov znači za tebe lično?
Volim to raditi na utrci Wings for Life World Run jer trčimo za one koji ne mogu, to je za dobra svrha. Mogla sam i ja biti u ovakvoj situaciji, mogla sam završiti u invalidskim kolicima. Istina, mogla sam pokušati oboriti rekord na Danskom prvenstvu na 100 km ranije, ali to me zapravo ne motiviše.
Šta čini utrku Wings for Life World Run tako posebnom za tebe?
To nije obična utrka, to je ono što mi se sviđa u slučaju Wings for Life World Runa. Nemate fiksnu ciljnu liniju i ne znate kada će vas ciljna linija sustići. Također, svi mogu učestvovati u utrci Wings for Life World Run, možete i samo hodati, a zapravo učestvuje mnogo ljudi u invalidskim kolicima. To mi nekako slama srce, ali na dobar način. Kad ih vidim, svaki put se naježim. Imam toliko poštovanja prema ljudima koji i dalje žive svoje živote punim plućima iako su u invalidskim kolicima. Njihovi životi su se možda mnogo promijenili, ali i dalje imaju pozitivan stav, iako im je nevjerovatno teško.
Na dan utrke, kako se nosiš s načinom razmišljanja, tempom i ishranom za tako dugotrajan napor?
Bit ću nervoznija što se više bliži utrka. Znam da ću početi sumnjati u sebe i misliti: "Šta radiš? Šta je ovo?", ali također znam da ako to ne osjetim, onda nisam spremna. Zapravo mi je potreban taj osjećaj, inače nisam mentalno spremna za to. Ako samo pomislim: "Oh, ovo će biti zabavno, ovo će biti lako", onda znam da nisam dovoljno spremna. I naravno, moram paziti na ishranu, jer ću dugo trčati i nemam puno vremena za odlazak u toalet usput. Ima toliko malih dijelova koji se moraju uklopiti, a ishrana je veliki dio toga da li ću uspjeti ili ne.
Šta bi učesnici trebali jesti i piti u danima prije utrke kako bi optimizirali performanse i izbjegli stomačne probleme?
Ako razmišljate o ishrani prije utrke, zapravo morate razmišljati unaprijed, ne samo na sam taj dan, već i dan ili dva prije. Na primjer, ne jedem meso dan prije utrke, jer može biti potrebno 24 do 48 sati da se probavi, a to ne želite u svom sistemu. Dan prije jedem samo rižu i ne previše vlakana, jer vlakna također vežu vodu u tijelu. Dakle, držim se lakih ugljikohidrata. Ne jedem povrće ili puno voća dan prije utrke. Riža uvijek pomaže, a i malo bijelog kruha s Nutellom ili nešto slično. Također pokušavam izbjegavati previše jogurta ili mlijeka dan prije utrke. U sedmici prije utrke, a posebno u posljednjih nekoliko dana, morate razmišljati i o elektrolitima i hidrataciji. Trebate se pobrinuti da unesete dovoljno tekućine prije utrke kako ne biste dehidrirali prije nje. Na kraju, plaćate veću cijenu za dehidraciju nego za smanjenje unosa ugljikohidrata.