Sve što trebate znati o novom i poboljšanom multiplayeru u igri EA FC 27

Boriš se da shvatiš koncept "

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Ne brini; igra ti nudi i četiri mentora koji će te provesti kroz sve što nudi. To su: Alex Hunter (glavni lik u "The Journey", pričama vođenom karijernom modu koji se prikazivao od FIFA 17 do FIFA 19),

Kylian Mbappé, Chloe Kelly i Paulo Dybala.

I pazi ovo, mudro izaberi mentora. Njihovo iskustvo pomoći će u oblikovanju igre, bilo da ulaziš u utakmice 11 na 11 ili u nove scenarije 1 na 1, 2 na 2 i 3 na 3 koji su dostupni tebi i prijateljima.