Fantastična hip hop noć uz starog Frenkija

Sinoć je u prepunom sarajevskom klubu Trezor održan dugo očekivani Frenkijev koncert. Vrata su otvorena tačno u 22.00 časa, a uvodnim setom goste je dočekao Dj Soul. Nakon Soula, prvi na binu su zakoračili mladi sarajevski reperi Splek i Fanril i sa svojim pjesmama „Zimski zonfa“, „Disco funky“ i „Ljetni zonfa“ zagrijali prisutne. Za DJ pultom dolazi do smjene, i veterana domaće scene Soula, zamjenjuje mladi Indigo, a to je ujedno bio znak da na binu izlazi Frenkie u pratnji sa drugom Kontrom.

