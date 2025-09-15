Duplantis postavio 14. svjetski rekord za novu titulu prvaka svijeta

Duplantis je u Tokio otišao nakon što je postavio svoj najnoviji svjetski rekord od 6,29 m na otvorenom mitingu u Budimpešti u Mađarskoj 12. augusta, što je bio treći put da ga je oborio samo u 2025. godini nakon ranije postavljenih rekorda u Clermont-Ferrandu i Stockholmu.

U subotnjim kvalifikacijama za muškarce Duplantis je lako prošaoGrupu A s preskočenih 5,75 m, uz kandidate za medalju Emmanouila Karalisa, Sama Kendricksa, Sondrea Guttormsena i Kurtisa Marschalla.

Finale održano u ponedjeljak bilo je još jedna prilika za svijet da vidi šta fenomen rođen u Louisiani može učiniti u žaru borbe. Ušao je u borbu na 5,55 m, a zatim je preskočio 5,85 i 5,95 m.

Dok su ostali takmičari počeli zaostajati, dvostruki svjetski prvak Kendricks uspio je preskočiti 5,95 m, kao i Australijanac Marschall, a grčkom talentu Karalisu je bio potreban treći pokušaj da im se pridruži.

Karalis je zatim preskočio 6 m i osvojio srebro, ali nije uspio na visinama 6,10, 6,15 i 6,20 m, dok je Duplantis lagano prolazio prepreke i u prvom pokušaju uspješno preskočio 6,10 m, a zatim i 6,20 m, čime je osigurao svoju treću titulu nizu.

Dok je publika od 60.000 ljudi bila fokusirana na posljednju disciplinu, Duplantis je oborio letvicu u svoja prva dva pokušaja na 6,30 m, ali se prilikom trećeg pokušaja samo zatresla i ostala na mjestu, što je podiglo publiku na noge, a njegove kolege takmičari su mu prišli i čestitali na 14. svjetskom rekordu.

"Moći vam pokloniti ovaj svjetski rekord jednostavno je nevjerovatno. Toliko sam sretan. Želio sam se vratiti u Tokio jer sam znao da je to predivan grad, ali je bolji nego što sam ikada zamišljao. Hvala vam puno, ovo mi je bio najveći san koji mi se ikada ostvario", izjavio je Mondo nakon što je ušao na tribine japanskog Nacionalnog stadiona kako bi novi uspjeh proslavio sa zaručnicom Desirée Inglander i roditeljima.