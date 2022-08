Formula 1 se vraća, vrijeme je za spektakularni Spa-Francorchamps!

Posljednja utrka prije ljetne pauze vožena je 31. jula u Mađarskoj, a fantastičnu pobjedu je nakon starta s 10. pozicije u utrci ostvario Red Bullov šampion i vodeći u poretku vozača Max Verstappen. On u nastavak sezone ulazi sa značajnom prednošću nad najbližim pratiocem Charlesom Leclercom (Ferrari), skupio je 258 bodova u odnosu na 178 koliko ima Monegažanin, dok je Maxov timski kolega Sergio Perez treći u poretku sa 173 boda.

F1 vozači će se za Veliku nagradu Belgije boriti na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, koja je itekako poznata ljubiteljima najbržeg cirkusa na svijetu. Prvobitno je izgrađena 1921. godine u obliku trougla, a dizajneri Jules de Thier i Henri Langlois van Ophem su iskoristili javne ceste između mjesta Francorchamps, Malmedy i Stavelot te su kreirali nevjerovatnu stazu dugu 14,9 kilometara koja je prolazila brdima i šumom prelijepe regije Ardennes. Do izmjena staze je došlo 1979. godine, a iako je nova konfiguracija od stare dvostruko kraća, Spa-Francorchamps je i dalje najduža staza u aktuelnom kalendaru Formule 1 s dužinom od 7.004 metra.

Spa je definitivno jedna od najvoljenijih i najuzbudljivijih staza zbog kombinacije dugih pravaca i zahtjevnih brzih zavoja, a vozači ovu konfiguraciju koriste da voze svoje bolide do samih granica. Ova staza u kombinaciji s vremenskim prilikama u Belgiji donosi dosta uzbuđenja i neizvjesnosti, jer ponekad na jednom dijelu može padati kiša, a na drugom staza može biti potpuno suha, tako da uvjeti mogu varirati iz zavoja u zavoj. Najuzbudljivija i najpoznatija kombinacija brzih zavoja je Eau Rouge u kojim bolidi idu lijevo, desno, a potom uzbrdo kroz Raidillon.

Na stazi Spa su za ovu godinu napravljene promjene, konfiguracija je ostala ista, no napravljene su nove "zamke" šljunka u četiri zavoja, tako da će greške vozača biti kažnjene. Također, u pet zavoja je urađena nova podloga.

