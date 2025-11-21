Carlos Sainz predvodi flotu Ford Raptor T1+ automobila u "misiji Dakar"

Kao što je poznato, Ford M-Sport je osvojio podijum na svom debiju na Dakaru ove godine, a sada se moćni američki proizvođač namjerava boriti za prvo mjesto. Tim je proveo cijelu godinu podešavajući svoju mašinu za Dakar Rally nakon uspješnog debija na dinama Saudijske Arabije početkom ove godine. Međutim, sada se njihova talentovana vozačka postava koju čine Carlos Sainz, Mattias Ekström, Nani Roma i Mitch Guthrie Jr., vraća u pustinju na 48. izdanje Dakar Rallyja, koje se održava od 3. do 17. januara. Prošli put je tim ostvario podijum u klasi Ultimate, no sada su apetiti još veći, a jedini cilj titula.

Carlos Sainz, Mattias Ekström, Nani Roma i Mitch Guthrie Jr. © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Pokrivač s potpuno novog Ford Raptora T1+ je skinut pred Dakar Rally za 2026. godinu. Razne mehaničke modifikacije su implementirane otkako je Fordova snažna V8 mašina debitovala na Dakaru ranije ove godine. Ford M-Sport se polako bliži svojoj drugoj šansi za osvajanje Dakara sa zadržanom vozačkom postavom koju čine Sainz, Ekström, Roma i Guthrie Jr.

Sainz je već četverostruki pobjednik klase Ultimate na Dakaru, a dvije posljednje pobjede ostvario je otkako se reli preselio na Bliski istok. Tim je koristio ogromno iskustvo ovog Španca dok je prilagođavao postavke svog automobila za uspjeh na pješčanim dinama Saudijske Arabije.

"Od početka ovog projekta sarađujem s inženjerima na razvoju našeg automobila. Poboljšali smo ovjes, kočnice, mjenjač i još mnogo toga. Sve se to zbraja kako bismo dobili brži automobil za ovaj Dakar", izjavio je Sainz.

On će se voziti uz Lucasa Cruza, koji mu je bio suvozač u sve četiri njegove prethodne pobjede na Dakaru. Trijumf s Fordom bi istaknuo Sainza kao jedinog vozača u historiji Dakara koji je pobijedio s pet različitih proizvođača.

Mattias Ekström vozi Ford Raptor T1+ © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Ekström je završio Dakar Rally 2025 kao najbolje plasirani vozač Ford M-Sporta, osvojivši treće mjesto u ukupnom plasmanu u klasi Ultimate. Njegovo iskustvo u širokom spektru trkaćih disciplina mu je pomoglo da se poboljša u svih pet svojih dosadašnjih nastupa na Dakaru.

"Naš cilj je da pobijedimo na ovom Dakaru. Prošle godine smo završili treći, a sada imamo potencijal da se borimo za vrh. Potrebne su nam dvije sedmice čiste trke, ali na Dakaru je to teško", rekao je Ekström.

Njegov plan je da svoje BFGoodrich KDR EVO gume održi na pravom putu tokom svih 13 specijala, a suvozač će mu ponovo biti također Šveđanin Emil Bergvist. Ovo je njihov šesti zajednički Dakar.

Nani Roma u Ford Raptoru T1+ © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Roma, još jedna legenda Dakara, dodao je još više snage postavi vozača Ford Raptora T1+. Fenomenalni vozač ima rijetku čast da može reći da je pobjednik Dakara na dva i četiri točka. Tri decenije iskustva ovog Katalonca na Dakaru čine ga neprocjenjivim članom tima.

"Odlazak u Saudijsku Arabiju podsjeća me na to kako je Dakar nekada izgledao u Africi. Cijele dane provodimo utrkujući se kroz široke otvorene pustinje i ovo je nešto tako posebno", kazao je Nani.

On je vozio Ford Raptor T1+ do svoje prve etapne pobjede na Dakaru tokom debija tima ove godine. Alex Haro je tog dana bio suvozač i pridružit će se Romi ponovo na Dakaru za 2026. godinu.

Dok je Ford Raptor T1+ debitovao na Dakaru, Mitch Guthrie Jr. je prvi put ove godine ušao u klasu Ultimate. On je besprijekorno napredovao iz kategorije Challenger na Dakaru i pokazao je mnogo brzine dok se miješao s najboljima, a na kraju je završio peti u ukupnom poretku klase Ultimate.

"Prije ovog Dakara imali smo više vremena u automobilu i bolje smo se uklopili u odlični tim koji imamo oko nas. Naš cilj je da postignemo još bolje rezultate nego prošli put", riječi su Guthrieja Jr.

Potpuno američka trkačka posada, koju čine Guthrie Jr. i suvozač Kellon Walch, može ispisati nezaboravno poglavlje historije Dakara ukoliko donese pobjedu u Fordovo sjedište u Dearbornu u Michiganu.

Mitch Guthrie Jr na pješčanim dinama © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

- Ford Raptor T1+, "zvijer" koju će Sainz, Ekström, Roma i Guthrie Jr. voziti u Saudijskoj Arabiji u januaru, prošao je intenzivan program poboljšanja od svog debija na Dakaru. Ovaj automobil sada ima lakšu i elegantniju karoseriju, nova gullwing vrata, prednja dnevna svjetla i laminirano polikarbonatno vjetrobransko staklo, između ostalih modifikacija. Vozilo pokreće moćni 5,0-litarski Coyote Darkhorse V8 motor, pogonska jedinica koja se već dokazala na reliju Dakar.

Ford M-Sport i njegova impresivna postava vozača će se takmičiti na reliju Dakar od 3. do 17. januara 2026. godine. Bit će to 48. izdanje svjetski poznatog relija, koje počinje i završava u gradu Yanbu. Više 5.000 km utrke s mjerenjem vremena raspoređeno je na uvodnu Prolog etapu koja se vozi 3. januara i dodatnih 13 vremenski mjerenih specijala na pijesku Saudijske Arabije. Dvije sedmice intenzivne trkačke akcije na opasnom terenu poput pješčanih dina i planinskih kanjona, dovest će sve učesnike do krajnjih granica.