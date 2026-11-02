Dakar Rally se 2027. godine vraća svojim korijenima u Afriku

Tokom izdanja relija Dakar za 2026. godinu gledali smo najneizvjesniji završetak ove utrke u njenoj historiji. Luciano Benavides je pobijedio Rickyja Brabeca na samom cilju za samo dvije sekunde, dok je Nasser Al-Attiyah osvojio svoju šestu titulu na ovom reliju, a prvu za Daciju. Sljedeće godine će oni braniti svoje titule na utrci koja će se voziti na dva kontinenta. Ovo će biti 49. izdanje najtežeg relija na svijetu, a održat će se u Portugalu i Maroku, prije nego što se takmičenje za jubilarno, 50. izdanje relija, 2028. godine vrati u Saudijsku Arabiju.

Akcija počinje na jugu Portugala 9. januara 2027. godine, kada će Algarve biti domaćin prologa i prve etape, odnosno prvog brzinskog ispita, nakon čega se takmičenje seli u Maroko, gdje će se kroz 11 etapa voziti do Marakeša.

Dakar Rally će imati šest različitih bivaka duž rute od 7.824 kilometra, uključujući 4.341 kilometar brzinskih ispita. S prosječno 300 do 500 kilometara brzinskog ispita dnevno na nekim od najzahtjevnijih terena na svijetu, ovo će biti izuzetno težak test za vozače i suvozače, ali i njihove mašine. Direktor relija David Castera izjavio je da će Dakar 2027. godine biti "beskompromisan".

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"Uprkos kratkom vremenu koje smo imali na raspolaganju za pripreme, osmislili smo pravi Dakar", istakao je Castera.

Branioci titule Nasser Al-Attiyah i Luciano Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

01 Dakar Rally 2027 - osnovne informacije

Kada: od 9. do 23. januara 2027. godine

Gdje: Portugal i Maroko

Start: Loulé, Portugal

Cilj: Marakeš, Maroko

Broj etapa: Prolog + 12 etapa

Ukupna dužina: 7.824 km

Dužina brzinskih ispita: 4.341 km

Najduža etapa: 500 km – 7. etapa

Maratonska etapa: jedna maratonska etapa s utočištem (Marathon Refuge) – 8. i 9. etapa

Ruta relija Dakar za 2027. godinu © © Dakar Rally

02 Prolog: Loulé/Faro – Loulé/Faro

Subota, 9. januar

Brzinski ispit: 29 km

Ukupna dužina: 129 km

Stadion Algarve kapaciteta 30.000 gledalaca, koji je bio domaćin druge utrke Svjetskog prvenstva u rally-raidu 2026. godine, bit će baza evropskog dijela Dakara, uz kratku rutu prologa dugu 29 kilometara. Očekuje se intenzivna utrka pred navijačima s cijelog kontinenta. Riječ je o kratkoj i tehnički zahtjevnoj ruti koja prolazi uskim stazama i između drveća, a početkom januara treba očekivati i niske temperature. Najveći izazov bit će zadržati hladnu glavu kako bi se osigurala dobra startna pozicija za prvu etapu.

Luciano Benavides će braniti svoju titulu u Portugalu i Maroku © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 1. etapa: Loulé/Faro – Loulé/Faro

Nedjelja, 10. januar

Brzinski ispit: 100 km

Ukupna dužina: 300 km

Prva puna etapa ujedno je i posljednji takmičarski dan u Portugalu. Pred takmičarima je 100 kilometara brzinskog ispita kroz slikovite predjele oko Fara. Očekuju ih makadamski putevi, stijene, drveće i vodene prepreke. Nakon toga slijedi test izdržljivosti, noćno putovanje brodom prema Nadoru i nova avantura u Africi.

Gospodar Dakara Stéphane Peterhansel vozi kroz Algarve © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Transfer: Loulé/Faro – Bouârfa

Ponedjeljak, 11. januar

Ukupna dužina: 590 km

Bez takmičarske etape

Pred takmičarima je dugo putovanje iz Portugala do prvog marokanskog bivaka u Bouârfi na sjeveroistoku zemlje. Iako će napraviti pauzu od utrkivanja, primijetit će kako temperature postepeno rastu dok se budu kretali prema jugu.

05 2. etapa: Bouârfa – Bouârfa

Utorak, 12. januar

Brzinski ispit: 390 km

Ukupna dužina: 490 km

Prva afrička etapa bit će test navigacijskih sposobnosti takmičara na Dakaru, dok budu prolazili divljim i kamenitim terenom visoravni Rekkam. S 390 kilometara brzinskog ispita, postavlja se novi standard za naredne dane, jer će svaka naredna dionica brzinskog ispita, sve do posljednjeg dana, biti duža od 350 kilometara.

"Kralj pustinje" Nasser Al-Attiyah dobro poznaje Maroko © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 3. etapa: Bouârfa – Bouârfa

Srijeda, 13. januar

Brzinski ispit: 410 km

Ukupna dužina: 490 km

Druga kružna etapa oko Bouârfe duža je od 400 kilometara, a takmičari će se približavati alžirskoj granici. Vremenski mjereni dijelovi počinju sprintom preko prostranih visoravni, nakon čega slijedi niz sve tehnički zahtjevnijih i grubljih dionica. Nakon prvog zaustavljanja radi dopunjavanja goriva, takmičare očekuje niz brzinskih dionica preko terena koji će za većinu njih biti potpuno nov, čak i za one koji su učestvovali na reliju Rally du Maroc.

Mattias Ekstrom se suočava sa kamenitim marokanskim terenom © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 4. etapa: Bouârfa – Zagora

Četvrtak, 14. januar

Brzinski ispit: 490 km

Ukupna dužina: 750 km

Ovo će biti najduži brzinski ispit prve sedmice i donijet će neke spektakularne prizore. Takmičari će se suočiti s velikim dinama Merzouge, kao i zahtjevnijim stazama kroz travu koju nazivaju kamiljom travom. Predviđeno je i drugo zaustavljanje radi dopunjavanja goriva i zamjene guma, kao i prolazak kroz Gara Medouar, krečnjačku visoravan u obliku potkovice. Ona predstavlja prirodnu tvrđavu i imala je značajnu ulogu u avanturističkom filmu "Mumija" iz 1999. godine. Ako uspiju proći ovaj izazov, nakon ukupno 750 kilometara puta stići će do drugog bivaka u Zagori.

Daniel Sanders vozi po dinama u Zagori © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 5. etapa: Zagora – Zagora

Petak, 15. januar

Brzinski ispit: 365 km

Ukupna dužina: 540 km

Zagora je nekada bila raskrsnica trgovačkih karavana koji su putovali 52 dana od Timbuktua u Maliju prema jugu. Ova kružna etapa oko Zagore predstavlja čisti pustinjski brzinski ispit jer gume takmičara neće nijednom dodirnuti asfalt dok budu jurili duboko u prostrani Erg Chigaga, najveće i najudaljenije "more" pješčanih dina u marokanskoj Sahari. Suočit će se s poljem dina dugim 50 kilometara, čiji se vrhovi uzdižu i do 50 metara. Ruta zatim prati dolinu rijeke Drâa, gdje će teren biti pješčan i predstavljat će veliki test njihovih navigacijskih sposobnosti.

Mattias Ekström i Emil Bergkvist u Ford Raptoru T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah na dinama © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Dvostruki prvak Dakara Nani Roma u Ford Raptoru T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez i Pablo Moreno © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Daniel Sanders preuzeo vodstvo na devetoj etapi © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Sébastien Loeb i Edouard Boulanger u Dacia Sandrideru © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb i Edouard Boulanger na 11. etapi © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Luciano Benavides vozi KTM preko dina © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

09 6. etapa: Zagora – Agadir

Subota, 16. januar

Brzinski ispit: 365 km

Ukupna dužina: 760 km

Na kraju ove etape takmičare očekuju Agadir, Atlantski okean i dan odmora. Međutim, prije toga morat će savladati još 365 kilometara brzinskog ispita, još 50 kilometara vožnje kroz dine i put od 76 kilometara do obale, što ovu etapu čini najdužim takmičarskim danom prve sedmice. Očekuje se da će biti fizički iscrpljujuća, dok se prva sedmica približava kraju, a na putu prema Agadiru takmičare će čekati i brojne tradicionalne staze.

Luciano Benavides, Edgar Canet i Daniel Sanders © DPPI/Red Bull Content Pool

10 Dan odmora: Agadir

Nedjelja, 17. januar

Vrijeme je za odlazak na plažu, surfanje i odbojku na pijesku, ali većina takmičara na Dakaru morat će dan odmora provesti oporavljajući se, obnavljajući energiju i pripremajući svoja vozila za drugu sedmicu. Takmičenje se nastavlja najdužim brzinskim ispitom 49. izdanja relija, nakon kojeg slijedi etapa Marathon Refuge.

11 7. etapa: Agadir – Smara

Ponedjeljak, 18. januar

Brzinski ispit: 500 km

Ukupna dužina: 790 km

Najduži brzinski ispit Dakara 2027. sastoji se od brzih dionica i pojedinih zahtjevnih navigacijskih dijelova, dok se Dakar vraća na svoju historijsku rutu iz vremena kada se utrka vozila prema Mauritaniji. Nakon ovog velikog putovanja na jug kroz Saharu, slijedi vjerovatno najveći izazov 49. izdanja Dakara.

12 8. etapa: Smara – Refuge Bivouac

Utorak, 19. januar

Brzinski ispit: 355 km

Ukupna dužina: 525 km

Ovo je prvi dio maratonske etape Marathon Refuge. Nema servisnih ekipa, nema podrške, samo kampovanje u najvećoj vrućoj pustinji na svijetu, uz noćenje u blizini Dakhle. Zlatno pravilo je izbjegavati bilo kakve greške u vožnji kroz dine, jer će popravke tokom noći biti teško izvesti i predstavljat će iscrpljujući zadatak. Takmičari će kampovati u blizini lagune Dakhla, jedne od najboljih svjetskih lokacija za kitesurfing, a bit će smješteni u khaimama, tradicionalnim šatorima izrađenim od tkane devine i kozje dlake.

Mitch Guthrie i Kellon Walch stigli u bivak © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

13 9. etapa: Refuge Bivouac – Smara

Srijeda, 20. januar

Brzinski ispit: 390 km

Ukupna dužina: 625 km

Nakon noći provedene pod zvijezdama, ovo je prekretnica za reli, jer takmičari na Dakaru započinju putovanje prema Marakešu i ciljnoj liniji. Između njih i cilja nalazi se tek neznatnih 2.200 kilometara vožnje u okviru relija. Drugi dio maratonske etape Marathon Refuge vodi takmičare kroz još više pješčanih dina i lavirint zahtjevnih staza koje će staviti na iskušenje njihove navigacijske sposobnosti.

Takmičari se odmaraju u bivaku © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

14 10. etapa: Smara – Smara

Četvrtak, 21. januar

Brzinski ispit: 470 km

Ukupna dužina: 560 km

Ova kružna etapa oko Smare donosi još jedan dug brzinski ispit s brzom vožnjom preko visoravni, malih dina, riječnih korita i kroz pješčane kanjone, dok takmičari budu istraživali beskrajna prostranstva Zapadne Sahare. Nakon toga će krenuti na sjever, nazad prema stjenovitim planinama Atlas, na putu prema cilju u Marakešu.

Čisto zadovoljstvo Tobiasa Ebstera na cilju © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

15 11. etapa: Smara – Marakeš

Petak, 22. januar

Brzinski ispit: 455 km

Ukupna dužina: 1.035 km

Prije nego što karavan Dakara stigne u Marakeš, takmičari moraju savladati više od 1.000 kilometara pješčanog terena. Prva trećina brzinskog ispita gotovo je čista jurnjava po valovitim stazama, a na kraju slijedi vožnja uz obalu Atlantika, što će predstavljati test koncentracije i sirove brzine iscrpljenih takmičara. Zatim ih očekuje utrka na plaži Plage Blanche duga 20 kilometara, koja će vjerovatno biti najfotogeničniji dio Dakara za objave na Instagramu. U završnom izazovu takmičari će morati pronaći put kroz lavirint staza sve do cilja brzinskog ispita.

Daniel Sanders prelazi Saharu © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

16 12. etapa: Marakeš – Marakeš

Subota, 23. januar

Brzinski ispit: 22 km

Ukupna dužina: 240 km

Posljednji brzinski ispit predstavlja sprint dug 22 kilometra do ceremonije dodjele nagrada na podiju u Marakešu. Ruta će biti prepuna ljubitelja automobilizma iz cijelog svijeta, što će stvoriti posebnu atmosferu posljednjeg dana. Iako je riječ o kratkoj utrci, još uvijek se može svašta dogoditi, baš kao što je Luciano Benavides dokazao 2026. godine.