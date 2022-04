Nakon šampionske vožnje u Saudijskoj Arabiji, slijedi Australija!

Titula se slavila danima, a onda je uslijedilo čekanje do nove sezone koje je bilo zaista teško izdržati istinskim i "zagriženim" fanovima Formule 1. Nije to samo floskula, jer je F1 cirkus postao još popularniji zahvaljujući onome što je ponudio u 2021. godini, a ekipa Red Bulla je jedan od ključnih faktora. Razloga za nestrpljenje, ali i uzbuđenje, zaista je bilo mnogo, fantastični Max je prošle godine i zvanično dokazao svoj šampionski status, Hamilton je uprkos "slomljenom srcu" potvrdio da će ostati u Formuli 1, a nova sezona je donosila i nova pravila uključujući bolide gdje je bilo neizvjesno da li će "dosadašnje" sile održati ili dodatno povećati svoju moć, odnosno da li će se neko iz sredine grida, a možda i s dna napraviti iznenađenje i proboj prema vrhu. To se i dogodilo, očigledan primjer je Ferrari, kao i barem Haas.