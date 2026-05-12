Deset legendarnih zavoja koji čekaju Maxa i njegov tim na Nürburgringu

S dužinom od 20,832 km, Nürburgring Nordschleife je najduža i najopasnija trkaća staza na svijetu. Krug legendarne staze u Eifelu uključuje nevjerovatna 73 zavoja, s usponima do 18 posto i nizbrdicama do 11 posto. Kada se Verstappenov i ostali timovi nađu na startu utrke ADAC RAVENOL 24 sata Nürburgringa, a koja se vozi od 14. do 17. maja, suočit će se 10 najpoznatijih zavoja, pored ostalih koji čine ovu stazu.

01 Zašto je staza Nürburgring Nordschleife toliko jedinstvena?

Lokacija: Nürburg, Germany

Dužina: 20,832 km

Broj zavoja: 73

Maksimalni nagib: 18 posto

Rekord kruga: 5:19,54 (Timo Bernhard, Porsche 919 Hybrid Evo, 2018. godine)

Luca Engstler vozi punom brzinom © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Nadimak "Zeleni pakao" joj je dao legendarni vozač Formule 1 Sir Jackie Stewart, a krug na Nordschleifeu je nemilosrdan u poređenju s glatkim asfaltom, niskim ivičnjacima i prostranim površinama za izlijetanje na standardnim trkaćim stazama. Sa "slijepim" vrhovima uzbrdica, promjenjivim površinama staze i zavojima koji se otvaraju tek u posljednjem trenutku, staza koja vodi kroz brda i doline okružena je gustim šumama i visokim živicama, što vozačima pruža jedinstveno iskustvo.

Kelvin van der Linde slavi pobjedu na utrci 24 sata Nürburgringa © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool Quotation Tok Nordschleifea je ikoničan i mnogo nagrađuje kada ga pravilno savladaš Kelvin van der Linde

Automobili u klasi SP9 poput Lamborghini Huracana GT3 EVO2 tima Red Bull Team ABT trebaju više od osam minuta da kompletiraju krug na stazi na kojoj se vozi utrka 24 sata Nürburgringa. Pored Nordschleifea, ovo uključuje i skraćenu verziju staze za Grand Prix, zbog čega se dužina povećava na 25,378 km. Unutar 73 krivine postoji deset posebno ikoničnih tačaka i zavoja koji su ključni za dobar krug.

02 Zavoj Sabine Schmitz (prvi kilometar)

Prvi ključni dio dolazi odmah na početku kruga na Nürburgring Nordschleifeu. Zavoj "Sabine Schmitz" nije blagi uvod, već onaj koji ističe stvarnost. U junu 2021. godine je ovaj dio zvanično nazvan po vozačici utrka Sabine Schmitz, koja je preminula ranije te godine. Bila je zaštitno lice "Zelenog pakla", napravila je bezbroj krugova na stazi i znala je svaki njen metar napamet.

Manthey EMA Porsche utrci 24 sata Nürburgringa 2025. godine © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Zavoj je brz i blago slijep, s nepredvidivim nagibom koji odmah kažnjava neoprezne vozače. Ako ovdje krenete pogrešnom putanjom, borit ćete se s posljedicama do sljedećeg zavoja.

03 Hatzenbach (drugi kilometar)

Nemilosrdni Nordschleife ne ostavlja prostora za predah, što sekcija Eifel ubrzo dokazuje. Preticanje u Hatzenbachu je stvar sreće, a tehnika je sve. Ovdje vozači mogu očekivati ​​nekoliko brzih promjena smjera u brzom nizu.

Nordschleife ima vrlo jedinstven karakter © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Na manje od jednog kilometra, staza stalno mijenja smjer, lijevo, desno, lijevo, iznova i iznova, sve uže i uže. Ako ovdje odaberete pogrešnu liniju, izgubit ćete ritam za cijeli sljedeći dio. Savršena trkaća linija kroz Hatzenbach je odlika iskusnog vozača Nordschleifea.

04 Schwedenkreuz (od 4. do 5. kilometra)

Spoj historije i brzine. Hans Friedrich Datenberg, tadašnji gradonačelnik Kelberga i poreznik Adenaua, ubijen je ovdje od strane zalutalih švedskih vojnika 1638. godine tokom Tridesetogodišnjeg rata. Kameni križ i danas stoji desno od pruge, a "Švedski križ" je dobio ime upravo po njemu.

Max Verstappen se još uvijek upoznaje sa svojim autom Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Brzi lijevi zavoj koji karakteriše ovaj dio smatra se jednim od tehnički najzahtjevnijih na cijeloj stazi. Prerano skretanje znači previše podupravljanja, a prekasno previše preupravljanja. Po mokrom, ovaj izazov postaje pravi rizik. Oni koji ovdje prođu "čisto" mogu dobiti osjećaj da imaju kontrolu nad Nordschleifeom, ali krug je tek počeo.

05 Fuchsröhre (od 5. do 6. kilometra)

Ovo je najveći nagib na Nordschleifeu (11 posto), a G-sile ovdje mogu postati prilično velike jer su vozači duboko "pritisnuti" u svoja sjedišta prilikom kočenja. Odmah nakon toga slijedi uspon do Adenauer Forsta. Automobil gotovo sam ubrzava na nizbrdici, a standardne kočnice ovdje redovno dostižu svoje granice. Poseban oprez potreban je na dugim nizbrdicama s vrlo strmim nagibima, jer se kočnice mogu pregrijati zbog opterećenja prilikom kočenja pri velikoj brzini.

Naziv Fuchsröhre (lisičji tunel) potiče iz vremena izgradnje Nordschleifea, kada se preplašena lisica uvukla u odvodnu cijev tokom građevinskih radova. Osjećaj tunela stvara uska šuma s lijeve i desne strane, a vozači kažu da im se čini kao da se staza "zatvara" oko njih.

06 Adenauer Forst (od 6. do 7. kilometra)

Nakon Fuchsröhrea nema puno predaha, jer se šikana u Adenauer Forstu pojavljuje tek u posljednji trenutak zbog ogromnog nagiba. Ruta utrke vodi kroz šumu općine Adenau i sadrži težak dio s nekoliko uzastopnih zavoja.

Max Verstappen na Nürburgringu © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Adenauer Forst je veoma popularno mjesto za gledaoce, jer ga novajlije na ovoj stazi često pogrešno procijene. Za one koji gledaju, to je zabavno, ali ne i za vozače, posebno ne za početnike.

07 Bergwerk (deseti kilometar)

Nijedan dio staze Nürburgring Nordschleifeu ne nosi toliko historije kao Bergwerk. Godine 1976. Niki Lauda je slupao svoj Ferrari u brzom lijevom zavoju tokom Velike nagrade Evrope. Lauda je preživio, bio je teško povrijeđen, ali se ipak vratio utrkama i još dva puta postao svjetski prvak.

Max Verstappen "leti" Nürburgringom © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Ime zavoja potiče od ogromnog rudnika olova i srebra koji je ovdje bio u funkciji do oko 1900. godine. Sam zavoj je dug, jedva vidljiv i zahtijeva potpuno povjerenje u postavke automobila. Po mokrom, Bergwerk postaje najopasniji dio cijele staze, jer se asfalt ovdje sporije hladi nego drugdje, a lokve duže stoje. Ako biste ovdje bili previše hrabri, mogli biste platiti cijenu.

08 Caracciola Carousel (13. kilometar)

Svaka kultna trkaća staza ima taj jedan zavoj koji je definiše. Spa ima Eau Rouge, Suzuka 130R, Laguna Seca Corkscrew, a na Nordschleifeu je to vjerovatno Caracciola Carousel.

Zavoj Caracciola Carousel © ABT Sportsline

Legendarna krivina od 210 stepeni, koja je popularna među navijačima, 1932. godine je dobila dodatni strmi betonski zid. Rudolf Caracciola (po savjetu dvojice svojih mehaničara) prvi je isprobao taktiku vožnje zavojem s unutrašnje strane, a 2006. godine je preimenovan u njegovu čast. Ako vozite s vanjske strane, gubite vrijeme, a ako vozite s unutrašnje strane po betonu, dobijate na vremenu. Međutim, to "plaćate" vibracijama koje prolaze kroz cijelo vozilo i tutnjavom koju i dalje možete osjetiti u tijelu kilometrima kasnije.

09 Pflanzgarten (od 16. do 17. kilometra)

Dionica Pflanzgarten je poznata jer ovdje mnoga vozila nakratko silaze sa staze, a tu su dva uzastopna skoka poznata kao Pflanzgarten 1 i Pflanzgarten 2. Dionica je dobila ime po vrtovima grofova od Nürburga, koji su se nekada nalazili na istom području.

Nordschleife ima jedinstvenu atmosferu, posebno noću © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Ako ovdje prerano kočite, izgubit ćete prianjanje na vrhu, a ako kočite prekasno, ostat ćete bez kontakta sa stazom. Neravnine u Pflanzgartenu su trenutak koji svi na Nordschleifeu poznaju. Iz videa, iz sjećanja, iz noćnih mora.

10 Stefan-Bellof-S (od 17. do 18. kilometra)

Nazvana po prvom i jedinom vozaču koji je prešao krug na Nordschleifeu s prosječnom brzinom većom od 200 km/h, ova dionica je zauvijek ušla u historiju. Dana 28. maja 1983. godine tokom treninga za utrku od 1.000 km za upravljačem Porschea 956, Stefan Bellof je ostvario ovaj podvig i smatra se jednim od najvećih njemačkih vozača Formule 1 svih vremena, iako nikada nije pobijedio na utrci "najbržeg cirkusa na svijetu".

Stefan Bellof je poginuo dvije godine kasnije u nesreći na stazi Spa, ali njegov rekord na Nordschleifeu smatra se besmrtnim zbog činjenice da se staza danas više ne koristi u ovom obliku za takve pokušaje. S-krivina, koja nosi njegovo ime od 2013. godine, brza je, tehnički precizna i ne oprašta greške. Svako ko je vozi čisto, na trenutak je na granici "savršenog čovjeka".

11 Schwalbenschwanz (od 18. do 19. kilometra)

Svako ko stigne do Schwalbenschwanza, gotovo je završio krug na Nürburgring Nordschleifeu, ali još nije gotovo. Nazvan je tako jer iz "ptičije perspektive" ovaj dio izgleda kao kraj repa laste. Schwalbenschwanz ima malu, strmu betonsku krivinu koja vodi iz Galgenkopfa.

Svako ko je već stigao do Döttinger Höhea nakon Pflanzgartena i zavoja Stefan-Bellof-S, ovdje će biti grubo spušten na zemlju. Schwalbenschwanz kombinuje uske krivine s neočekivano strmim zavojem. To je posljednji test prije nego što duga ravnica završi krug, a greške ovdje ne koštaju samo vremena, već često i automobila.

12 Bonus: Döttinger Höhe (od 19. do 20. kilometra)

Nakon male ukosnice i Galgenkopfa, Nordschleife polako oslobađa vozače svog pritiska. Döttinger Höhe nudi jednu od najdužih dionica za vožnju punim gasom na trkaćoj stazi u Evropi. Nakon Schwalbenschwanza, staza se otvara i papučica gasa se pritišće "do poda". Ovdje slipstreaming i maksimalna brzina čine razliku u rezultatima na utrci. Na ovom dugom pravcu prema cilju, prvi put shvatate da ste prošli kroz "Zeleni pakao".

13 Prijenos uživo i snimci kvalifikacija

Svaki trenutak utrke ADAC RAVENOL 24 sata Nürburgringa bit će moguće pratiti uživo na Red Bull TV-u . Osim toga, tri kvalifikacijske sesije su sada dostupne za gledanje.

