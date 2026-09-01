Gamescom 2026: Najvažnije s najvećeg svjetskog gaming događaja

Rekordan broj od 1.743 izlagača predstavio je svoje najvažnije novitete na najvećem sajmu videoigara na svijetu. Gamescom 2026 bio je veći nego ikad, privukavši 368.000 privatnih i poslovnih posjetilaca, što predstavlja značajan porast u odnosu na prethodnu godinu. Od indie dragulja i igara otvorenog svijeta do co-op naslova, ovo su naši favoriti s Gamescoma 2026.

01 The Witcher 3: Songs of the Past

Developer: CD Projekt Red, Fool’s Theory

Izdavač: CD Projekt

Platforme: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Izlazak: 2027.

The Witcher 3: Songs of the Past donosi priču koja prethodi glavnoj radnji © CD Projekt RED

Jedno od najvećih iznenađenja na sajmu stiglo je od igre koja je već stara više od deset godina. The Witcher 3 dobija veliku novu ekspanziju, a iako se za njeno postojanje već znalo, najnoviji detalji čine je još intrigantnijom.

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Ekspanzija pod nazivom The Witcher 3: Songs of the Past vratit će igrače u vrijeme prije događaja iz originalne avanture otvorenog svijeta. Predviđena za izlazak 2027. godine, donijet će novu priču iz perspektive Geralta od Rivije, uz uvođenje novih elemenata gameplaya u već poznatu formulu.

Klasična stabla vještina, nove sposobnosti i unaprijeđeni sistem borbe, kao i potpuno nova lančana oštrica, sasvim će sigurno izmamiti osmijeh na lice ljubiteljima igre Witcher 3.

Kada je riječ o priči, Geralt kreće u potragu za svojim prijateljem Dandelionom, koji je nestao bez traga nakon noći provedene u žestokom opijanju. Dovoljan razlog, reklo bi se, da još jednom prebaci svoj srebrni mač preko ramena i provjeri Dandelionovu porodičnu kuću u Lettenu.

Čini se da će Songs of the Past privući pažnju i izvan postojeće baze ljubitelja igre. Za sve koji još nisu iskusili Geraltov svijet, tu je i savršena prilika da se uključe uz The Witcher 3 – Remastered, grafički poboljšanu verziju hvaljene igre, koja stiže 29. septembra.

02 Control Resonant

Developer: Remedy Entertainment

Izdavač: Remedy Entertainment

Platforme: PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS

Izlazak: 24. septembar 2026.

Obožavatelji su čekali i do pet sati kako bi isprobali Control Resonant © Remedy Entertainment

Na drugi veliki naslov Gamescoma 2026. nećemo morati čekati tako dugo. Control Resonant bit će objavljen 24. septembra 2026. godine, a zajednica obožavatelja očigledno s nestrpljenjem iščekuje nastavak naučnofantastične igre studija Remedy. Akcijski RPG bio je dovoljno uzbudljiv da su obožavatelji čekali u redu čak pet sati.

Oni koji su napokon dobili priliku da isprobaju Control Resonant imali su mnogo razloga za uzbuđenje. Igra se čini kao jedno od zapaženijih izdanja jeseni, stavljajući igrače u ulogu Dylana Fadena dok se probija kroz haotični, natprirodni Manhattan.

Nastavak vodi serijal u drugačijem smjeru u odnosu na prethodnika, udaljavajući se od tradicionalne akcije pucačine iz trećeg lica i okrećući se bržem hack-and-slash sistemu borbe s dubljim RPG elementima. Dylan se može transformisati u različite Aberantne oblike, koristiti dvije oštrice u borbi prsa u prsa i oslobađati razorne napade protiv šefova Federalnog biroa za kontrolu.

Gameplay je značajno brži, a glavni junak je primjetno okretniji nego što je Jesse Faden bila u debitantskom naslovu iz 2019. godine. Kada se tome dodaju divno neobična priča i upečatljiva prezentacija, nije iznenađenje što je igra privukla ogromno interesovanje.

03 Fable

Developer: Playground Games

Izdavač: Xbox Game Studios

Platforme: PC, PS5, Xbox Series X/S (Day-One on Game Pass)

Izlazak: 23. februar 2027.

Fable stiže u februaru 2027. godine © Xbox Game Studios

Ono što je Halo za žanr pucačina, to je Fable za žanr igranja uloga. Kultni serijal, koji je prvobitno kreirao Peter Molyneux, trebao bi se vratiti sljedeće godine. Na Gamescomu 2026 Xbox je predstavio potpuno novi gameplay demo za nadolazeći RPG hit. Iza zatvorenih vrata moglo se vidjeti još više toga, ono što smo vidjeli izgleda apsolutno impresivno.

Za razliku od ranijih prezentacija, koje su se prvenstveno fokusirale na atmosferu i svijet Albiona, ovaj demo bio je posebno usmjeren na gameplay reboot verzije. U centru pažnje bila je misija "Mud and Death". Vaš junak odlazi u poplavljeni rudnik prepun zamki, duhova i kostura, zajedno s legendarnim mentorom, a tp ke Humphrey the Golden.

Pokretač priče je lične prirode, jer je vaše rodno selo Briar Hill pretvorila u kamen misteriozna figura u crvenoj odjeći po imenu Isabelle. Osim ekspedicije u tamnici, imali ste priliku i za obilazak glavnog grada Bowerstonea, koji se može pohvaliti s više od 30 različitih vrsta prodavnica, od berbernica do tattoo studija.

Ono što smo vidjeli definitivno budi apetit za još sadržaja. Reboot serijala, koji je bio neaktivan 16 godina, definitivno nije izgubio ništa od šarma, humora i moralnih dilema originala. Ljubitelji RPG igara definitivno bi trebali označiti 23. februar 2027. u svojim kalendarima.

Legendarni developer Peter Molyneux o svojoj igri "Legacy":

12 min Peter Molyneux: Legacy Controversial gaming figure Peter Molyneux reveals all behind his newest game with a twist – Legacy.

04 Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Developeri: Crystal Dynamics, Flying Wild Hog

Izdavač: Amazon Game Studios

Platforme: PC, PS5, Xbox Series X/S

Izlazak: 12. februar 2027. godine

Tomb Raider: Legacy of Atlantis je interpretacija igre iz 1996. godine © Amazon Game Studios

Lara Croft se vraća, a ovog puta ponovo se suočava s T-Rexom. Crystal Dynamics i Flying Wild Hog predstavili su na Xbox Showu 20-minutnu gameplay prezentaciju igre Tomb Raider: Legacy of Atlantis, nove verzije originalne igre iz 1996. godine.

Prikaz gameplayja vodi vas u Peru, do Qualopecove grobnice, i prikazuje Larinu klasičnu akrobatiku u novom svjetlu: skokove, kotrljanje, prevrtanje i duboke zarone kroz poplavljene pećine. Među novim mogućnostima su multifunkcionalni PDA skener koji pruža tragove za rješavanje zagonetki ili informacije o historiji svijeta igre, kao i mehanika usporenog vremena Hyperfocus za završnu bitku protiv Tyrannosaurusa Rexa u geotermalnoj dolini.

Novi gameplay snimci ovog remakea apsolutnog klasika iz svijeta gaminga definitivno su u nama probudili želju za još sadržaja, čak i ako će fanovi morati čekati do februara 2027. godine.

05 Stage Tour

Developer: RedOctane Games

Izdavač: RedOctane Games

Platforme: PC , PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Izlazak: 10. decembar 2026.

Sjećate li se Guitar Heroa i Rock Banda? Nakon godina provedenih izvan centra pažnje, ritmičke igre se vraćaju sa Stage Tourom, koji bi trebao biti objavljen već u decembru. Spremite se da uzmete gitaru, udarite po bubnjevima ili zgrabite mikrofon.

U ponudi je više od 90 pjesama koje obuhvataju šest decenija muzičke historije, uključujući bendove kao što su Metallica, Muse, Red Hot Chili Peppers, Slipknot i Rolling Stones. Nakon što smo je isprobali na Gamescomu 2026, možemo reći da Stage Tour pruža jednako dobar osjećaj kao njegovi prethodnici, ali je modernizovan i unaprijeđen.

U samom središtu svega nalazi se novi Tour Mode, roguelite format u kojem svako igranje donosi nove odluke i izazove. Naravno, muziku možete stvarati i zajedno s drugim igračima u multiplayer i co-op načinima igranja, a ako želite, to uključuje i odgovarajuće muzičke instrumente, poput Kramer gitare, kompleta bubnjeva ili Gibson Explorera.

06 Stuntman: Hollywood

Developer: Saber Interactive

Izdavač: Saber Interactive

Platforme: PC , PS5, Xbox Series X/S

Izlazak: TBC

Imate li ono što je potrebno da postanete najbolji holivudski kaskader? © Saber Interactive

Jedno od najvećih iznenađenja na sajmu definitivno je bio Stuntman: Hollywood kompanije Saber Interactive. Ovo je zaista povratak franšize koja je uživala ogromnu bazu obožavatelja u eri PS2 konzole i koja je uspjela napraviti izuzetno dobar skok u 21. stoljeće.

Preuzimate ulogu vozača kaskadera i izvodite odvažne vozačke sekvence za poznate filmske franšize. Za sada su na listi bili "Fast & Furious", "Back to the Future", "Knight Rider" i "Miami Vice", a na Gamescomu je kao pravo iznenađenje dodan i "Jurassic World".

Možete odabrati bijeg od grabljivica na motociklu, poslati DeLorean u budućnost ili voziti K.I.T.T. iz serijala "Knight Rider“. Ovo bi trebalo biti pravo zadovoljstvo i za ljubitelje trkaćih igara i za ljubitelje filmova, čak i ako još uvijek nema konačnog datuma izlaska.

07 Hela: Of Mice & Magic

Developer: Windup Games

Izdavač: Knights Peak

Platforme: PC , PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Izlazak: četvrti kvartal 2026.

Hela: Of Mice & Magic je prelijepo dizajnirana igra © Windup

Nakon što smo prošle godine na Gamescomu već imali priliku igrati Hela: Of Mice & Magic, u Kelnu smo ponovo mogli pogledati ovu igru s tematikom miševa i ona je jednu stvar učinila potpuno jasnom: Hela će biti jedna od najljepših i najuzbudljivijih co-op igara u narednim mjesecima.

Za sve koji traže malo mira i tišine usred svih blockbustera, ova bajkovita avantura studija Windup Games pravi je izbor. U ovoj avanturi iz trećeg lica, inspirisanoj skandinavskim folklorom, preuzimate ulogu hrabrog miša koji, kao povjerenik bolesne vještice, kreće da spasi nju i okolno selo. Ovdje namjerno nema borbe, fokus je na istraživanju, zagonetkama zasnovanim na fizici i co-op igranju.

Možete igrati sami, zahvaljujući takozvanom Shade sistemu, koji priziva magične odjeke kako bi pomogli u rješavanju zagonetki, ili s još najviše troje igrača putem lokalnog podijeljenog ekrana ili online. Na Gamescomu 2026 igra je nominovana za tri nagrade: najbolji gameplay, najzabavnija igra i najzdravija igra. Ovo jasno pokazuje da bi Hela: Of Mice and Magic trebala biti jedna od najzanimljivijih igara krajem 2026. godine.

08 1001 Threads of Mizan

Developer: MBC Game Studio

Izdavač: MBC Game Studio

Platforme: PC , PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Izlazak: TBC

1001 Threads of Mizan bit će jedan od najzanimljivijih co-op naslova © MBC Game Studio

Kad smo već kod kooperativnih igara, 1001 Threads of Mizan očarao je publiku tokom predstavljanja u okviru Opening Night Livea, a u igrivoj verziji prikazan je i na sajmu Gamescom 2026. Ubrzo je postalo jasno da je ova akcijska avantura, inspirisana arapskom mitologijom, jedan od iznenađujućih hitova sajma.

Riječ je o kooperativnoj akcijskoj avanturi za do tri igrača, smještenoj u ručno kreiran arapski fantastični svijet oblikovan prema motivima iz "Hiljadu i jedne noći". Kao jedan od trojice junaka, Yusra, Malik ili Sufyan, putovat ćete nebom na letećem tepihu zajedno s prijateljima i suočavati se s moćnim šefovima džinima.

Tim koji stoji iza igre donosi bogato iskustvo, a u njenom razvoju učestvuju veterani industrije koji su ranije radili u kompanijama BioWare, Bungie i Ubisoft Montreal. Posjetioci Gamescoma mogli su dobiti i rani uvid u akciju kroz igrivi pre-alfa demo, koji je demonstrirao kretanje na letećem tepihu i borbe sa šefovima. Oba segmenta već su pokazala mnogo potencijala, a posebno su se izdvojili brzo kretanje kroz svijet i zahtjevne borbe.

09 Crazy Taxi: World Tour

Developer: SEGA

Izdavač: SEGA

Platforme: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Izlazak: 2027.

Crazy Taxi: World Tour vraća kultni klasik © SEGA

Jedna od najzabavnijih igara iz ere Dreamcasta vraća se na scenu i to u velikom stilu. Crazy Taxi: World Tour ostaje vjeran brzom i zabavnom osnovnom načinu igranja iz arkadne trkačke serije, dok ga istovremeno proširuje adrenalinskim multiplayer načinom i lokacijama širom svijeta. Između ostalog, prevozit ćete putnike od tačke A do tačke B i u Njemačkoj, prolazeći pored sela s tradicionalnim kućama, dvoraca i božićnih sajmova.

Trkačka igra pruža jednako dobar osjećaj kao i prije otprilike 26 godina, ali je modernizovana i dobila je značajno grafičko osvježenje. Dugogodišnje fanove očekuje još mnogo toga, jer se vraćaju kultni likovi serijala Axel, Gena, B.D. Joe i Gus, uz pravi paket nostalgije kada je riječ o muzici. Pjesme poput "All I Want" i "Change the World" grupe The Offspring, kao i "Them and Us" i "Inner Logic" grupe Bad Religion, također se vraćaju.

Brz, zabavan, haotičan i, prije svega, nevjerovatno zarazan u multiplayer modu, Crazy Taxi: World Tour trebao bi biti jedna od najatraktivnijih igara 2027. godine, barem za ljubitelje ovog žanra i multiplayer igranja.

10 Star Wars: Galactic Racer

Developer: Fuse Games

Izdavač: Secret Mode / Lucasfilm Games

Platforme: PC, PS5, Xbox Series X/S

Izlazak: 6. oktobar 2026.

Star Wars: Galactic Racer ostavio je snažan utisak na publiku na Gamescomu © Fuse Games

Čini se da videoigre iz serijala Star Wars doživljavaju novi talas popularnosti. Nakon odličnog izleta u žanr potezne strategije s igrom Star Wars Zero Company, u oktobru će biti objavljen i trkački spin-off, koji je već ostavio veoma dobar utisak na Gamescomu 2026.

Svi koji žude za osjećajem utrkivanja iz filma "Star Wars: Episode I" pronaći će ga u igri Star Wars: Galactic Racer. Razvojni studio Fuse Games, koji su osnovali bivši veterani Criterion Gamesa poznatog po serijalu Burnout, na Gamescomu je predstavio opsežnu verziju igre. Radnja vas vodi u eru Nove Republike. Kao Racer Shade učestvujete u nezvaničnoj Galaktičkoj ligi, trkačkoj ligi koju podržava sindikat i koja djeluje u bezakonjem ispunjenom području Outer Rima.

U kampanji za jednog igrača možete birati između četiri različita vozila, uključujući klasičnog podracera, dok multiplayer način nudi PvP utrke za do 12 igrača. Na štandu Secret Modea mogli ste se direktno takmičiti protiv drugih posjetilaca i upoređivati svoja najbolja vremena na rang-listi.

Star Wars: Galactic Racer je brza igra, koja se igra glatko i veoma je zabavna. Igra bi trebala biti objavljena u oktobru, tako da je verzija prikazana na sajmu već izgledala uglađeno i veoma blizu konačnom proizvodu.

11 Nex Playground: Nova igraća konzola za porodice

Konzola Nex Playground će biti dostupna širom Evrope © Nex Playground

Na Gamescomu 2026 bilo je i jedno iznenađenje ili barem u hotelskoj sobi nedaleko od izložbenog centra. Naime, Nex Playground, nova igraća konzola koja je u SAD-u dostupna još od 2023. godine, ove godine stiže i na tržište širom Evrope.

Koncept je prvenstveno namijenjen porodicama i mlađoj publici, a stariju generaciju vjerovatno će podsjetiti na EyeToy ili Xbox Kinect. Cijela stvar kontroliše se pokretima pa je savršena ako želite malo vježbati ispred televizora. Pored igara s plesom, muzikom i sportom, pri lansiranju će biti dostupne i adaptacije poznatih franšiza kao što su Sonic Forces: Rival Rus i Pac-Man.

Nex Playground je već ostavio veoma dobar utisak, a više od milion prodatih uređaja širom svijeta dokaz je da za ovakvom konzolom definitivno postoji interes. Ostaje da se vidi hoće li konzola ostvariti veliki uspjeh u Evropi.