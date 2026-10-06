Još od zvaničnog najavnog trejlera koji je EA Sports izbacio krajem jula, bilo je jasno da EA FC 27 uvodi potpuno novi mod pod nazivom The Grounds. Ali to nije jedina velika stvar koja stiže, jer Football Ultimate Team (FUT) dobija najveći update u posljednjih nekoliko godina! Evo svega što moraš znati o novim opcijama koje stižu u FUT u okviru EA FC 27.

01 FUT Galerija: Setovi, nagrade i tokeni!

FUT Galerija je jedno od najvećih osvježenja u EA FC 27 Ultimate Teamu, jer igračima konačno daje trajni arhiv za sve kartice koje sakupe tokom svog FUT putovanja! Umjesto da izgubiš svaki trag o igračima čim napuste tvoj klub, Galerija je tu da sačuva tvoju kolekciju i skocka je u komplete – posložene po nacijama, ligama, klubovima i kampanjama.

Kompletiranje setova i građenje vlastite Galerije direktno je povezano s tvojim napretkom u igri, a donosi nagrade poput dresova, grbova i pristupa karticama iz novog Hall of FUT-a – novog tipa kartica koji slavi igrače koji su postali prave ikone u historiji Ultimate Teama!

FUT Galerija prikazuje svaki igrački predmet koji je prošao kroz vaš klub. © EA Sports

Na PlayStationu 5, Xbox Series X|S, PC-u i Nintendo Switchu 2, Galerija dobija još moćniji i vizuelno atraktivniji izgled kroz Gallery Hub! Umjesto da samo kliziš kroz klasične menije, svoju kolekciju sada možeš istraživati u potpuno 3D okruženju, što novom FUT sistemu sakupljanja daje totalno interaktivan i vizuelno brutalan doživljaj!

Hoće li FUT Galerija biti uspjeh?

Ovo je opcija s najvećim dugoročnim potencijalom! Svi oni koji su godinama opasno ulagali u FUT u ranijim izdanjima igre konačno će vidjeti konkretan rezultat koji ide puno dalje od njihovog trenutnog tima.

02 FUT Evolucije: Putanje i pregled

FUT će ostati jedan od najpopularnijih modova igre u EA FC 27. © Stefaan Temmerman/Red Bull Content Pool

Evolucije u EA FC 27 dobijaju dva ogromna nadogradnje, što igračima daje još veću kontrolu nad tim kako razvijaju svoje kartice! Prva stvar su Putanje (Pathways), koje uvode grananje puteva za nadogradnju kod odabranih Evolucija. Sada možeš birati između različitih poboljšanja – na primjer, da igraču digneš dribling i dodaš Technical PlayStyle, ili da mu pojačaš defanzivnu svijest i ubaciš Jockey!

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Druga stvar je Pretpregled lanca evolucija (Evolution Chain Preview), napravljen s ciljem da ti maksimalno olakša planiranje! Prije nego što ulažeš i "zaključaš" karticu u neku Evoluciju, sada možeš pogledati dalje od tog prvog nadogradnje i vidjeti koje bi ti se sve potencijalne Evolucije mogle otključati nakon toga. To znači da konačno možeš procijeniti dugoročni put razvoja igrača prije nego što potrošiš svoj slot za Evoluciju – umjesto da se kasnije češeš po glavi kad shvatiš da je nadogradnja otišla u smjeru koji ti uopće ne odgovara!

Evolucije postaju još uzbudljivije u EA FC 27. © EA Sports

Zašto je nadogradnja Evolucija toliko bitna?

Putanje (Pathways) su opcija koja bi napokon mogla učiniti Evolucije znatno zanimljivijim! Do sada su Evosi često djelovali kao unaprijed zacrtana staza bez puno izbora. S druge strane, pretpregled lanca evolucija je upravo ono što zajednica traži već godinama – opcija koja je do sada bila dostupna samo preko eksternih, third-party stranica.

03 Uloge i napadačka prostorna svijest

Sve specijalne kartice u EA FC 27 automatski dobijaju Role++ na svim pozicijama u okviru svojih primarnih i sekundarnih uloga, što obećava znatno veću taktičku slobodu. Uz to dolazi i napadačka prostorna svijest (Attacking Spatial Awareness), koja je dizajnirana da igrače koje vodi AI učini svjesnijima prostora oko sebe.

Umjesto da prave predvidiva utrčavanja ili ulaze u gužvu, napadači sada mogu pametnije utrčavati na osnovu razvoja akcije, slobodnog prostora, postavljanja odbrane i linije ofsajda. Nova zakrivljena utrčavanja po komandi (triggered curved runs) i utrčavanja sa praćenjem nakon dodavanja (pass-and-follow runs) takođe daju igračima veću kontrolu nad kretanjem bez lopte.

Dinamičnija ponuda

Promjene u Ulogama (Roles) mogle bi biti među najznačajnijim dodacima u FUT 27, jer rješavaju jednu od najvećih frustracija iz proteklih godina – kartice koje se nisu mogle postaviti na željenu poziciju. Poredu toga, napadačka prostorna svijest (Attacking Spatial Awareness) donijet će više kreativnosti u napadačkoj igri, jer bi kretanje igrača trebalo biti znatno raznovrsnije.

Joško Gvardiol startuje na Jamala Musialu u EA FC 27 © EA Sports

04 Balans predmeta: Promjena krivulje snage u FUT-u

EA Sports navodi da želi značajno smanjiti razmak između osnovnih (base) kartica i najjačih sezonskih kartica u odnosu na EA FC 26. Kao dio tog pristupa, maksimalan broj PlayStyle+ osobina na pojedinačnoj kartici past će sa pet na tri, dok će se takođe smanjiti i obim nadogradnji atributa tokom sezone.

EA takođe smanjuje broj sedmica u kojima se pojavljuje novi Campaign Squad za oko pet tokom godine. Ti periodi će i dalje sadržavati drugi live-service sadržaj, ali bez novog Campaign Squad-a, čime se velikim kampanjama i njihovim istaknutim karticama daje više prostora da dođu do izražaja.

Procjena problema sa inflacijom kartica

Jedan od najvećih problema u EA FC 26 bio je taj što je svako ko bi napravio kraću pauzu u decembru imao gotovo nikakve šanse protiv igrača sa karticama iz februara. Zbog toga smanjenje broja sedmica kampanje i uži razmak između osnovnih i najboljih kartica zvuče kao korak u pravom smjeru.

05 Ostale značajne promjene u Ultimate Teamu

Holografske kartice su premium varijante postojećih specijalnih kartica. © EA Sports

Evo sažetog pregleda ostalih glavnih promjena koje se uvode u Ultimate Team u EA FC 27.

FUT 27 opcija Objašnjenje Izazovi gradnje ekipe Umjesto upravljanja hemijom ekipe ili krutim rejtinzima sastava, igrači popunjavaju traku napretka koristeći odgovarajuće klupske kartice kako bi dostigli ciljani broj bodova. Holografske kartice Svaka specijalna kartica dobija svoju holografsku verziju, koja je rjeđa u paketima i vizuelno se jasno razlikuje. Samostalni događaji uživo Po prvi put, ovaj mod se proširuje kako bi uključio tematske offline izazove. Nagrade na kraju utakmice Match Coins i Season Points (SP) zarađuju se odmah po završetku utakmice u odabranim modovima. Event tokeni Igrači koji napreduju kroz kampanje mogu birati specifične nagrade u posebnoj prodavnici tokena, umjesto da se u potpunosti oslanjaju na nasumične nagrade iz paketa.

Pogledajte video u nastavku za detaljan pregled onoga što možete očekivati od Ultimate Teama u EA FC 27: