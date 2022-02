Courage Adams u BMX avanturi u Johannesburgu

Adams je španski državljanin, no rođen je u Benin Cityju (Nigerija). Prije par godina ovaj 25-godišnjak je posjetio Nigeriju kako bi se ponovo povezao sa rodnom zemljom i snimio video „Encouraged“, te istražio rastuću BMX scenu u glavnom gradu Lagosu.

Adams je španski državljanin, no rođen je u Benin Cityju (Nigerija). Prije par godina ovaj 25-godišnjak je posjetio Nigeriju kako bi se ponovo povezao sa rodnom zemljom i snimio video „Encouraged“, te istražio rastuću BMX scenu u glavnom gradu Lagosu.

Adams je španski državljanin, no rođen je u Benin Cityju (Nigerija). Prije par godina ovaj 25-godišnjak je posjetio Nigeriju kako bi se ponovo povezao sa rodnom zemljom i snimio video „Encouraged“, te istražio rastuću BMX scenu u glavnom gradu Lagosu.