Bliži se WRC Hrvatska – Veliki izazov za svjetsku rally elitu

WRC, Svjetsko rally prvenstvo od 22. do 25. aprila održava se u Hrvatskoj i bit će to prvi put ikada da se ovo veliko takmičenje organizira u našem susjedstvu gdje najbolje rally vozače svijeta predvođene sedmerostrukim prvakom Sebastienom Ogierom, očekuje puno zamki i izazova kroz više od 20 veoma zahtjevnih brzinaca.

Croatia Rally ponudit će WRC eliti oko 300 kilometara utrkivanja, a privući će i znatno više takmičara, jer očekuje ih se više od 80 na startu. Vozači će u četiri dana proći više od 1.000 kilometara, putujući do startnih pozicija sljedećih brzinaca koji su na rasporedu, često se probijajući i kroz uobičajene saobraćajne gužve.

Nema privilegiranih među vozačima na Rallyju Croatia, što ovaj rally čini jednim od posebnih izazova ove sezone. U takvim uvjetima do izražaja dolazi isključivo vozački talent i vrhunska pripremljenost automobila, a ko god pobijedi, može definitivno reći da je spreman umiješati se u borbu za naslov WRC prvaka ove sezone.

Slijedi jurnjava Medvednicom na relaciji Bliznec – Pila, što će biti i najduži brzinski ispit od čak 25,20 km i tražit će od WRC majstora da daju sve od sebe. Bit će to duži brzinac od ijednog ove godine u Monte Carlu koji je pojam zahtjevnosti u svijetu rallyja, što dovoljno govori.

