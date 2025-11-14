Garden of Dreams: 10 godina snova i muzike

Deceniju nakon prve noći sa Dixonom u Domu mladih, Garden of Dreams se vraća sa najjačim izdanjem do sada, slavljem koje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost jednog od najutjecajnijih muzičkih pokreta u regiji.

Garden of Dreams obilježava deset godina © Adnan Lingo

Garden of Dreams slavi 10 godina: Pokret koji je Sarajevo pretvorio u mjesto gdje se sanja i pleše

Prije tačno deset godina, u noći između 14. i 15. novembra, u amfiteatru Doma mladih započeo je jedan od najposebnijih urbanih projekata u regiji. Te noći, uz nastup legendarnog Dixona, rodila se Bašta snova, ideja da Sarajevo zaslužuje svjetsku elektronsku scenu i da svjetska elektronska scena zaslužuje Sarajevo.

Garden of Dreams obilježava deset godina © Adnan Lingo

Deset godina kasnije Garden of Dreams je mnogo više od eventa. To je kulturalni pokret, zajednica i priča o gradu koji je odlučio hrabro sanjati.

Dekada trenutaka koji su promijenili grad

Od prve noći u Domu mladih, pa preko događaja na Titovoj ulici, Humu, Historijskom muzeju, Vilsonovom šetalištu, Kampusu, RTV domu, Ars Aevi platu i Silver & Smokeu, Garden of Dreams je iz godine u godinu pretvarao Sarajevo u međunarodnu tačku na mapi elektronske muzike.

Garden of Dreams © Adnan Lingo

Nastao iz prijateljstva, ljubavi prema muzici i ideje da snovi pripadaju svima, kolektiv je izgradio scenu koja danas inspiriše publiku i umjetnike iz cijelog svijeta. Svaka lokacija, svaki izlazak sunca i svaki set postali su dio šire priče o gradu koji ponovo diše ritmom.

Organizatori poručuju:

“Kada smo počeli, željeli smo Sarajevo vratiti na mapu svjetske elektronske muzike. Deset godina kasnije znamo da smo uspjeli zahvaljujući svima vama koji ste sanjali s nama. A najveće slavlje tek dolazi.”

Garden of Dreams © Adnan Lingo

Produkcija koja ide korak dalje

Za proslavu desetogodišnjice Garden of Dreams sprema produkciju koja pomjera granice. Kombinacija vrhunskog zvuka, svjetla, vizualnog dizajna i arhitekture prostora pretvara MY FACE na Vilsonovom šetalištu u audiovizualno putovanje.

Centralni trenutak večeri je B2B set Âme i Bonjasky, dvojca koji je posljednju deceniju oblikovao zvuk elektronske scene globalno i regionalno. Program otvara dugogodišnji prijatelj kolektiva Kristijan Molnar uz set koji će postaviti ton za noć slavljenja, nostalgije i novih početaka.

Ples do zore: produženi program od 22 do 5

Kako i priliči jubileju slavi se dugo, od 22 sata do 5 ujutro.

Sedam sati muzike, energije i emocija biće omaž svemu što je Garden of Dreams izgradio u protekloj deceniji.

Garden of Dreams © Adnan Lingo

Ovo nije kraj jedne epohe. Ovo je početak nove.

Noć u kojoj publika ponovo piše priču koja se pamti cijeli život.

Novo poglavlje u srcu Sarajeva

Na novoj lokaciji u srcu grada Garden of Dreams obilježava deset godina stvaranja trenutaka koji traju. Posjetitelje očekuje vizuelni i muzički spektakl, spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti jednog od najznačajnijih muzičkih pokreta u regiji.

Garden of Dreams © Adnan Lingo

Organizatori zaključuju:

“Deset godina je tek početak. Najbolji snovi tek dolaze. Vidimo se 15. novembra na Vilsonovom šetalištu 8.”