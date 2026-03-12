Da li je Max Verstappen "nadmudrio" novi hibridni sistem Formule 1?

Prema novim F1 propisima, električna energija treba činiti mnogo veći udio ukupnih performansi bolida nego ranije, što znači da su prikupljanje i korištenje energije postali ključni u svakom krugu. Kako je sezona za 2026. krenula svojim tokom, Verstappen pokazuje da se prilagođava promjenama.

01 Stigla je nova era Formule 1

Bolidi Formule 1 će se ove sezone mnogo više oslanjati na električnu energiju, što znači da vozači sada moraju vrlo pažljivo upravljati energijom tokom cijele utrke.

Bateriju je i dalje potrebno puniti. Kao i kod cestovnih automobila, većina toga se događa prilikom kočenja, kada se prikuplja energija koja bi inače bila izgubljena. Međutim, ubrzanje iz zavoja također igra ulogu, jer motor tokom rada na visokim okretajima omogućava električnom sistemu da generiše dodatnu energiju. Upravo tu je Verstappen uočio priliku.

Verstappen prolazi kroz zavoj na stazi Albert Park © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Promjena stepena prijenosa je ključ uspjeha

Brzina kojom vozač prolazi kroz zavoj određuje koliko brzo može ubrzati prilikom izlaska iz njega, što je princip poznat svakom vozaču trkaćih automobila, ali četverostruki svjetski prvak je uočio jednu prednost. Tokom predsezonskih testiranja u Bahreinu, Verstappen je imao drugačiji pristup u sporim zavojima, poput desetog zavoja, gdje je prebacivao u prvu brzinu dok je većina vozača ostala u drugoj.

Ova tehnika mu omogućava izlazak iz zavoja s većim brojem okretaja motora, što rezultira bržim punjenjem baterije i ranijim korištenjem električne energije na pravcu. S obzirom na to da vozači vrše prebacivanje između Boost i Recharge načina rada, prednosti bi mogle biti značajne, a to su brže punjenje baterije, duže korištenje maksimalne snage i manje vremena provedenog u vožnji bez pritiska na papučicu gasa (lift-and-coast).

03 Bolid kojem se može vjerovati

Oracle Red Bull Racingov RB22 je prvi bolid tima koji pokreće novi motor razvijen u saradnji sa Fordom. Američki proizvođač je dao doprinos svojom stručnošću u oblasti hibridne tehnologije, proizveo je ključne komponente, uveo nove tehnike 3D printanja i softver kako bi ubrzao razvoj i poboljšao preciznost simulatora.

F1 bolid Oracle Red Bull Racinga za 2026. godinu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sve to je otvorilo nove mogućnosti za testiranje različitih ideja, omogućivši Maxu Verstappenu da testira svoj koncept "prekomjernog smanjivanja" prijenosnih odnosa (over-reducing gears) i vidi kakve prednosti on donosi, ako ih uopće ima. Međutim, ne može se sve testirati samo u teoriji.

Predsezonska testiranja su pokazala da pristup funkcioniše, iako veći broj okretaja motora također znači veće mehaničko opterećenje te veći rizik od kvara. Međutim, podaci govore da je bolid RB22, a posebno njegov motor, dizajniran imajući ovu strategiju na umu, kako bi se mogao nositi s dodatnim opterećenjem. Ostaje da se vidi hoće li se to pokazati tačnim, a Oracle Red Bull Racing je svakako poznat po smjelim tehničkim idejama.

04 Kako je to funkcionisalo u Melbourneu?

Nesretno izlijetanje u kvalifikacijama značilo je da će Verstappen prvu utrku sezone u Australiji započeti s 20. startnog mjesta. Nakon što je brzo napredovao za pet pozicija na startu, efikasno se probijao naprijed u poretku i na kraju je završio šesti. Uz to je zabilježio najbrži krug i dobio nagradu za najboljeg vozača dana.

"Prvi krugovi su bili prilično haotični i samo sam trebao izbjeći probleme. Sve u svemu, ekipa je ipak odradila odličan posao. Bio je to pristojan napredak s 20. mjesta i radit ćemo kao tim kako bismo dodatno smanjili zaostatak", izjavio je Max nakon utrke u Australiji.

Nizozemac je nadmašio konkurenciju i stigao do šestog mjesta u Australiji © Getty Images/Red Bull Content Pool

Na osnovu ovih dokaza, čini se da se taktika sjajnog Nizozemca isplatila. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći s pozicije bliže vrhu poretka kako sezona bude odmicala.