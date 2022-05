Fantastičan vikend u Španiji za Red Bull Racing: Dvostruki podijum!

Verstappen je startao s druge pozicije te je odmah napao Charlesa Leclerca (Ferrari), no nije uspio proći na lidersku poziciju. Perez je sjajno krenuo s petog startnog mjesta te je napredovao jednu poziciju tako što je pretekao Carlosa Sainza (Ferrari) u prvom zavoju, a uz to je imao i kontakt s Georgeom Russellom (Mercedes). Ipak, nije bilo oštećenja bolida pa su oba vozača su nastavila s utrkom. Upravo je Russell bio naredna "meta" za Meksikanca koji je vršio pritisak na Britanca u namjeri da ga pretekne i zauzme treću poziciju. Prvi ozbiljan napad je izvršio u devetom krugu, no nije uspio u svom naumu. U istom krugu je Verstappen izgubio kontrolu nad svojim bolidom u četvrtom zavoju te je izletio sa staze na šljunak, a time i pao na četvrtu poziciju. Uspio se vratiti na stazu, a iz boksa mu je rečeno da bi uzrok izlijetanja mogao biti snažan udar vjetra. Na istom mjestu je nešto ranije sa staze izletio i Sainz.