INTERVJU: Emina Tsili

Bilo mi je veoma drago raditi za Red Bull Rapliku, jer se event sam po sebi bazira na kreativnosti i slobodi, što mi je dalo dosta inspiracije, ali i prostora da i ja kreiram nešto svoje. Odlučila sam da će to ovaj put biti posteri, sa kojima sam se zapravo i prvi put susrela tokom ove prilike. Svaki put kada dobijem priliku raditi za nekoga, imam potrebu da predstavim i sebe kroz taj rad, tako da uvijek želim ubaciti neki svoj novi dio kroz to. U suštini, ovaj put nisam imala nikakav plan za izradu, već sam improvizala na licu mjesta i istraživala o finalistima, kako bi svako od njih imao svoj poseban “piece of art”. Mislim da je i čitava ideja Raplike upravo ta improvizacija.