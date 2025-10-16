Top 3 punjiva gadgeta uz koje ćeš zaboraviti na kašnjenje

Pješke je najzdravije, biciklom je najbrže (posebno u vrijeme kad svi idu kući s posla), ali uz ove gadgete je najzabavnije. Godina nam je donijela neke ideje bez kojih se vjerojatno vrlo uskoro nećemo moći pomaknuti s mjesta, a kako je krenulo, i ako budemo mogli, tamo nećemo ići pješke.
Inboard M1
Za fanove longboarda koji žive na uzbrdici, Inboard M1 zapravo je stvar za koju bismo ne tako davno rekli da je daleka budućnost. Pogon ovog longboarda nalazi se u kotačima, a baterija osim što je punjiva, može biti i zamijenjena novom. Inboard M1 ima tek nešto više od šest kilograma, led svjetla, a postiže brzinu do 35 kilometara na sat. Možda trebamo naglasiti i da će ti ponuditi nevjerojatno iskustvo skejtanja po uzbrdici, a na to vrijedi potrošiti malo ušteđevine.
Xiaomi Mi365 Scooter
Da ti je netko prije 10 godina rekao da ćeš romobilom ići na posao, vjerojatno mu ne bi vjerovao... i s razlogom. Dok su nekadašnji romobili bili napravljeni od plastike i služili samo za kratke vožnje po susjedstvu pa preko onih koje su neki koristili za trikove na rampama u skate parkovima, došli smo do ovog danas. Mi365 je pravo prijevozno sredstvo s kojim možeš prijeći do 30 kilometara na jedno punjenje, a gradsku vrevu zaobići s čak 25 kilometara na sat.
Geo Orbital Wheel
Možda misliš da sad već pretjerujemo, ali sad kad smo riješili one koji se vole odgurivati, vrijeme je da se sjetimo i onih koji vole pedalirati. Uz Geo Orbital kotač tvoj bicikl u jednoj minuti postaje električno vozilo. Kad poželiš, možeš pedalirati, a kad se umoriš, samo pusti da te tvoj hi-tech bajk odveze tamo gdje trebaš biti. Ako ti se sviđa ovo o čemu govorimo, onda ćeš se zaljubiti u ovaj kotač kad ti kažemo da je na njemu nemoguće probušiti gumu.