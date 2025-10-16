Top 3 punjiva gadgeta uz koje ćeš zaboraviti na kašnjenje

Da ti je netko prije 10 godina rekao da ćeš romobilom ići na posao, vjerojatno mu ne bi vjerovao... i s razlogom. Dok su nekadašnji romobili bili napravljeni od plastike i služili samo za kratke vožnje po susjedstvu pa preko onih koje su neki koristili za trikove na rampama u skate parkovima, došli smo do ovog danas.

je pravo prijevozno sredstvo s kojim možeš prijeći do 30 kilometara na jedno punjenje, a gradsku vrevu zaobići s čak 25 kilometara na sat.