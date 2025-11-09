Fenomenalni Verstappen startao iz boksa i stigao do podijuma u Brazilu

Nakon problema koje je imao sa svojim bolidom od početka trkačkog vikenda u Brazilu, uključujući nedostatak gripa i neupravljivost, Verstappen u kvalifikacijama za nedjeljnu utrku nije mogao bolje od razočaravajućeg 16. mjesta. Nakon toga je ekipa odlučila da Nizozemac dobije novi Hondin motor s unutrašnjim sagorijevanjem, turbopunjač, MGU-K i MGU-H jedinicu, bateriju i kontrolnu elektroniku te da se naprave promjene set-upa tokom Parc Ferme perioda, tako da je zapravo morao startati iz pit lanea.

Inače, pole position je pripao Landu Norrisu (McLaren), a uz njega se u prvom startnom redu našao mladi Kimi Antonelli (Mercedes). U top 10 su se kvalifikovali Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Cash App Racing Bulls), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) i Nico Hulkenberg (Haas), dok su preostale pozicije zauzeli Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (Oracle Red Bull Racing) i Gabriel Bortoleto (Sauber), koji nije uopće vozio kvalifikacije zbog teškog incidenta tokom Sprinta, u kojem je uništio svoj bolid. Osim Verstappena, iz pit lanea je utrku započeo i Esteban Ocon (Haas), koji je u kvalifikacijama bio 17., ali je i on dobio novi SUS motor tokom Parc Fermea.

U nedjelju je tokom dana povremeno padala kiša, no u vrijeme utrke je vremenska prognoza ukazivala na to da padavina više neće biti, što je značilo da se prošlogodišnji scenarij na stazi Interlagos neće ponoviti.

Max se probija kroz poredak na stazi Interlagos © Hector Vivas/Getty Images

Norris je dobro startao i u prvi zavoj ušao kao lider utrke, a iza njih se vodilo više borbi za pozicije. Start nije prošao bez incidenta jer je Bortoleto imao kontakt sa Strollom pa je ponovo završio u zidu, nakon čega je istaknuta žuta zastava. Također, krajem prvog kruga je došlo do incidenta između Hamiltona i Colapinta, zbog kojeg je vozač Ferrarija ostao bez prednjeg krila. Na stazu je potom izašao safety car kako bi se uklonio Bortoletov bolid i karbonski ostaci, a Hamilton je otišao u boks po novo prednje krilo i nove hard gume. U boks je išao i Tsunoda, koji je također dobio hard gume.

Poredak tokom safety cara je izgledao ovako: Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hadjar, Lawson, Russell, Bearman, Gasly, Alonso, Albon, Sainz, Hulkenberg, Stroll, Colapinto, Verstappen, Ocon, Tsunoda i Hamilton.

Utrka je nastavljena u šestom krugu, Piastri je napao Antonellija i došlo je do kontakta gumama, nakon čega je Australac "lansirao" Italijana u nesretnog Leclerca. Vozač Ferrarija je ostao bez prednje lijeve gume, a potom je parkirao bolid pored staze i tu završio utrku.

Nakon početnog napretka, Max je morao u boks zbog puknute gume © Sam Bagnall/Sutton Images

Verstappen je sve to iskoristio da se probije na 13. mjesto, ali ni on zapravo nije imao sreće. Pukla mu je guma zbog dijelova bolida na stazi pa je tokom virtuelnog safety cara morao u boks, gdje je dobio novi set medium pneumatika i pao na začelje.

Utrka je ponovo nastavljena devetom krugu, a Norris je i ovog puta bio fokusiran i ponovo je zadržao vodstvo ispred Piastrija.

Poredak u 10. krugu: Norris, Piastri, Antonelli, Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly, Albon, Sainz, Alonso, Hulkenberg, Tsunoda, Colapinto, Hamilton, Verstappen, Stroll i Ocon.

Vozio se 12. krug kada je Russell potisnuo Hadjara na peto mjesto, dok je Verstappen sustigao Hamiltona i počeo vršiti pritisak na njega. U narednom krugu je Nizozemac pretekao Britanca i zauzeo 15. poziciju. Njegov naredni plijen je bio Colapinto u 14. krugu utrke, nakon čega je pojurio za Tsunodom, koji je u međuvremenu dobio 10 sekundi kazne zbog uzrokovanja sudara sa Strollom, kada se Kanađanin okrenuo na stazi.

Kontakt Tsunode i Strolla © Zak Mauger/LAT Images

Max je u 15. krugu iza sebe ostavio Tsunodu, a onda se ukazao u retrovizoru Hulkenbergovog bolida.

U međuvremenu se Hamilton žalio na proklizavanje i neupravljivost bolida zbog oštećene podnice te je otišao u boks po nove gume.

Kaznu od 10 sekundi je dobio i Piastri zbog prethodnog kontakta s Antonellijem, koji je skupo koštao Leclerca.

Verstappen je u 17. krugu "preskočio" Hulkenberga i našao se na 12. poziciji iza Alonsa, a već u narednom krugu je ostavio iskusnog Španca iza sebe i zauzeo deveto mjesto.

U međuvremenu su Bearman i Sainz ušli u boks, baš kao Gasly i Hadjar, zbog čega je Max napredovao na sedmu poziciju iza Albona. Lawsonov odlazak po nove gume promovisao je Nizozemca na šesto mjesto.

Norris je do 20. kruga izgradio više od četiri sekunde prednosti nad Piastrijem, dok se Verstappen tada nalazio "u repu" Albonovog bolida i u 21. krugu je pretekao vozača Williamsa za petu poziciju na ovoj utrici. Istovremeno se Hulkenberg probio ispred Alonsa u borbi za sedmo mjesto.

Antonelli je krajem 21. kruga ušao u boks po nove gume, što je donijelo Maxu četvrto mjesto na ovoj utrci. U donjem dijelu poretka Gasly je dobio bitku s Oconom za 14. mjesto, a onda su vozača Haasa pretekli Lawson i Sainz.

Yuki Tsunoda na zamjeni guma © Sam Bagnall/Sutton Images

Potom je Kimi po povratku na stazu prestigao Strolla i tako ušao u top 10, a onda je u 24. krugu iza sebe ostavio i Colapinta. Kada je sustigao Tsunodu u narednom krugu, Japanac je ušao u boks.

Što se tiče lidera Norrisa, on je u 25. krugu imao oko 5,5 sekundi prednosti nad timskim kolegom Piastrijem.

Antonelli je nastavio svoj proboj u 26. krugu, kada je pretekao Alonsa za sedmo mjesto, a u međuvremenu je Verstappen sustizao trećeplasiranog Russella.

Tada je objavljena informacija da Tsunoda u boksu nije odradio kaznu kako treba, tako da je dobio novu. S pet sekundi je kažnjen i Hamilton zbog ranije pomenutog kontakta s Colapintom.

Antonelli u 29. krugu pretekao Hulkenberga i potom Albona zauzevši peto mjesto.

Norris je krajem 30. kruga stigao u boks po soft gume, a prilikom izlaska na stazu je Verstappen prošao ispred njega na treću poziciju, iza Russella i lidera Piastrija.

Međutim, tri kruga kasnije je vozač McLarena pretekao Maxa, koji nije mogao ništa učiniti protiv prednosti zavjetrine i DRS-a vozeći na znatno starijim gumama, tako da je pao na četvrtu poziciju.

Novu posjetu boksu Hamilton je obavio u 33. krugu, gdje je odradio kaznu od pet sekundi. Gasly je potom pretekao Lawsona za desetu poziciju, baš kao i Bearman Albona za petu.

Russell i Verstappen su krajem 34. kruga ušli u boks na zamjenu guma. Po povratku na stazu, Max je ubrzo sustigao Lawsona i oduzeo mu osmo mjesto, dok je Russell potisnuo mladog Bearmana na peto nakon što su obojica napredovali za po jednu poziciju odlaskom Hulkenberga na zamjenu pneumatika.

Max je nastavio svoj proboj krajem 37. kruga prestigavši Gaslyja za šesto mjesto, a Hadjar je ušao u boks. U narednom krugu je Piastri učinio isto kako bi odradio kaznu i uzeo nove gume, a u pit laneu se pojavio i Hamilton, koji je odustao od utrke. Potom je stigao i Sainz kako bi zamijenio pneumatike.

Poredak u 40. krugu: Norris, Antonelli, Russell, Bearman, Verstappen, Gasly, Lawson, Piastri, Ocon, Alonso, Hulkenberg, Albon, Colapinto, Stroll, Tsunoda, Hadjar i Sainz.

Situacija se ubrzo promijenila, jer je Gasly ušao u boks, dok je Piastri u 41. krugu na Lawsonov račun napredovao na šestu poziciju.

Verstappen je brzo "topio" Bearmanovu prednost, ali je vozač Haasa ušao u boks u 42. krugu, tako da je Nizozemac bez borbe zauzeo četvrto mjesto. U tom trenutku su se ispred njega nalazili Russell, Antonelli i Norris, s tim da je Max prilično brzo smanjivao prednost vozača Mercedesa. U međuvremenu je Bearman na novim gumama sustigao Alonsa, pretekao ga i ušao u top 10.

U borbi za sedmu poziciju, Hulkenberg je u 47. krugu pretekao Ocona, a potom je Antonelli ušao u boks i "promovisao" Maxa na treće mjesto. Ocon i Tsunoda su također pojavili u pit laneu, a krajem 48. kruga je stigao i Russell, tako da je Verstappen preuzeo drugo mjesto.

Žestoku borbu vodili su Bearman i Hulkenberg u 49. krugu, a vozač Haasa je bio uspješniji te se našao na sedmoj poziciji.

Poredak nakon 50 krugova: Norris, Verstappen, Piastri, Antonelli, Lawson, Russell, Bearman, Hulkenberg, Albon, Stroll, Hadjar, Gasly, Sainz, Ocon, Alonso, Colapinto i Tsunoda.

No, ubrzo je Norris otišao u boks, tako da je u tom trenutku Verstappen postao lider utrke. Russell je u međuvremenu prošao pored Lawsona na petu poziciju, a Piastri je otišao na zamjenu guma i pao na sedmu.

Hadjarov trud se isplatio pa je u 53. krugu uspio preteći Gaslyja za ulazak u top 10. Max je u tim trenucima vodio sa oko 7,5 sekundi prednosti nad Norrisom.

U narednom krugu je Piastri pretekao Bearmana i napredovao na šestu poziciju. Tada je stigao poziv za Maxa da uđe u boks, gdje je dobio set soft guma. Na stazu se vratio kao četvrti iza Russella, Antonellija i Norrisa te je krenuo u žestoku jurnjavu.

Žestok napad u 56. krugu Piastriju je donio peto mjesto u borbi s Lawsonom.

Verstappen "leti" stazom Interlagos © Lars Baron/Getty Images

Verstappen je u nastavku utrke "letio" stazom u totalno napadačkom modu, upisao je najbrži krug i približavao se Russellu.

Poredak deset krugova prije kraja (61. krug): Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Bearman, Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Gasly, Sainz, Ocon, Albon, Alonso, Colapinto, Stroll i Tsunoda.

Vozio se 63. krug kada je Verstappen napao Russella i oduzeo mu drugu poziciju. Njegova naredna meta je bio Antonelli i njegovo drugo mjesto, ali je to bio veoma težak zadatak. Pet krugova kasnije je ušao u DRS zonu iza vozača Mercedesa te je vršio pritisak na njega do posljednjeg metra, ali nije uspio doći u šansu za pravi napad.

Norris je prvi prošao ciljem kao pobjednik utrke za Veliku nagradu Sao Paula, drugi je stigao Antonelli, dok je treću poziciju osvojio nevjerovatni Verstappen nakon fenomenalne vožnje.

Verstappen na podijumu nakon utrke za Veliku nagradu Sao Paula © Mark Thompson/Getty Images

U top 10 osvajača bodova našli su se još Russell, Piastri, Bearman, sjajni Lawson i Hadjar te Hulkenberg i Gasly.

"Utrka je bila puna akcije, tempo je bio dobar i pretekao sam nekoliko bolida. Pokušavao sam preticati što brže, ali zbog DRS vozića to nije bilo lako. Nisam očekivao da ću se naći na podijumu nakon starta iz boksa i pucanja gume. Ponosan sam na cijeli tim, bilo je teško od početka vikenda, ali smo na kraju ostvarili nevjerovatan rezultat sa zaostatkom od samo desetak sekundi za pobjednikom", izjavio je Verstappen, koji je izabran za vozača dana.

01 Verstappen četvrti u Sprintu, Piastri završio u ogradi

Norris je bio najbrži i u kvalifikacijama za Sprint, što mu je donijelo pole position za Sprint utrku dužine 24 kruga, dok je drugo najbolje vrijeme ponovo imao Antonelli. Treće startno mjesto zauzeo je Piastri, a četvrto Russell. Peto vrijeme kruga, odnosno petu startnu poziciju, upisao je Alonso, dok je Verstappen nakon već pomenutih problema s bolidom mogao samo do šestog mjesta. Ostala startna mjesta popunili su Stroll, Leclerc, Hadjar, Hulkenberg, Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto, Bearman, Colapinto, Lawson, Tsunoda i Ocon, dok je Sainz startao iz boksa.

Staza je bila blago mokra, ali su svi vozači izabrali slickove, odnosno kombinaciju soft i medium guma. U top 8, Norris je bio na mediumu, Antonelli na softu, Piastri na mediumu, Russell na softu, Alonso je odabrao medium, Verstappen soft, Stroll medium, dok je Leclerc započeo Sprint na soft gumama.

Norris je dobro startao, a Antonelli se našao pod pritiskom Piastrija. Verstappen je uspio proći pored Alonsa na peto mjesto, dok se Hamilton probio s 11. na osmu poziciju. Također, Leclerc je oduzeo Strollu sedmo mjesto.

Nakon starta je došlo do kontakta između Bearmana i Lawsona, zbog kojeg se vozač Haasa okrenuo na stazi i pao na 18. poziciju, a Lawson je nastavio voziti na 16. poziciji. Kontakt su također imali Hadjar i Hulkenberg, ali su prošli bez posljedica.

Poredak u drugom krugu je izgledao ovako: Norris, Antonelli, Piastri, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton, Stroll, Hulkenberg, Gasly, Albon , Hadjar, Colapinto, Bortoleto, Lawson, Ocon, Bearman, Tsunoda i Sainz.

Norris je u nastavku počeo graditi prednost nad Antonellijem te je pobjegao iz zone DRS-a u odnosu na mladog Italijana, a onda je u šestom krugu Piastri pogriješio vozeći preko mokrog rubnika, zbog čega je izgubio kontrolu nad bolidom, izletio sa staze i zabio se u ogradu, gdje je završio nastup u Sprintu. Samo nekoliko sekundi kasnije su sa staze zbog iste greške izletjeli Hulkenberg i Colapinto. Vozač Saubera se uspio vratito na stazu bez prednjeg krila, dok je Argentinac odustao. Na stazu je potom izašao safety car, a onda je istaknuta i crvena zastava, što je značilo prekid utrke pa su se bolidi povukli u boks.

Nakon što su se stekli uslovi, utrka je nastavljena "rolling startom" u devetom krugu u sljedećem poretku: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton, Stroll, Gasly, Albon, Hadjar, Bortoleto, Lawson, Ocon, Bearman, Tsunoda, Sainz i Hulkenberg. Recimo da su Norris, Alonso, Stroll, Gasly i Albon bili na soft, a svi ostali na medium gumama.

Norris je ponovo dobro "potegnuo" naprijed, dok se Max morao braniti od žestokog napada Alonsa. Također, međusobne timske duele su imali vozači Mercedesa i Ferrarija. U desetom krugu je aktiviran DRS, što je Leclerc koristio da vrši pritisak na Alonsa.

Tek u 17. krugu se dogodila promjena, ali u donjem dijelu poretka, kada je Ocon pretekao Lawsona i zauzeo 13. mjesto. Što se tiče Vertappena, on je imao zaostatak od dvije sekunde za trećeplasiranim Russellom. Borba za prvo mjesto se nazirala u 20. krugu, kada je Antonelli ušao DRS zonu i nametnuo pritisak Norrisu.

Vozio se 22. krug kada je Leclerc iskoristio prednost medium guma i oduzeo Alonsu peto mjesto, koji je bio na softu.

Uprkos trudu, Antonelli se nije našao u pravoj prilici za napad na Norrisa, tako da je Britanac stigao na cilj nakon 24. kruga i upisao pobjedu u Sprintu. Drugo mjesto je pripalo Kimiju, treći je bio Russell, a Verstappen četvrti. Bodove su još osvojili Leclerc, Alonso, Hamilton i Gasly.

Recimo i da Bortoleto nije završio utrku jer je prilikom ulaska u posljednji krug napao Albona, naišao na mokar dio staze te na kočenju za prvi zavoj izgubio kontrolu nad bolidom. Prvo je udario u lijevu barijeru, koja ga je "lansirala" u desnu, a potom je u silovitom udaru njegov bolid uništen.

02 Poredak vozača i konstruktora, Oracle Red Bull Racing prestigao Ferrari

Norris je pobjedom u Brazilu povećao prednost nad Piastrijem na 24 boda te sada ima 390 bodova, dok je Australac stigao do 366. Verstappen je treći s 341 bodom. U poretku konstruktora, novi/stari šampion McLaren je skupio 756 bodova, drugoplasirani Mercedes ima 398 bodova, dok je Oracle Red Bull Racing pretekao ekipu Ferrarija i sada se nalazi na trećem mjestu s 366 bodova. Tim iz Maranella je nakon katastrofe u Brazilu ostao na 362 boda i sada je na četvrtoj poziciji.

03 Spremite se za show u Las Vegasu

Naredni trkački vikend Formule 1 održat će se u Las Vegasu od 21. do 23. novembra. Raspored će biti uobičajeni, s prvim i drugim slobodnim treningom u petak 21. novembra od 1:30 i 5:00 sati po našem vremenu, potom u subotu 22. novembra slijede treći slobodni trening i kvalifikacije u istim terminima, a nedjeljna utrka (23. novembar) za Veliku nagradu Las Vegasa zakazana je za 5:00 sati.