Dario Costa ispisao historiju, sletio na voz u pokretu pa ponovo poletio

Costa je izveo prvi svjetski avionski manevar u turskom Afyonkarahisaru tako što je sletio svojim avionom Zivko Edge 540 na teretni voz koji se kretao maksimalnom operativnom brzinom, prije nego što je ponovo poletio s istog kontejnera.

Ovaj smjeli podvig obavljen je 15. februara 2026. godine, kada je Costa sletio na deveti i posljednji kontejner teretnog voza koji se kretao brzinom od 120 km/h. Bio je to manevar koji je zahtijevao savršeno sinhronizovanu brzinu i preciznu aerodinamičku kontrolu, posebno jer se površina za slijetanje pojavila u njegovom vidnom polju tek u posljednjim sekundama prilaza. Pogledajte kako se sve ovo dogodilo.

01 Složen i izazovan manevar

Dario Costa je ispisao historiju avijacije prvim slijetanjem na voz © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Za razliku od konvencionalnih prilaza pisti, površina za slijetanje je bila izvan Costinog vidnog polja sve vrijeme zbog ugla spuštanja aviona i kretanja voza prema naprijed. Bez vizuelne putanje leta, morao se osloniti isključivo na svoje kognitivne sposobnosti i vještine kako bi uspio u onome što je u suštini bilo slijetanje na slijepo.

Dok se voz kretao maksimalnom operativnom brzinom od 120 km/h, Costa je morao smanjiti brzinu svog aviona na 87 km/h, odnosno do gotovo gubitka uzgona. Čak i najmanja razlika između brzine aviona i voza mogla je rezultirati preletom preko kontejnera ili nepravilnim poravnanjem.

Međutim, došlo je do jakih turbulencija koje je stvorio voz, kao i promjena brzine zraka, što je Costin manevar učinilo testom apsolutne preciznosti. Pokretni vagoni stvarali su turbulentni protok zraka dok je Italijan upravljao svojim avionom prema uskoj površini za slijetanje, prisiljavajući ga da vrši stalna mikropodešavanja kako bi održao uzdužnu i bočnu stabilnost.

Train Landing u brojkama Brzina leta 120 km/h za prilaz, usporavanje na 87 km/h Uobičajena brzina krstarenja 370 km/h

02 Korak po korak – kako se odvijao ovaj zračni podvig?

Turbulencije koje stvarao voz predstavljale su veliki izazov © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Faza prilaza – U prkos ograničenom pogledu na kontejner za slijetanje tokom prilaza, Costa je uskladio svoj avion s brzinom voza od 120 km/h.

Slijetanje – Točkovi aviona Zivko Edge 540 dodirnuli su površinu devetog teretnog kontejnera.

Stabilizacija – Costa je bio prisiljen stalno vršiti aerodinamičke korekcije zbog turbulencije koju je stvarala pokretna platforma.

Uzlijetanje – Uz kontrolisano ubrzanje i podizanje s istog kontejnera, avion je ponovo poletio u manevru vertikalnog uspona, naglo podižući nos kako bi prešao u strm vertikalni uspon.

Još jedan historijski podvig Darija Coste © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool Train Landing je bio jedan od najizazovnijih i najzahtjevnijih projekata u mojoj karijeri Dario Costa

03 Dvije godine planiranja historijskog podviga

Faza planiranja projekta Train Landing bila je apsolutno ključna za uspjeh © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Naravno, ovako složen podvig ne bi mogao biti ostvaren bez višemjesečnog planiranja i testiranja. Pripreme su započele početkom 2024. godine, a inženjerski i pilotski timovi su razvijali simulacije i provodili kontrolisane testove kako bi replicirali dinamiku slijetanja.

Prije realizacije projekta u Turskoj, trodnevni scenarij s pokretnom platformom testiran je u Puli u Hrvatskoj, u saradnji s kompanijom Rimac Automobili. Koristeći njihov potpuno električni hiperautomobil Neveru kao referencu za preciznu pokretnu platformu, Costa je usavršavao poravnanje i vrijeme reakcije.

Budući da kontinuirano testiranje u stvarnom letu na pokretnom vozu nije bilo izvodljivo, napredne simulacijske tehnologije i kontrolisane probe na tlu postale su ključne za uspjeh projekta.

Potrebni proračuni su bili opsežni © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Train Landing je bio jedan od najizazovnijih i najzahtjevnijih projekata u mojoj karijeri. Bilo je toliko varijabli za mjerenje, ali najveći test je bio naučiti slijetati na slijepo na vrlo malu pokretnu pistu, oslanjajući se samo na kognitivne sposobnosti i letačke vještine", rekao je Costa.

"Najkritičniji aspekt bilo je poravnanje s vozom, tako da je preciznost morala biti apsolutna, a Dario je to postigao“. Tokom ovakvog projekta nema mjesta za emocije, on je pravi mađioničar", rekao je Filippo Barbero, konsultant za avijaciju na ovom projektu.

Avion Darija Coste Avion Zivko Edge 540 Performanse Motor od 400 KS

04 Još jedan značajan podvig u avijaciji

Dario Costa u novoj historijskoj akciji © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Slijetanje i uzlijetanje s pokretne platforme predstavlja veliki napredak u aerodinamici i koordinaciji pilota. Izvođenje ovog manevra pri punoj brzini voza pokazuje kako pažljivo planiranje podataka i precizno letenje mogu proširiti granice kontrolisanog leta u netradicionalnim okruženjima.

"Nakon leta kroz tunel, stalno sam se pitao šta bi moglo biti izazovnije od toga, ali slijetanje na voz u pokretu na tačku koju jedva vidite i oslanjajući se isključivo na osjećaj vjetra, zahtijeva potpuno drugačiji nivo fokusa. Ponosan sam što smo promijenili definiciju onoga što je moguće u avijaciji", kazao je Costa.

05 Inspirisan Turskom: Od leta kroz tunel do slijetanja na voz

Turska je za Costu bila sretno tlo © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Nakon što je 2021. godine upisao još jedan svjetski rekord, a to je let u projektu Tunnel Pass kroz dva tunela autoputa u blizini Istanbula, Costa se vratio u Tursku kako bi testirao nove koncepte avijacije. Kada je ugledao nostalgični putnički voz u Karsu, to ga je inspirisalo da razmotri nekonvencionalne koncepte slijetanja izvan statičkih okruženja.

Studije su istakle Afyonkarahisar kao idealnu lokaciju za kontrolisanu i sigurnu realizaciju projekta zbog odgovarajuće željezničke infrastrukture, operativnih uvjeta i geografije.

O pilotu: Od pobjednika Red Bull Air Racea do vlasnika Guinnessovog svjetskog rekorda Ko je Dario Costa? Dario Costa je italijanski pilot priznat po visokopreciznom letenju i tehnički složenim avijacijskim projektima, koji kombinuju inženjersko planiranje s elitnim pilotskim performansama. Tokom svoje karijere, Costa je ostvario više od 20 svjetskih prvijenaca u avijaciji, uključujući Tunnel Pass i legendarni let niz stazu Streif. On je prvi i jedini Italijan koji se kvalifikovao, takmičio i pobijedio na Red Bull Air Raceu te prvi i jedini Italijan, također i najmlađi ikada, koji je dobio prestižnu nagradu Bob Hoover Freedom of Flight Award. Trenutno drži pet Guinnessovih svjetskih rekorda.