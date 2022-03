Fred Fugen „skijao po oblacima“, a zatim i po snijegu Alpa

Ideja projekta bila je da Fugen sa skijama skoči s visine od 6.500 metara, u slodobnom padu izvodi akrobatske trikove, padobranom sleti na planinu i sve okonča ludo brzom vožnjom po snijegu. Sve to u kombinaciji bilo bi prvi put viđeno, ali on je dodao još jedan element: skok je izveo iz sjedišta pričvršćenog za balon na vrući zrak.

