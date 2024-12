Dva mlada vozača idu na izazovni Dakar Rally

Druga generacija programa slijedi nakon što su nekadašnji mladi vozači zauzeli mjesta u Ultimate klasi, a to su Seth Quintero (Toyota), Cristina Gutiérrez (Dacia), Mitch Guthrie Jr. (Ford) i Guillaume de Mévius (MINI). Tako će Leaverton i Guerreiro debitovati na Dakaru u Saudijskoj Arabiji, gdje će u januaru naredne godine voziti Taurus T3 Max.

Red Bull Off-Road Junior Team je već "stvorio" pobjednike Dakara u klasi Challenger, bila je to sjajna Cristina Gutiérrez, dok je Guillaume de Mévius završio drugi u klasi Ultimate u izdanju relija Dakar za 2024. godinu.

