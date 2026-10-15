Diego Poncelet na skateboardu dostigao rekordnu brzinu od 151,83 km/h

Dvadesetsedmogodišnji Španac ostvario je najveću brzinu na skateboardu u stojećem položaju 22. septembra 2026. godine jureći niz zatvorenu dionicu ceste Route des Éboulements u regiji Charlevoix u kanadskoj pokrajini Quebec, na istom brdu na kojem je postavljen i prethodni svjetski rekord.

Pogledajte kako je Diego Poncelet postavio svjetski rekord za najveću brzinu na skateboardu u stojećem položaju.

Nevjerovatno je to što je Poncelet rekord oborio već prvog dana testiranja, ali je nakon dostizanja brzine od 146,88 km/h bio uvjeren da može voziti još brže. Sačekao je još pet dana da snažni vjetrovi oslabe i da se steknu odgovarajući uslovi, a zatim je konačno premašio granicu od 150 km/h.

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"Nikada sebi nisam u potpunosti priznao da mi je stvarni cilj dostići 150 km/h jer sam se plašio da to neće biti moguće. Ipak, shvatio sam da ne mogu lagati samog sebe, pri brzini od 146,88 km/h još nisam bio zadovoljan. Tek kada sam dostigao 151 km/h, bio sam potpuno ushićen", izjavio je Poncelet.

Diego Poncelet je konačno ostvario životni san kada je oborio rekord © Red Bull Content Pool Quotation Tek kada sam dostigao 151 km/h, bio sam potpuno ushićen Diego Poncelet

01 Kako se Diego Poncelet pripremao za svjetski rekord na skateboardu?

Rekord u spustu na skateboardu pripremao se godinama, a Poncelet je kombinovao svoje iskustvo jednog od vodećih svjetskih vozača u ovoj disciplini s aerodinamičkim istraživanjima, specijaliziranom opremom i detaljnom analizom svega, od položaja tijela do vremenskih uslova.

Sesije u aerodinamičkom tunelu u Ženevi pomogle su mu da usavrši položaj na skateboardu i utvrdi koliko dugo ga može zadržati, dok je fizički trening bio usmjeren na to da njegovo tijelo bude što aerodinamičnije. Radio je i na pokretljivosti trupa i vrata, što mu je pomoglo da na skateboardu zauzme izuzetno kompaktan položaj.

Pri brzinama kojima je težio, čak i najmanji pokret mogao je destabilizirati skateboard. Zbog toga je zapamtio svaku krivinu na cesti, koristeći njene bijele iscrtane linije kao orijentir dok je bio u položaju koji mu je omogućavao samo ograničenu preglednost ceste ispred sebe.

Još jedan ključni faktor bila je sama cesta. Route des Éboulements duga je približno 2,2 kilometra i ima ravni dio dužine 600 metara, na kojem nagib dostiže maksimalnih 18 posto.

Diego Poncelet u aerodinamičnom položaju dok juri niz Route des Éboulements © Red Bull Content Pool

Svjetski rekord Diega Ponceleta u brojkama:

brzina kojom je Poncelet postavio svjetski rekord: 151,83 km/h

približna dužina ceste Route des Éboulements: 2,2 km

maksimalni nagib ceste: 18 posto

dužina strmog pravog dijela ceste: 600 metara

koliko je Poncelet čekao nakon prve vožnje kojom je oborio rekord kako bi se poboljšali uslovi: 5 dana

brzina vjetra u leđa tokom vožnje u kojoj je dostigao 151,83 km/h: 10 do 14 km/h

Detalji svjetskog rekorda Diega Ponceleta u skateboardingu © Charly López/Red Bull Content Pool

02 Oprema korištena tokom postavljanja novog svjetskog rekorda u spustu na skateboardu

Nije sve zavisilo samo od Ponceletove fizičke pripreme. Svaki dio njegove opreme bio je precizno podešen za postizanje brzine kako bi mu pomogao da "siječe" zrak, a da pritom zadrži stabilnost na skateboardu. Njegovo aerodinamično odijelo sadržavalo je teksturirane materijale koji su omogućavali nesmetano strujanje zraka oko tijela, dok je tehnologija spojlera na leđima dodatno smanjivala otpor zraka pri velikim brzinama.

Brend Prada Linea Rossa sarađivao je s Ponceletom na izradi specijaliziranih cipela i rukavica za ovaj izazov. Njegova asimetrična obuća osmišljena je kako bi pružila stabilnost i smanjila otpor zraka, dok je tehnologija u unutrašnjem đonu pomagala u apsorpciji vibracija koje nastaju tokom vožnje po cesti.

Puna oprema i bez straha © Red Bull Content Pool

03 Kako je izgledala Ponceletova rekordna vožnja brzinom od 151,83 km/h

Kada su se konačno stekli odgovarajući vremenski uslovi, Poncelet se odlučio na spust dug 2,2 kilometra. Zauzeo je svoj aerodinamični položaj i oslonio se na pamćenje trase i bijele iscrtane linije na cesti kako bi se usmjeravao. Pri tim brzinama bilo je vrlo malo prostora za korekcije, Poncelet je koristio samo suptilne pokrete kako bi kontrolisao brzinu i održavao stabilnost, spuštajući se u čučanj radi ubrzavanja i uspravljajući se kako bi usporio. Uz vjetar u leđa brzine od 10 do 14 km/h, na kraju je dostigao brzinu od 151,83 km/h i postao najbrži vozač skateboarda na svijetu.

04 Ko je Diego Poncelet?

Rođen u Meksiku, a odrastao u Španiji i Švicarskoj, Poncelet je dvostruki svjetski prvak u spustu na skateboardu, koji se etablirao kao jedan od najbržih i najinovativnijih sportista u ovoj disciplini.

Sin Španjolke i Belgijanca prvobitno je sanjao o tome da postane vozač Formule 1, prije nego što je otkrio spust na skateboardu. Njegov tehnički stil vožnje i fascinacija brzinom od tada su ga doveli do samog vrha ovog sporta.

Sada je, u dobi od 27 godina, Poncelet ostvario jedan od svojih najvećih snova, tako da svojim dostignućima može dodati i titulu najbržeg vozača skateboarda na svijetu.

Diego Poncelet - najbrži skejter na svijetu © Red Bull Content Pool

Ipak, brojka kojom je oborio rekord govori samo dio priče. Od potrage za odgovarajućom cestom širom svijeta do prilagođavanja položaja tijela u aerodinamičkom tunelu, Poncelet je godinama težio brzini za koju ni sam nije uvijek bio uvjeren da je dostižna.