Džanan Musa igrao košarku na tornju Al Wasl visokom 303 metra

Košarkaši kluba Dubai Basketball, bh. reprezentativac Džanan Musa i njegov timski kolega Justin Anderson, izveli su zakucavanje na visini od 303 metra iznad Dubaija, čime je na spektakularan način predstavljeno novo partnerstvo pomenutog kluba i Red Bulla.

Dubai Basketball imenovao je Red Bull zvaničnim partnerom za energetska pića za sezonu 2026/2027, a saradnja dva brenda, čije poslovanje povezuju energija i ambicija, donijet će nove sadržaje i iskustva navijačima te doprinijeti daljnjem razvoju košarke u Dubaiju.

Partnerstvo je ozvaničeno nesvakidašnjim košarkaškim podvigom. Na heliodromu hotela Mandarin Oriental Downtown Dubai, smještenog u tornju Al Wasl, Džanan Musa i Justin Anderson izveli su zakucavanje na visini od 303 metra iznad grada, postavivši svjetski rekord za košarkaško zakucavanje izvedeno na najvećoj nadmorskoj visini.

Musa je uputio alley-oop dodavanje, a Anderson je završio akciju atraktivnim zakucavanjem, dok se iza njih pružala impresivna panorama Dubaija.

Spektakl je dodatno upotpunjen snimcima iz zraka koji su zabilježili prelazak iz zalaska sunca u noć. Vrhunac događaja bio je show 600 osvijetljenih dronova, koji su iznad grada formirali logotipe Red Bulla i kluba Dubai Basketball.

Na taj način oživljena je i prepoznatljiva filozofija Red Bulla "Giving Wings", uz poruku o zajedničkoj posvećenosti pomjeranju granica, podršci sportskim ambicijama i stvaranju trenutaka koji se pamte.

Saradnja neće biti ograničena samo na košarkaški teren. Planiran je niz aktivnosti kojima će navijači dobiti priliku da se još više približe ekipi, a jedan od ciljeva je i podrška razvoju košarke među stanovnicima Dubaija. Red Bull će tako podržati inicijativu kluba za stvaranje posebnih prostora u kojima će lokalna zajednica moći igrati košarku i povezivati se kroz ovaj sport.

Partneri će tokom sezone realizovati i različite digitalne aktivnosti, uključujući interaktivna glasanja i sadržaje na platformama oba brenda, kako bi navijači mogli aktivno učestvovati u njihovim zajedničkim projektima.

Predsjednik Dubai Basketballa Dejan Kamenjašević istakao je da klub i Red Bull dijele zajedničke vrijednosti i ambicije.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

"Red Bull i Dubai Basketball dijele uvjerenje da je važno pomjerati granice i stvarati iskustva koja ljudi pamte", rekao je on.

Dodao je da ovo partnerstvo pruža priliku da se takva energija prenese na navijače i širu zajednicu.

"Ovo partnerstvo pruža nam priliku da tu energiju direktno prenesemo našim navijačima i široj zajednici, stvarajući nove načine na koje ljudi mogu doživjeti košarku i postati dio onoga što gradimo u Dubaiju", poručio je Kamenjašević.

Dubai Basketball ulazi u svoju treću sezonu, nastavljajući razvoj kao prva i jedina sportska franšiza koja predstavlja Dubai i Ujedinjene Arapske Emirate na međunarodnoj sceni. Klub ujedno bilježi rast baze navijača, a u sezoni 2026/2027 takmiči se u Euroligi i ABA ligi.

U okviru novog partnerstva, Red Bull će biti vidljivo prisutan na utakmicama i treninzima ekipe, a s klubom će sarađivati i na kreiranju sadržaja i komunikaciji tokom cijele sezone.

Zajednički cilj je pružiti dodatni zamah košarci u Dubaiju i podržati novu generaciju igrača, kako na parketu tako i u lokalnoj zajednici.