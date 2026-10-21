© EA Sports
Games
Sve što trebate znati o novom i poboljšanom multiplayeru u igri EA FC 27
EA Sports FC 27 nam donosi ogromnu, i takmičarsku nadogradnju za multiplayer!
Od nevjerovatnih trkačkih modova do mečeva nalik košarci, uličnog fudbala i potpuno nove opcije "The Grounds", EA Sports FC 27 je stavio veći naglasak na multiplayer zabavu nego ikada prije.
Osim fluidnijeg kretanja igrača, poboljšane dinamike kod prekida i bolje vještačke inteligencije, ovi dodaci čine da se igra u EA FC serijalu zaista čini kao stvorenom za prave fanove.
Uz veliki društveni centar na otvorenom, pa čak i priliku za igranje boćanja (stvarno!), evo svega što trebate znati o igranju EA Sports FC 27 sa svojim prijateljima.
01
The Grounds
Glavno ažuriranje koje stiže u EA Sports FC 27 jeste "The Grounds", novi open-world hub koji u potpunosti osvježava originalni Clubs mod. Mnogo je toga što će vam se svidjeti u njemu.
Dostupan na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC-ju i Nintendo Switch 2 konzoli, EA ga naziva „najdruštvenijim načinom za igranje“, uz mogućnost da ugosti ne samo vas i vaše prijatelje, već i do 100 igrača na jednom zajedničkom igralištu.
Centralna "terasa" služi kao neka vrsta čekaonice prije meča. Odatle birate svoju lokaciju, a zatim vas igra ubacuje u male, intimne utakmice na jednom od tri karakteristična terena koji odaju počast fudbalskoj kulturi širom Evrope i Južne Amerike. U trenutku izlaska igre, ti tereni su: urbani Moncler u Francuskoj; argentinsko naselje Zeiza; i Parkside u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji ima za cilj da dočara atmosferu subotnjeg jutarnjeg terminskog fudbala.
Boriš se da shvatiš koncept "The Grounds"? Ne brini; igra ti nudi i četiri mentora koji će te provesti kroz sve što nudi. To su: Alex Hunter (glavni lik u "The Journey", pričama vođenom karijernom modu koji se prikazivao od FIFA 17 do FIFA 19), Kylian Mbappé, Chloe Kelly i Paulo Dybala. I pazi ovo, mudro izaberi mentora. Njihovo iskustvo pomoći će u oblikovanju igre, bilo da ulaziš u utakmice 11 na 11 ili u nove scenarije 1 na 1, 2 na 2 i 3 na 3 koji su dostupni tebi i prijateljima.
02
Ažurirani Clubs
Iskustvo Clubs moda vraća se u EA Sports FC 27, ali je sada spakovano unutar "The Grounds" centra, zajedno sa povratkom liga i plej-ofa (Leagues & Playoffs). Sve što treba da uradite jeste da ušetate u svoj Clubhouse kako biste pristupili Clubs iskustvu, uključujući i proširenje događaja uživo sa turnirima 11 na 11.
Ovaj mod pruža tebi i tvojim prijateljima nov način da se testirate protiv drugih klubova, uz turnirske događaje koji donose različit broj rundi, kao i promjenjiva pravila mečeva i nagrade kako bi vas držali na oprezu i održali igru svježom. Samo neka od pravila koja ćete zavoljeti (ili ih se pribojavati) uključuju Mystery Ball, King of the Hill, Survival, te Headers and Volleys.
03
Mini igre donose zabavu
Nije svaka utakmica najvažnija. Ponekad je lijepo jednostavno izaći na termin i poigrati se. Sjećate li se šutiranja lopte s prijateljima o zid? Ili pokušaja da pogodite prečku u parku? EA Sports FC 27 želi vratiti tu zabavu uz mnoštvo novih, manjih opcija osmišljenih da vas natjeraju da najvažniju sporednu stvar na svijetu sagledate iz drugog ugla.
Tačnije, nova opcija "Kickabouts" omogućava vam pristup za četiri nove mini igre:
- Goal Control je mod u kojem pokušavate postići što više golova protiv svog protivnika u datom vremenskom roku.
- Big Race je sve o driblanju oko prepreka u formatu u kom pobjeđuje onaj ko prvi stigne do cilja.
- Bucketball spaja fudbal 2 na 2 s košarkom, gdje se igrači bore na terenu srednje veličine u trominutnim mečevima u kojima je cilj ubaciti loptu kroz protivnički obruč, a ne u gol.
- Balloon Ball je format za četiri igrača po principu "svako protiv svakoga" koji se oslanja na pravila između dvije vatre (dodgeball). Donosi zaista mnogo zabave.
04
Boćanje
Čisto zabave radi, EA Sports FC 27 dodao je i potpuno novu igru Boćanje (Bocce Ball) – meč za tri igrača po principu "svako protiv svakoga", koji se igra kroz tri runde u trajanju od po jedan minut. Očigledno, ovo nije strogo fudbal, ali će staviti na test vašu preciznost i čvrstinu živaca.
Uz nove prepreke koje se dodaju u svakoj rundi, igra postaje sve teža kako napredujete. Poene ćete osvajati dodavanjem ili šutiranjem lopti u mete.
Tajmer igre počinje kada lopta sleti unutar mete. Kada odbrojavanje dostigne nulu, meta se dijeli na još manje mete, i tako redom tokom tri runde. Igrači zarađuju poene za svaku loptu koja se i dalje nalazi unutar mete u trenutku kada se ona podijeli, a pobjednik je onaj ko na kraju igre bude imao najviše lopti unutar meta.
05
Još zanimljivih stvarčica
U EA FC 27 multiplayeru ima još mnogo zabavnih stvari. Opcija Drop Kick Targets pojavljivat će se unutar "The Grounds" centra, omogućavajući igračima da trenutno naciljaju zadanu metu. Prema najavama, ova opcija će nastaviti da se razvija i nakon samog izlaska igre.
Također je tu i opcija "Amps" – u suštini potrošni pojačivač (power-up) koji vašem igraču daje privremeni bonus usred meča, nalik nasumičnim pojačanjima u starim arkadnim trkačkim igrama. Ova pojačanja traju ograničeno vrijeme, a svako od njih utiče na određenu osobinu ili atribut igrača.
Još jedna odlična opcija u "The Grounds" centru je opcija "customisation", koja vam daje mogućnost da opremite svog igrača onako kako smatrate da treba, uključujući i autentičnu opremu za utakmice od širokog spektra zvaničnih sponzora klubova.
Na kraju, EA se obavezao da će "The Grounds" redovno ažurirati nakon izlaska igre, što uključuje nove sezone, nove izazove, klupska i ligaška doigravanja, pa čak i vizuelna poboljšanja i sezonska osvježenja.
Ovo nam govori da višekorisnički mod u EA FC 27 nije tek sporedna stvar (dodatak iz drugog plana), već živi dodatak koji se neprestano razvija rame uz rame s glavnom igrom – i koji je tu da ostane!