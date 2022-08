Pored sportskog spektakla koji će se odvijati na Starom mostu, u Mostaru predstojećih dana neće manjkati ni zabave. Na četiri pozornice u Starom gradu, Old Town Street Fest ovog vikenda donosi odlične svirke i nastupe poznatih izvođača.

Živo će ovih dana (i večeri) biti u mostarskom Starom gradu, gdje će u petak 26. i subotu 27. augusta u sklopu Old Town Street Festa na nekoliko lokacija nastupiti niz muzičkih izvođača. Odlična zabava očekuje Mostarce i goste grada na Hamam Stageu, u Old Crew Pubu, Bijelom Baru i klubu Alibaba.

U petak 26. augusta u Old Crew Pubu nastupit će Perpetuum Mobile, dok će publiku ispred Hamam muzeja zabavljati Kojoti i Soulfingers. Iste večeri u Bijelom Baru nastupa Walter Acoustic Orchestra, dok je u klubu Alibaba na rasporedu RnB Brown Sugar Party.

