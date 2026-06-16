„Nisam imao mira”: Osam sedmica nije dotakao bicikl

Njemački biciklista Florian Lipowitz otkrio je da nije vozio bicikl osam sedmica nakon svog istorijskog plasmana na podijum na Tour de Franceu 2025. godine, rekavši da zbog pažnje koja je uslijedila jednostavno nije mogao da se isključi.

Nijemac se pojavio kao jedno od najvećih iznenađenja u biciklizmu kada je završio kao treći u generalnom plasmanu u Parizu i osvojio bijelu majicu za najboljeg mladog vozača. Govoreći za Red Bulletin, Lipowitz je priznao da se teško nosio s iznenadnim svjetlima reflektora koja su došla s tim što je postao jedna od najvećih sportskih zvijezda u Njemačkoj.

01 Šta se desilo na Tour de Franceu 2025?

Lipowitz je napravio ogroman napredak © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Lipowitz je na Tour de France 2025. stigao kao pomoćni vozač za ekipu Red Bull – BORA – hansgrohe, ali je na kraju postao jedna od najvećih priča trke. Nakon teške prve sedmice, konstantno je napredovao dok su mnogi rivali posustajali. Do trenutka kada je Tour stigao u Pariz, Lipowitz je osigurao treće mjesto u generalnom plasmanu i osvojio bijelu majicu za najboljeg mladog vozača trke, završivši jedino iza Tadeja Pogačara i Jonasa Vingegaarda.

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Taj rezultat ga je preko noći transformisao iz relativno nepoznatog vozača u novo lice njemačkog biciklizma. No, iako je sportski uspjeh bio izvanredan, pažnja koja je došla s njim pokazala se mnogo težom. Tokom posljednje sedmice trke, Lipowitz se već borio s pretrpanim rasporedom medijskih obaveza nakon etapa, što mu je ostavljalo manje vremena za oporavak.

Florian Lipowitz © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Intenzitet je počeo čak i prije same trke. Četiri mjeseca prije Toura, Lipowitz se preselio na Mount Teide na Tenerifima, živeći na 2.200 metara nadmorske visine u jednostavnoj sobi jedinog hotela na toj planini. Tokom tri sedmice trenirao je četiri do pet sati dnevno, gradeći temelj za ljetnu sezonu. Na visini, rjeđi vazduh tjera tijelo da se prilagodi tako što proizvodi više crvenih krvnih zrnaca, poboljšavajući prenos kiseonika i izdržljivost. Koristi od toga mogu trajati mjesecima, zbog čega mnogi World Tour timovi treniraju na Teideu svakog proljeća – ovo je bio Lipowitzov četvrti trening kamp tamo.

02 Zašto je Lipowitz uzeo dvomjesečnu pauzu nakon trke?

Lipowitz smatra da je pažnja nakon trke intenzivno iskustvo. © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Lipowitz je otkrio da pritisak nije prestao kada se Tour završio. Naprotiv, pažnja se još više intenzivirala nakon što se vratio kući.

Quotation Zvono na vratima je zvonilo 10 ili 12 puta dnevno Florian Lipowitz

Govoreći za Red Bulletin, rekao je: „Nisam imao mira, nisam se mogao isključiti.” Ovaj inače povučeni vozač osjećao se preplavljenim zahtjevima za intervjue, porukama i pažnjom javnosti. Otkrio je da su nepoznati ljudi zvonili na vrata kuće njegovih roditelja „10 ili 12 puta dnevno”, dok su čestitke stizale iz cijele Njemačke, uključujući i onu od kancelara.

Konstantni zahtjevi su se odrazili na njegovo zdravlje. Lipowitz je rekao da se nakon Toura stalno razbolijevao, a kasnije je bio podvrgnut i operaciji nosne pregrade (devijacije sinusa). Gledajući unazad, shvatio je da ga je to iskustvo spriječilo da u potpunosti uživa u najvećem uspjehu svoje karijere.

Medijska pažnja jednostavno dolazi s tim poslom © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Kao rezultat toga, donio je odluku koja je rijetkost za vrhunskog sportistu: potpuno je prestao da vozi na osam sedmica. Lipowitz je rekao da je sklonio svoj bicikl i proveo vrijeme opuštajući se na jezeru Garda. Tek nakon što se udaljio od sporta, uspio je iz prave perspektive sagledati ono što je postigao, priznavši: „Trebao sam više uživati u tom trećem mjestu.”

Također je prokomentarisao da je podijum na Touru nešto što bi mogao doživjeti samo jednom u životu, zbog čega je još važnije cijeniti taj trenutak.

Sada se Nijemac vraća na najveću biciklističku pozornicu. Lipowitz je spreman da predvodi ekipu Red Bull – BORA – hansgrohe zajedno s Remcom Evenepoelom na Tour de Franceu 2026. godine, koji počinje 4. jula u Barceloni timskim hronometrom dužine 19,6 kilometara.