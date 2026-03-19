Camilla Pedersen juri tri ultra rekorda na utrci Wings for Life World Run

Nikada prije nisam trčala toliko. Poslije sam saznala da sam zapravo oborila danski rekord na 50 km, a nisam ni znala da postoji. Onda sam pomislila da bi možda bilo zabavno pokušati postaviti zvanični rekord. Nisam mogla odoljeti da ne pogledam koji je danski rekord na 100 km i vidjela sam da je postavljen još 1994. godine. Nisam mogla vjerovati da ga niko od tada nije oborio. To me je navelo na pomisao da bi moglo biti zabavno pokušati. Ako mogu postaviti danski rekord na 50 km, možda to mogu i na 100 km. Onda sam otkrila da postoji i rekord utrke na šest sati i odjednom je ideja da se u jednoj utrci postave tri danska rekorda postala zaista uzbudljiva. Ljudi su mi govorili da to ne mogu učiniti, jer bih morala trčati veoma brzo prvih 50 km, a da me nakon toga čeka još 50 km do cilja. Kada ljudi to kažu, to u meni nešto pokrene. Naravno da to mogu.