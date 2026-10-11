EA Sports FC 27 recenzija: Evolucija, a ne revolucija

EA Sports FC 27 je stigao, donoseći nam još jednu sezonu fudbala, slaganja Ultimate Team ekipa, vođenja Career Modea i opasno napetih okršaja na terenu. Nakon što smo proveli 20 sati u igri kroz sve njene modove, imamo pravu sliku o tome kako funkcionišu gameplay, potpuno novi opcije, ali i stari dobri favoriti.

Ljepota EA Sports FC-a (nekadašnje FIFE) oduvijek je bila u toj slobodi da uživaš u fudbalu kako god ti odgovara. Bilo da želiš potpuno potonuti u slaganje ekipe iz snova u Ultimate Teamu i pratiti sedmične sadržaje uživo, ili ti je draže solo iskustvo u kojem vodiš tim do vrha u Manager ili Player Career modeu — ovdje ima zaista za svakoga ponešto. A sa EA Sports FC 27, Developeri nude još društvenije iskustvo kao nadopunu ovim modovima u vidu moda The Grounds.

01 The Grounds udara temelje za nešto mnogo veće

Vrijeme provedeno unutar "The Grounds" donosi ti Attribute XP. © EA Sports

The Grounds je open-world iskustvo gdje igrači mogu slobodno šetati ulicama, rješavati mini-igre i izazove sami, ili se udružiti s drugima i odmjeriti snage u 1v1, 2v2, 3v3 ili 4v4 mečevima — prilično slično "Rush" modu koji je uveden prije nekoliko godina. Istražite ovaj gradić i naići ćete na terene svih dimenzija koji zapravo služe kao živi meni za svaki pojedinačni mod. Možete igrati s ekipom ili sa nasumičnim likovima s mreže. Takmičite se, zarađujte novčiće i otključavajte nove kozmetičke dodatke za svog prilagođenog igrača.

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Neke od ovih mini-igara su baš zabavne za ubijanje vremena. Balloon Ball se posebno izdvaja — svaki igrač ima po tri balona, a cilj je zgrabiti jednu od dvije lopte i gađati ostale. Pogodiš igrača i on gubi balon, a ko zadnji ostane na nogama, pobjeđuje. Ako se često uhvatiš kako čekaš da raja uđe na mrežu da bacite utakmicu, ovo je odlična stvar da skratiš vrijeme i usput podigneš level svom igraču.

Svo vrijeme koje provedeš u modovima unutar The Groundsa donosi ti Attribute XP (AXP) koji služi za podizanje levela tvog igrača, a to ti dalje zarađuje Attribute Pointse (AP) za poboljšanje njegovih statistika. Ovo je posebno važno za fanove "Clubs" moda, koji je sada smješten unutar The Groundsa kao njegov veliki 11v11 mod. Umjesto da AP zarađuješ samo igranjem Clubs mečeva, sada možeš kompletirati ove mini-igre i praktično "trenirati" sa svojim igračem kako bi mu dodatno izbrusio vještine.

"The Grounds" služi kao glavno okupljalište i socijalni hub unutar igre. © Stefaan Temmerman/Red Bull Content Pool

The Grounds je pun likova koji okolo zuje ili gledaju mečeve sa strane, ali većinu onoga što nudi igrači mogu vidjeti za nekih 15 minuta. Tu su murali i statue koji otkrivaju neke nasumične fudbalske zanimljivosti, kao i mete u koje možeš pucati loptom što dobro dođe za razbijanje monotonije. Međutim, nedostatak prave nagrade i prilična repetitivnost ne ostavljaju puno razloga da obiđeš i isprobaš baš sve.

Idea je fina, ali sve djeluje prilično prazno i nedovršeno. The Grounds je prvi pokušaj EA-a, pa ćemo se nadati da će naredne godine to sve malo bolje razraditi i obogatiti. Za sada, ovo je samo mjesto za ubiti par minuta dok čekaš raju ili praviš pauzu između dužih sesija u većim modovima.

02 Ultimate Team nastavlja brusiti dobitnu formulu

Ultimate Team je dobio samo sitna, kozmetička poboljšanja i manje dodatke. © EA Sports

Kao vjerovatno najpopularniji mod u serijalu, Ultimate Team ove godine donosi samo manja poboljšanja. Squad Building Challenges (SBC) dobili su novu opciju u vidu Streamlined SBC-ova. Umjesto da sklapaš ekipu koja mora ispuniti tačno određene uslove — poput minimalne OVR ocjene, Chemistry skora ili tačnog broja igrača iz određenog kluba, nacije ili lige — sada je dovoljno samo da ubaciš dovoljno igrača koji zbirno dostižu traženi "score".

Igrači sa višim rejtingom nose i veći "score" na svojoj kartici, pa ove zadatke komotno možeš riješiti tako što ubaciš svega par jakih kartica, ili pak stotinu onih sa manjim rejtingom. Sistem je sasvim okej i vjerovatno će se najviše svidjeti ekipi koja nikad nije voljela gubiti vrijeme na SBC-ove, pa je zbog toga propuštala brutalne nagrade. Iskusnim SBC majstorima vjerovatno neće biti previše zanimljivi zbog trenutne jednostavnosti, ali će sigurno pomoći da se ekonomija u modu drži pod kontrolom i da stvari ostanu balansirane tokom čitave godine.

Ipak, o ovim novim SBC-ovima je teško dati konačan sud u ovako ranoj fazi igre. Ako kasnije počnu tražiti još više poena, a za uzvrat nuditi brutalne pakete ili specijalne igračke kartice, igrači bi se mogli naći u ozbiljnoj dilemi — da li propustiti te jedinstvene kartice ili žrtvovati neke od svojih najboljih igrača.

Drugi dodatak u Ultimate Teamu dolazi u obliku Gallery opcije. Igrači mogu ubaciti kartice koje trenutno posjeduju ili su ih ranije imali u Ultimate Teamu kako bi kompletirali različite setove. Time zarađuju Gallery Tokene koje poslije mogu potrošiti na otključavanje kozmetičkih dodataka za klub ili osnovnih Hall of FUT kartica.

Ovo nije opcija u kojoj ćeš provoditi dane, a u EA-u su očito i sami svjesni toga, pa su odmah ubacili i "Auto-Complete" dugme čim izabereš set koji želiš popunjavati. Zamisli ovo kao digitalni album sa sličicama za tvoj Ultimate Team. Fina stvarčica, ali ništa što će napraviti neku revoluciju u modu.. Think of it as a digital sticker book for your Ultimate Team. It’s a nice addition, but not something that’s going to revolutionise the game mode.

03 Career Mode donosi nove nivoe menadžmenta

Sve promjene u Career Modu su zapravo prilično pozitivne. © EA Sports

Za one koji više vole uzeti kormilo ekipe u svoje ruke i odvesti je do slave, čitav niz izmjena u Career modu FC 27 donosi prilično pozitivne stvari. Glavne zvijezde među promjenama su dinamične izmjene rejtinga i razvoja igrača, poboljšani transfer pregovori i način na koji AI klubovi vode svoju transfer politiku, kao i uvođenje neočekivanih događaja.

Dinamični rejtinzi igrača su ubjedljivo najveća promjena. Ukupni rejting igrača sada zavisi od njegove forme, morala i takmičarske spremnosti. Ako konstantno kida na terenu, zadovoljan je i u dobroj je fizici, veće su šanse da će mu ukupni rejting skočiti. S druge strane, ako oboli na dužu pauzu zbog povrede ili je nezadovoljan u klubu, očekuj da će mu rejting početi kliziti nadole.

Ista ova filozofija sada je ubačena i u razvoj samih igrača, odnosno njihovu sposobnost da dostignu svoj puni potencijal. Igrači sada dobijaju različite profile razvoja, pri čemu svaki od njih drastično mijenja brzinu kojom će doći do svog maksimuma. Također, više nema nikakve garancije da će mlada nada iz akademije zaista izrasti u tvog glavnog igrača. Kao i kod dinamičnih rejtinga, serija loših partija, slabe ocjene trenerskog osoblja ili nezadovoljan igrač mogu lako dovesti do toga da propadne i padne u drugi plan.

Ovo djeluje kao primjetno poboljšanje, iako zna biti pomalo neujednačeno ili zbunjujuće. Ponekad igrač jednostavno prestane napredovati iako redovno kida na terenu, ima vrhunske trenere i prezadovoljan je u klubu. Pritom nema nikakve naznake šta mu tačno koči napredak, dok će neki drugi igrač odjednom eksplodirati. Može biti da tu u pozadini svoju ulogu igraju ti novi profili razvoja, ali bi dodatno pojašnjenje oko toga šta sve utiče na razvoj igrača definitivno bilo dobrodošao dodatak u nekom budućem patchu ili u izdanju za narednu godinu.

Morgan Rogers kompletira svoj transfer u Chelsea u FC 27. © EA Sports

Ta nejasnoća se, nažalost, prenijela i na novi proces transfera, koji je inače dosta realističniji. Umjesto da se svi detalji dogovore u jednoj cutsceni tokom sastanka uživo, pregovori oko obeštećenja i ugovora sada se razvlače kroz telefonske pozive i e-mailove danima, pa čak i sedmicama u igri. Ponude moraju biti konkurentne kako bi nadmašio ostale klubove koji su potencijalno zagrizli za istog igrača.

Ovo daleko više podsjeća na prave transfer sapunice iz stvarnog života, prilično nalik sistemu transfera u Football Manageru, ali se par puta desilo da transfer propadne bez ikakvog jasnog razloga. Tek nekoliko dana kasnije skontaš da je igrač potpisao za rivalski klub. Može biti da mu je taj tim ponudio bolji ugovor od onoga što je prvobitno tražio, ali u trenutnom interfejsu (UI) uopšte nije jasno da se to dogodilo.

Zna biti frustrirajuće kad izvisiš za idealno pojačanje, ali to definitivno daje dodatnu težinu svakoj odluci koju doneseš u pregovorima. Ponekad se za igrača jednostavno isplati otvoriti i otići korak dalje, pa makar cifra djelovala potpuno suludo.

Igračima će redovno stizati i "Squad Update" obavještenja. Ona bi trebala informisati sve vas koji glumite menadžere o tome kako se kreće raspoloženje igrača, njihov ukupni rejting ili da li im se popravila sposobnost da pokriju određenu ulogu ili poziciju zahvaljujući treningu.

Međutim, kada iz samog obavještenja otvoriš prikaz ekipe, igra te samo baci na standardni ekran sa formacijom i sastavom. Nigdje nema nikakve naznake šta se tačno promijenilo, na kojeg se igrača to odnosi, niti šta trebaš poduzeti da bi popravio situaciju.

Zbunjenost koju ovo može izazvati jasno govori da bi vizuelni znaci i obavještenja morali pretrpjeti par izmjena kako bi svi igrači izvukli maksimum iz ovog moda. Jedna druga poznata fudbalska menadžerska simulacija u ovakvim obavještenjima daje dovoljno detalja da tačno znaš šta se desilo, uz praktične opcije da odmah reaguješ. Sličan sistem u budućim EA FC Career modovima napravio bi ogromnu razliku.

04 EA FC 27 gameplay donosi trenutke čiste briljantnosti i teške frustracije

Poboljšanja u gameplayu su usmjerena na unapređenje centaršuteva i odbrane. © EA Sports

Unapređenja u gameplayu za EA FC 27 očito su se fokusirala na popravljanje centaršuteva (i kornera), kao i na to da odbrana djeluje zabavnije i konkretnije. Dobra vijest je da su u tome uglavnom uspjeli. Loša vijest je što je, u većini slučajeva, pace i dalje sve i svašta.

Promjene kod izvođenja kornera donose dodatnu dubinu i daju ti opcije da dodaš igrače u šesnaesterac, pošalješ ih na prvu ili drugu stativu, ili ih pak izvučeš vani. Centaršutevi su se definitivno vratili na velika vrata, nakon što su u prošlogodišnjem izdanju bili skoro potpuno neupotrebljivi. Lopta iz centaršuta sada konačno dolazi do igrača kojeg ciljaš, a udarci glavom u većini slučajeva zapravo pogađaju okvir gola. Ovo otvara daleko više konkretnih opcija za postizanje golova u odnosu na prošlu godinu, kada si bio primoran na brzo proigravanje ili precizan dribling sa svojim najboljim i najbržim igračima.

Međutim, brzi napadači su i dalje opasno prebačeni (overpowered) i predaleko prelagano probijaju odbranu. Lopte u prostor (through balls) postale su još efikasnije, što brza krila i špiceve čini doslovno brutalnim ako pogodiš tajming za utrčavanje. Zbog toga ti je apsolutni imperativ da imaš brze stopere i bekove kako bi ovo nekako neutralisao, ili da naučiš savršeno hvatati protivnike u ofsajd zamke.

S druge strane, defanzivci sada ipak znatno bolje predviđaju napadačke akcije i daleko stabilnije odnose loptu u duelu jedan na jedan kada čisto uklizeš ili odradiš tackle. Ovo ima lančani efekat da se na sredini terena posjed gubi i osvaja u sekundi, pa gužva u centralnom dijelu zna postati prilično haotična.

Odlučivanje o tome kako će se izvoditi korneri i slobodni udarci je na tebi © EA Sports

I dalje se zna desiti onaj čudni trenutak kada lopta neprirodno odskoči ili doslovno prošeta kroz igrača tokom duela, ostavljajući protivničkog špica samog pred tvojim golmanom. Ipak, odbrana u cjelini djeluje znatno stabilnije i čvršće — a u trenutku pisanja recenzije, možda čak i malo previše nabrijana.

Gameplay se zbog toga sveo na traženje slobodnog prostora, rješavanje sporijih defanzivaca loptama u prostor i brigu o tome da su ti stoperi i bekovi dobro postavljeni — kako protivnik ne bi došao do jeftine prilike da uđe u tvoj šesnaesterac.

Kao što iz godine u godinu već tradicionalno gledamo, EA Sports će bez sumnje izbaciti neki patch koji će opet promijeniti i preštelati gameplay na terenu, tako da ćemo mjesec ili dva nakon izlaska najvjerovatnije opet gledati nešto puno sličnije prošlogodišnjim izdanjima.

05 Konačni sud: Jači FC, sa još prostora za napredak

EA FC 27 više djeluje kao postepeno, iterativno poboljšanje. © EA Sports

EA Sports je očito uložio trud da popravi razne segmente FC 27 i neke od tih promjena se zaista isplate. Poboljšana AI logika kod transfera i dinamični razvoj igrača u Career modu daju znatno veću dubinu na duže staze, dok preinake u gameplayu čine utakmice raznovrsnijim u odnosu na FC 26. Centaršutevi su konačno postali legitiman način za stvaranje šansi, a odbrana djeluje dosta reaktivnije i konkretnije — iako balans između brzine u napadu i snage u defanzivi i dalje traži malo dodatnog peglanja.

Ali ima i ozbiljnih promašaja. "The Grounds" u svakom smislu djeluje kao prva, rana verzija moda — što u suštini i jeste. Svi koji se lože na taj društveni i kozmetički dio priče izvući će najviše iz njega, ali za sve ostale, ostaje još hrpa posla da bi se ostvario njegov puni potencijal.

EA FC 27 više djeluje kao postepeno, iterativno poboljšanje nego kao neka dramatična revolucija serijala. Ipak, ima tu sasvim dovoljno konkretnih i smislenih izmjena da opravda kupovinu starim igračima, posebno ekipi koja najviše vremena ostavlja u Career Modu. S druge strane, pojedini novi sistemi i dalje traže opasno peglanje, a "The Grounds" pogotovo izgleda kao mod kojem fali još dosta sadržaja i supstance prije nego što postane nezaobilazan dio EA FC iskustva.