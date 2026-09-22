Otključaj svaku kuću u Forza Horizon 6 – lokacije, cijene i pogodnosti

Svi koji istražuju Zemlju izlazećeg sunca u igri Forza Horizon 6 mogu "pustiti korijenje" zahvaljujući kućama za igrače. Evo svega što trebaš znati o svih osam domova — uključujući kako da ih otključaš, koliko koštaju i kakve ti pogodnosti donose.

01 Kako kuće funkcionišu u Forza Horizon 6?

Dobrodošao u Japan. Nakon haotičnih festivalskih događaja, dugih drift sesija i trka kroz čitavu zemlju, kuće za igrače u Forza Horizon 6 daju ti mjesto za opuštanje, tjuniranje automobila i pokazivanje omiljenih mašina. Svako imanje dolazi i sa jedinstvenom pogodnošću (perkom) koja ti može ozbiljno ubrzati napredak, bilo da guraš solo karijeru ili dominiraš u online režimu. Ovaj vodič ti otkriva gdje se nalazi svaka kuća, koliko košta i šta tačno dobijaš njenom kupovinom.

Kuće u Forza Horizon 6 su mnogo više od običnih lokacija za brzi prelazak (Fast Travel) koje ti omogućavaju da projuriš između 10 regija u igri. Svako imanje dolazi s trajnom pogodnošću koja se aktivira čim ga kupiš, bez obzira na to jesi li tu kuću postavio kao svoju glavnu bazu ili nisi. Bonusi idu od dnevnih Wheelspinova i dodatnih kredita, pa sve do popusta u Autoshowu. Igrači koji kupe svih osam kuća uživaju u svim pogodnostima istovremeno.

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Svako imanje ima i svoju garažu u kojoj možeš izložiti omiljene automobile i srediti prostor po svom ukusu.

Većina kuća nije dostupna odmah na početku. Da otključaš nova imanja, morat ćeš podići svoj „Discover Japan” napredak u Kolekcionarskom dnevniku i sakupiti dodatne stampove. Kako ti nivo stampova raste, tako se otključavaju i nove kuće za kupovinu. Igrači koji se od samog starta fokusiraju na priču, Touge trke, aktivnosti s maskotama i istraživanje regija – otključat će domove daleko brže.

02 Sve kuće u Forza Horizon 6

Kolekcionari nekretnina mogu imati ukupno osam kuća za igrače u Forza Horizon 6. Tvoj prvi dom se otključava vrlo rano u igri, ali preostala imanja brzo postaju prilično skupa.

Forza Horizon 6 nudi mnogo za kolekcionare © Phil Briel/Xbox Game Studios

Evo pregleda svih kuća u Forza Horizon 6, uključujući cijene i pogodnosti:

# Kuća Region Stamp Cijena Pogodnosti 1 Mei's house Ohtani Žuti Besplatno Wheeler Dealer (trgovanje automobilima na Autoshowu) 2 Tokyo House Tokyo City Žuti 3,000,000 CR (besplatno uz VIP) Dnevni Wheelspin 3 Yashiki House Hokubu Žuti 10,000 CR Estate Builds (gradnja na imanju) 4 Minka House Ito Zeleni 450,000 CR +10% kredita na Horizon Stunt Party događajima 5 Hakusan Mountain Lodge Sotoyama Plavi 635,000 CR Dodatni slot u garaži +10% kredita na Horizon Life događajima 6 Funji Unkai House Shimanoyama Narandžasti 830,000 CR +10% kredita po završetku Horizon Jobsa 7 Soko 78 Tokyo City Ljubičasti 980,000 CR Import/Export: 5% popusta pri kupovini automobila na Autoshowu 8 Vision House Ohtani Zlatni 1.500.000 CR Driving With Friends: +10% Skill Score na LINK vještinama + Dodatni prostor u garaži (+1 mjesto za izloženi auto)

03 Meina kuća

Meiina kuća dolazi kao poklon na samom početku igre. © Xbox Game Studios

Region: Ohtani

Stamp: Žuti

Cijena: Besplatno

Pogodnost: Wheeler Dealer – trgovanje automobilima na Autoshowu

Nalazi se sjeverno od Tokija © Xbox Game Studios

Meiina kuća postaje tvoja prva baza u Japanu i otključava se blizu samog početka kampanje. Samo napreduj kroz solo priču da je dobiješ potpuno besplatno. Wheeler Dealer perk ti je dostupan odmah i otključava trgovanje automobilima na Autoshowu. Eh, da je bar u stvarnom životu tako lako dobiti besplatnu kuću!

04 Tokyo kuća

Tokyo House dolazi besplatno uz Premium Edition. © Xbox Game Studios

Region: Tokyo City

Stamp: Žuti

Cijena: 3,000,000 CR (besplatno uz VIP)

Pogodnost: Daily Wheelspin – dobijaš jedan besplatni Wheelspin svaki dan kada se prijaviš u igru

Igrači koji kupe Premium Edition za Forza Horizon 6 dobijaju najskuplju kuću u igri potpuno besplatno. Svi ostali će morati uštedjeti ogromnih 3.000.000 kredita za ovu luksuznu gradsku nekretninu. Zauzvrat, dobijaš besplatni dnevni Wheelspin.

Tokyo House se nalazi na zapadu Tokija. © Xbox Game Studios

Isplati se investirati u Tokyo House što ranije ako je moguće, jer te sretne Wheelspin nagrade s vremenom mogu vratiti veliki dio uložene love.

05 Yashiki kuća

Yashiki House u Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Region: Hokubu

Stamp: Žuti

Cijena: 10,000 CR

Pogodnost: Estate Builds – pravi sopstvene staze ili custom zone.

Yashiki House se nalazi na sjeverozapadu mape. © Xbox Game Studios

Igrači koji uživaju u građenju u igrama poput Minecrafta, Fortnitea ili Cities: Skylinesa trebali bi kupiti Yashiki House što je prije moguće. Ovo je najjeftinija nekretnina u Forza Horizon 6, ali ujedno i jedna od najkorisnijih.

Za samo 10.000 kredita otključavaš Estate Builder opciju, koja ti omogućava da praviš prilagođene trkačke staze, drift rute, parkove za akrobacije i mjesta za skupove automobila. Ko god je zainteresovan za kreativne alate u igri, trebao bi odmah uzeti ovu kuću.

06 Minka kuća

Osjetiš li taj morski povjetarac? © Xbox Game Studios

Region: Ito

Stamp: Zeleni

Cijena: 450,000 CR

Pogodnost: Credit Stunts – zarađuj 10% više kredita na Horizon Stunt Party događajima

Minka House se nalazi u slikovitom ribarskom selu. © Xbox Game Studios

Minka House se otključava kroz zeleni put napredovanja stampova. Igračima koji se redovno takmiče na Stunt Party događajima na mreži sigurno će dobro doći ovaj trajni bonus na kredite. Za zagrižene multiplayer igrače, ovo je pametna investicija koja s vremenom može donijeti ozbiljnu dodatnu zaradu.

07 Planinska kuća Hakusan

Hakusan Mountain Lodge nudi fantastičan pogled na planinu Fuji. © Xbox Game Studios

Region: Sotoyama

Stamp: Plavi

Cijena: 635,000 CR

Pogodnost: Dodatni prostor u garaži i Cool Credits – zarađuj 10% više kredita na Horizon Life događajima

Planinsku kolibu ćeš naći na samom sjeveru mape. © Xbox Game Studios

Igrači koji vole slikovite planinske kolibe vjerovatno će smatrati Hakusan Mountain Lodge jednom od najljepših kuća u Forza Horizon 6. Smještena visoko u planinama Sotoyama, ovo je ujedno i prva nekretnina koja ti nudi dva perka odjednom.

Pored dodatnog mjesta u garaži, ova planinska kuća ti trajno povećava nagrade u kreditima na Horizon Life događajima. Ko god provodi dosta vremena u open-world online modu, vratiće ovu investiciju prilično brzo.

08 Funji Unkai kuća

Fujin Unkai House je jedna od najljepših rezidencija u igri. © Xbox Game Studios

Region: Shimanoyama

Stamp: Narandžasti

Cijena: 830,000 CR

Pogodnost: Career Driver – zarađuj 10% više kredita na Horizon Jobs misijama

Dostavljanje hrane po Tokiju sa Raku Raku Expressom jedna je od zabavnijih sporednih aktivnosti u Forza Horizon 6. Međutim, dostizanje najvišeg ranga može potrajati baš dosta vremena.

Fujin Unkai se nalazi na sjeverozapadu mape. © Xbox Game Studios

Fuji Unkai House ti pomaže da ubrzaš stvar tako što povećava nagrade na Horizon Job misijama za 10%. To ti znatno olakšava napredovanje kroz misije dostave, a ujedno ti pomaže i da brže povratiš lovu uloženu u kuću.

09 Soko 78

Hangar? Kao kuća? Što da ne! © Xbox Game Studios

Region: Tokyo City

Stamp: Ljubičasti

Cijena: 980,000 CR

Pogodnost: Import/Export – dobijaš 5% popusta na sve kupovine u Autoshowu

Soko 78 se nalazi na istoku Tokija. © Xbox Game Studios

Soko 78 je druga nekretnina dostupna u Tokyo Cityju i jedna od najboljih kuća za kolekcionare. Igrači koji redovno kupuju nova auta iz Autoshowa uštedjet će kredite na svakoj kupovini zahvaljujući Import/Export perku.

Pet posto možda ne zvuči puno na prvu, ali ušteđevina brzo postane primjetna čim počneš kupovati skuplja vozila.

10 Vision kuća

Ako posjeduješ Vision House, definitivno si uspio u životu. © Xbox Game Studios

Region: Ohtani

Stamp: Zlatni

Cijena: 1,500,000 CR

Pogodnost: Driving With Friends – zarađuj 10% više LINK Skill bodova, plus dobijaš dodatno mjesto u garaži

Vision House je vjerovatno najimpresivnija nekretnina u Forza Horizon 6. Ova luksuzna vila ima jak "Hollywood Hills" vajb i nudi spektakularan pogled na kompletan okoliš.

Vision House se nalazi na zapadu Forza Horizon 6 mape. © Xbox Game Studios

Kao posljednja i najskuplja kuća u igri, Vision House dolazi sa dva izuzetno vrijedna perka. Bonus na LINK Skills je posebno koristan za ekipu koja roka multiplayer sesije i za igrače koji ganjaju "Master Explorer" zlatnu značku. Samo će ti trebati ozbiljna hrpa kredita prije nego što je budeš mogao priuštiti.

11 Kako funkcioniše sistem nekretnina (Estate System) u Forza Horizon 6

Yashiki House je jedina nekretnina u Forza Horizon 6 koja ti omogućava da prilagodiš ne samo garažu, već i kompletan vanjski prostor oko kuće.

Možeš preurediti Yashiki House imanje kako god želiš. © Xbox Game Studios

Da otvoriš Builder Mode, parkiraj se blizu rampe ispred kuće. Tvoja trenutna vrijednost nekretnine i meni Estate Options pojaviće se u gornjem lijevom uglu ekrana. Odatle možeš pristupiti opciji Estate Builder.

Builder Mode ti omogućava da uklanjaš objekte, postavljaš rekvizite i slobodno preuređuješ okoliš, sve dok se držiš unutar ograničenja broja objekata. Dodatne rekvizite možeš kupiti direktno iz Prop Library biblioteke koristeći kredite.

Trkaće staze, stunt parkovi ili auto klubovi? Izbor je samo tvoj! © Xbox Game Studios

Igrači koji ne žele sami graditi svoje rasporede mogu jednostavno pregledati Community Estates. Otvori "My Estates" meni i izaberi "Browse Community Estates" kako bi preuzeo kreacije drugih igrača i primijenio ih na svoju nekretninu. Samo imaj na umu da će ti i dalje trebati dovoljno kredita da kupiš sve potrebne rekvizite.

Ako želiš krenuti ispočetka, otvori "My Estates" sekciju unutar "My Horizon" menija i izaberi "Empty My Estate". Ovo u trenutku uklanja sve postavljene rekvizite.