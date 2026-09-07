Danny León izveo historijski trik preko prečke nogometnog gola

Danny León godinama pomjera granice kako bi vidio do kojeg nivoa može unaprijediti svoje vještine skejtanja. Ovog puta se španski skateboarder i olimpijac suočio s nogometnim golom pune veličine te je itveo trik "grind" duž cijele njegove prečke.

Lokacija za izvođenje trika bio je stadion Atlético Madrida, gdje je León pomoću sajle vitla postigao dovoljnu brzinu da se popne na usku prečku 2,44 metra iznad tla i izvede "grind" od jedne do druge stative.

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León je morao održavati ravnotežu i izvesti 50-50 "grind" duž cijele prečke duge sedam metara, dok je mreža gola predstavljala dodatnu prepreku već tehnički zahtjevnom triku. Trebalo mu je nekoliko pokušaja prije nego što je uspio savršeno izvesti trik.

01 "Grind" od stative do stative: Trik koji je zahtijevao mjesece priprema

León se smatra inovatorom u svijetu skateboardinga i uvijek razmišlja o načinima za napredak ovog sporta. Ove godine je pokrenuo potpuno novo takmičenje pod nazivom Red Bull Plus One, tempirao je izvođenje skejterskog trika s pomračenjem Sunca, osvojio je treće mjesto na takmičenju Red Bull Bowl Rippers i osmislio plan za "grind" preko prečke nogometnog gola.

Iako je ideja vožnje skejta preko nogometnog gola na papiru djelovala jednostavno, trik se pripremao mjesecima jer je zahtijevao mnogo planiranja i domišljatog inženjeringa. León je u početku trenirao na replici prečke koja je bila samo pola metra iznad tla, prije nego što je konstrukcija postepeno podizana.

León je pokazao savršenu kombinaciju preciznosti, ravnoteže i kontrole © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Zaštitne strunjače i barijere zatim su postepeno uklanjane kako je postajao sigurniji u održavanju ravnoteže na prečki. Upravo tokom tih treninga León je shvatio da će njegov najveći izazov biti suočavanje s fleksibilnošću i poskakivanjem prečke.

"Najteže je bilo kontrolisati nestabilnost prečke. Ona blago poskakuje, a kada ste više od dva metra iznad tla, svaki pokret se dodatno pojačava", prisjetio se León.

02 Inženjering koji je Leónu pomogao da ostvari san

Kada je bio siguran da može izvesti trik, sljedeća faza bila je osmisliti način na koji će se lansirati 2,44 metra u zrak i doskočiti na vrh prečke. Uz pomoć kompanije SB Ramps postavljena je idealna infrastruktura kako bi León imao potrebnu brzinu, ugao i putanju za dolazak do prečke.

Prečka je predstavljala jedinstven izazov zbog fleksibilnosti i odskoka © Gines Diaz/Red Bull Content Pool Quotation Najteže je bilo kontrolisati nestabilnost prečke Danny León

Sajla vitla omogućila mu je potrebno ubrzanje, dok je sam gol bio pričvršćen trakama i vrećama kako bi se ograničilo njegovo pomjeranje. Čak je i postavka skateboarda bila važna. Nova traka za bolje prianjanje pomogla mu je da zadrži stabilan položaj stopala tokom skoka i kasnijeg grinda

Kada je sve bilo spremno, León je uspio realizovati projekt koji je spojio dvije njegove najveće strasti – skateboarding i nogomet.

"Ovaj projekt mi je veoma poseban jer spaja dvije moje najveće strasti. Mogućnost da izvedem grind preko gola na stadionu kao što je Riyadh Air Metropolitano, ostvarenje je sna", poručio je León za kraj.