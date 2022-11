Fabio Wibmer

Part of this story

Fabiovi video klipovi u kojima demonstrira svoje maestralne bike vještine bilježe milionske preglede na You Tube, a ništa drugačije nije ni sa ovim, posljednjim, nazvanim "Video Game".

U "Video Game" spotu, Wibmer vozi bicikl na nevjerovatnim visinama - na zidu brane, na mostovima i krovovima, skače u bazen i more (zajedno s biciklom), izvodi svoju poznatu vratolomiju stojeći na upravljaču, radeći fenomenalne trikove, skokove, tehničke vožnje, prije nego što isječak završi dionicom spusta. Naravno, da bi sve bilo u pravom GTA stilu, tu je i helikopterska akcija.