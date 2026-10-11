Fenomenalni Verstappen u 250. utrci u karijeri slavio na VN Singapura

Nakon pole positiona i pobjede na Velikoj nagradi Bahreina u Maleziji, Verstappen je u Singapuru bio najbrži u kvalifikacijama za Sprint u petak, potom je u subotu slavio u Sprint utrci, a onda se istog dana izborio za svoj 50. pole position u karijeri, koji mu je osigurao prvo startno mjesto u utrci za Veliku nagradu Singapura. Sjajni Nizozemac je iza sebe ostavio dvojac iz Ferrarija Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, kao i lidera u poretku vozača Kimija Antonellija (Mercedesa). Lando Norris (McLaren) je bio peti, dok je George Russell (Mercedes) ostvario šesto vrijeme kvalifikacija. Oscar Piastri (McLaren) je završio na sedmom mjestu, a top 10 u kvalifikacijama činili su još Pierre Gasly (Alpine) te vozači Visa Cash App Racing Bullsa Liam Lawson i Arvid Lindblad. Niz su nastavili Nico Hulkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) i Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), koji zbog problema s bolidom uopće nije zabilježio vrijeme kruga.

Max Verstappen vodi nakon starta utrke ua Veliku nagradu Singapura © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen ispred Charlesa Leclerca u Singapuru © James Sutton/LAT Images Max Verstappen juri stazom Marina Bay © Mark Thompson/Getty Images Isack Hadjar je startao iz boksa, ali je ipak osvojio bod u Singapuru © Mark Thompson/Getty Images Isack Hadjar juri stazom Marina Bay © Steven Tee/LAT Images Liam Lawson na Velikoj nagradi Singapura © Joe Portlock/Getty Images Arvid Lindblad na Velikoj nagradi Singapura © ames Sutton/LAT Images) Liam Lawson na stazi Marina Bay © Alastair Staley/LAT Images Arvid Lindblad na stazi Marina Bay © Mark Thompson/Getty Images) Max Verstappen prolazi ciljem u Singapuru © Clive Rose/Getty Images Verstappen je dodao Singapur na listu utrka na kojima je pobijedio © Clive Rose/Getty Images Max Verstappen slavi nakon utrke u Singapuru © Steven Tee/LAT Images Max Verstappen s pobjedničkim peharom na podijumu u Singapuru © Clive Rose/Getty Images Pehar u rukama Maxa Verstappena © Mark Thompson/Getty Images

Uprkos ostvarenoj šestoj poziciji u kvalifikacijama, Russell je zbog promjene motora bio primoran na start s posljednjeg mjesta, tako da su svi vozači plasirani iza njega pomjereni za jednu poziciju prema naprijed. Prije same utrke je saopćeno da će Stroll utrku započeti iz pit lanea zbog promjena na njegovom bolidu obavljenih tokom perioda parc fermea, a isto je važilo za Alonsa i Hadjara, koji su osim modifikacija dobili i nove elemente pogonske jedinice.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Za prvi stint, Verstappen, Norris i Piastri su odabrali nove soft gume, dok su Leclerc i Antonelli imali korišteni set. Hamiltonov bolid je bio na medium komponenti, baš kao Gaslyjev, Hulkenbergov i Lindbladov u top 10. Medium gume također su bile izbor Hadjara i Russella.

Gašenjem svjetala na semaforu, počela je noćna utrka na stazi Marina Bay u Singapuru. Max je imao nešto slabiji start od Leclerca, ali je bio dovoljno agresivan da zadrži lidersku poziciju prilikom ulaska u oštar lijevi zavoj. Iako je bilo borbe, u prvom krugu nije došlo do promjena među prvih šest vozača, dok ih je niže u poretku itekako bilo.

Lawson je imao dobar start te se probio na sedmo mjesto ispred Hulkenberga, dok je Gasly pao sa sedme na devetu poziciju. Također, Lindblad je s devetog mjesta "propao" na 13., a Sainz je napredovao za tri mjesta do desetog.

Nakon starta iz pit lanea, Hadjar je "preskočio" Strolla i Bottasa, dok je Alonso također prošao pored Finca. Poslije žestoke borbe, Bearman je iza sebe ostavio timskog kolegu Ocona.

Što se tiče Russella, on je do petog kruga stigao na 15. mjesto, a u istom krugu je Bearman izbacio pomenutog Sainza iz top 10.

Poredak u šestom krugu: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Gasly, Bearman, Sainz, Ocon, Lindblad, Colapinto, Russell, Albon, Bortoleto, Perez, Alonso, Hadjar, Stroll i Bottas.

Verstappen je u tim trenucima imao prednost nad Leclercom veću od jedne sekunde.

Vozio se sedmi krug kada je Russell pretekao Colapinta i Lindblada, a u narednom krugu je Bortoleto zaustavio svoj bolid zbog kvara na mjenjaču, nakon čega je aktiviran virtuelni safety car. Utrka je nastavljena u devetom krugu, a Hadjar je odmah napao Pereza za napredak na 17. poziciju.

Poredak u 10. krugu: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Gasly, Bearman, Ocon, Sainz, Russell, Colapinto, Lindblad, Albon, Hadjar, Perez, Alonso, Stroll i Bottas.

Maxova prednost u odnosu na Leclerca u 12. krugu je iznosila 1,5 sekundi i nizao je najbrže krugove, a Antonelli je pripremao napad na Hamiltona.

Russell je svoj napredak nastavio u 13. krugu, kada je oduzeo Sainzu 12. poziciju. Hadjar je u međuvremenu prošao pored Albona na 16. mjesto i našao se iza Lindblada. Francuz je potom brzo sustigao vozača VCARB-a i obavio preticanje, kojim je napredovao na 15. poziciju. Njegova naredna "meta" bio je Colapinto.

Hamilton je u 19. krugu postao prvi vozač koji je ušao u boks na promjenu guma, gdje je dobio soft pneumatike, a na stazu se vratio iza Lawsona na sedmu poziciju.

U 20. krugu utrke, Verstappenova prednost nad Leclercom "narasla" je na šest sekundi.

Hamilton je na soft gumama sustigao Lawsona u narednom krugu te ga je potisnuo na sedmu poziciju..

Vozio se 23. krug kada je Russell dobio bitku s Oconom za 11. mjesto, a na putu do bodova tada mu se nalazio Bearman.

Potom je Antonelli mijenjao gume, dobio je medium set i na stazu se vratio na šesto mjesto iza Hamiltona.

Na potez mladog Italijana reagovao je Leclerc na kraju 24. kruga, uzeo je nove medium gume, a na stazu je izašao kao četvrtoplasirani, tik ispred Hamiltona.

U međuvremenu je Max vozio sjajno s prednošću od 16 sekundi ispred Norrisa, kojeg je čekao odlazak u boks, baš kao i trećeplasiranog Piastrija.

Gasly je mijenjao gume u 29. krugu te je pao na 14. mjesto.

Na polovini utrke, u 31. krugu, poredak je izgledao ovako: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lawson, Hulkenberg, Bearman, Russell, Sainz, Colapinto, Hadjar, Gasly, Ocon, Alonso, Lindblad, Albon, Perez, Stroll i Bottas.

Upravo je u 31. krugu od utrke odustao Colapinto, istaknute su žute zastave, a Hulkenberg je ušao u boks po nove gume i vratio se na stazu kao deseti ispred Sainza. Potom su u pit lane stigli Lawson i Sainz, a onda su pozvani Norris i Verstappen, koji su dobili medium gume.

Uprkos promjeni guma, Verstappen je zadržao lidersku poziciju ispred Piastrija, dok je Norris pao na šesto mjesto iza Antonellija.

Gasly je novije gume iskoristio u 34. krugu i pretekao Hadjara u borbi za 11. mjesto. Naredni u boksu bili su Piastri, Bearman i pomenuti Hadjar.

Poredak u 37. krugu: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Lawson, Hulkenberg, Gasly, Bearman, Ocon, Hadjar, Sainz, Lindblad, Albon, Alonso, Perez, Stroll i Bottas.

U 39. krugu je Stroll odustao od utrke zbog problema s kvačilom, parkirao je svoj bolid pored staze, zbog čega je aktiviran virtuelni safety car.

Ovu situaciju su za promjenu guma iskoristili Leclerc. Antonelli, Russell i Perez, nakon čega je utrka nastavljena.

Poredak u 40. krugu: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Antonelli, Piastri, Lawson, Hulkenbarg, Gasly, Russell, Bearman, Ocon, Hadjar, Sainz, Lindblad, Alonso, ALbon, Perez i Bottas.

Maxova prednost u odnosu na drugoplasiranog Hamiltona tada je iznosila osam sekundi.

Vozio se 42. krug kada je Piastri otišao u boks zbog puknute gume, zadržao je šestu poziciju po povratku na stazu, a Antonelli je panično javio ekipi da mu ne funkcionišu kočnice te da je zbog toga presjekao zavoj. Ipak, taj problem je ubrzo riješen.

Max je nastavio graditi svoju prednost u odnosu na Lewisa, koja je do 44. kruga povećana na 12 sekundi.

U 46. krugu je Leclerc prošao pored Hamiltona na drugu poziciju, a tada je njegov zaostatak za Verstappenom iznosio 14,8 sekundi. U međuvremenu je Russell vršio pritisak na devetoplasiranog Gaslyja, dok se Hadjar nalazio na 13. mjestu iza Ocona.

Upravo je Hadjar u 47. krugu povukao porez i dobio bitku s Oconom za 12. mjesto, a onda je i Russell u narednom krugu napokon slomio Gaslyjev otpor i napredovao na devetu poziciju.

Max je u 50. krugu napravio grešku, otišao je preširoko u zavoju, zbog čega je Leclerc uspio dodatno smanjiti njegovu prednost. Deset krugova prije kraja, odnosno u 52. krugu, njegova prednost je iznosila 9,1 sekundu. Dodatni problem za Nizozemca je bilo to što komunikacija s njegove strane prema ekipi nije bila u funkciji.

Norris je u 54. krugu napao Hamiltona i pritom nije uspio obaviti preticanje, a Antonelli je to iskoristio da se probije ispred vozača McLarena na četvrto mjesto. Nakon toga je mladi Italijan oduzeo treću poziciju od vozača Ferrarija.

Hamilton je potom u narednom krugu izgubio bitku i s Norrisom, koji ga je potisnuo na peto mjesto. Za to vrijeme je Max uspijevao održati razliku oko devet sekundi u odnosu na Leclerca.

Hadjar je vršio pritisak na Gaslyja u borbi za deseto mjesto, koje je donosilo jedan bod. Napao ga je u 59. krugu i tako ušao u top 10.

Veliku borbu za peto mjesto u finišu su vodili Piastri i Hamilton, a ona je na kraju pripala Australcu.

Verstappen je mirno odvezao posljednje krugove i potom stigao na cilj kao pobjednik utrke za Veliku nagradu Singapura. Bila je to njegova druga ovosezonska pobjeda, odnosno 73. trijumf u 250. utrci u F1 karijeri. Na podijumu su mu se pridružili Leclerc i Antonelli, a bodove u top 10 osvojili su još Norris, Piastri, Hamilton, Lawson, Hulkenberg, Russell i Hadjar.

"Ova utrka je bila veoma dobra, imali smo dobar tempo. Veoma sam sretan zbog pobjede ovdje. Start je bio dovoljno dobar, ali težimo ka boljem. Posljednje dvije utrke su bile pozitivne za nas, imamo motivaciju za još bolje rezultate. Uživam raditi sa svojim timom i nadam se da ćemo se još više zabaviti do kraja sezone", izjavio je Verstappen, koji je osmi put ove sezone izabran za najboljeg vozača utrke.

Poredak vozača i konstruktora

Nakon utrke u Singapuru, Antonelli je dodatno povećao svoju prednost na poziciji lidera poretka vozača te sada ima 340 bodova. U određenim kalkulacijama, mogao bi osigurati titulu na narednoj utrci. Drugi u poretku je Russell s 238 bodova, a treći Hamilton s 229. Verstappen ima osam bodova manje na četvrtom mjestu, a na petom se nalazi Leclerc s 215 bodova. U top 10 su još Norris (201), Piastri (138), Hadjar (97), Lawson (75) i Gasly (41), dok se Lindblad nalazi na 11. mjestu s 38 osvojenih bodova.

U poretku konstruktora, vodeći je Mercedes s 570 bodova, drugoplasirani Ferrari ima 444, a trećeplasirani Oracle Red Bull Racing 332 boda. Četvrto mjesto pripada VCARB-u koji je skupio 100 bodova, dok top 5 "zaokružuje" Alpine sa 68 bodova.

Formula 1 putuje u SAD na stazu COTA

Naredni F1 trkački vikend održat će se u Austinu u SAD-u na stazi Circuit of The Americas (COTA) u periodu od 23. do 25. oktobra po uobičajenom programu. U petak 23. oktobra na rasporedu su dva slobodna treninga u terminima od 19:30 i 23:00 sati po našem vremenu, potom u subotu 24. oktobra slijede treći slobodni trening i kvalifikacije u istim terminima, a u nedjelju 25. oktobra vozit će se utrka za Veliku nagradu SAD-a, koja će početi u 21:00 sati.