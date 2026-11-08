Gazir ispisao historiju s rekordnih 200 freestyle bitki za 12 sati

Tokom više od 12 sati, poznati MC iz Ovieda u španskoj pokrajini Asturiji pretvorio je kompleks Laboral Ciudad de la Cultura u Gijónu u pozornicu za izazov bez presedana. U okviru projekta Red Bull Gazir Contra Todos, učestvovao je u čak 200 freestyle bitki protiv 250 protivnika ostvarivši 197 pobjeda i samo tri poraza, a izazov je okončao zvaničnim priznanjem Guinnessove knjige rekorda za najveći broj rap bitki u periodu od 12 sati.

Ovaj izazov doveo je sve njegove sposobnosti, kako mentalne tako i fizičke, do krajnjih granica te predstavlja novi vrhunac u karijeri freestylera koji već važi za međunarodnu legendu.

Rekord ovakvih razmjera ne postiže se samo rap talentom. Iza projekta Gazir Contra Todos stajao je multidisciplinarni tim koji je mjesecima radio na pripremama za podvig, a koji je zahtijevao neprekidnu koncentraciju, nevjerovatnu mentalnu agilnost i sposobnost improvizacije, uz istovremeno savladavanje ogromnog fizičkog i glasovnog napora.

Gazirov lični trener Daniel Álvarez del Val osmislio je poseban četverosedmični program podijeljen u dvije faze, kako bi ga pripremio za ovaj podvig. Prva faza bila je usmjerena na snagu i mišićnu stabilnost, dok je druga bila posvećena poboljšanju kardiovaskularne izdržljivosti i kapaciteta disanja.

Posebna pažnja tokom treninga posvećena je držanju tijela i zglobovima, kao i trbušnim mišićima, koji su ključni za kontrolu disanja tokom bitki.

"Ovo se po naporu ne može uporediti ni s jednim sportom. Težina ovog izazova je ogromna", izjavio je trener.

Priprema glasa bila je još jedan od glavnih stubova ovog izazova. Logopetkinja Alicia Araque i vokalna trenerica Verónica Ferreiro radile su s Gazirom na razvijanju tehnike koja bi mu omogućila da na sceni zadrži snagu i prepoznatljiv stil, a da pritom ne preoptereti glas. Ovaj trening obuhvatao je posebne vježbe disanja, kontrole glasa i fonacije, kao i tehnike za pravilno doziranje intenziteta i produžavanje izdržljivosti tokom cijelog dana.

Osim toga, pripreme su obuhvatale posebnu psihološku i nutricionističku podršku kako bi se lakše nosio s pritiskom i oporavljao između bitki. S obzirom na to da je između bitki imao jedva 20 sekundi pauze, a nakon svaka dva bloka dobijao četiri minute odmora, Gazir je morao naučiti gotovo trenutno vratiti koncentraciju i upravljati svojim fizičkim i mentalnim resursima. Ukupno je tokom svih 12 sati imao samo 16 minuta odmora.

Tokom 10 blokova, od kojih je svaki obuhvatao po 20 bitki, Gazir se suočio s različitim protivnicima, legendama freestylea, međunarodnim šampionima, nacionalnim rivalima, predstavnicima novih generacija, ali i fanovima koji su dobili priliku da s njim dijele pozornicu.

Među najvećim imenima koja su učestvovala u ovom izazovu bili su Aczino, trostruki šampion takmičenja Red Bull Batalla, Bnet, Mecha, Valles-T, Skone, Piezas, Noult, Invert, Blon, Zasko, McKlopedia i drugi.

Konačni rezultat govori sve: 197 pobjeda i samo tri poraza. Prvi poraz Gazir je doživio od Babija u 116. bitki, nakon što je već prošao više od polovine izazova bez ijednog poraza. Skone i Bnet su ga kasnije savladali u 145., odnosno 160. bitki.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

S obzirom na to da je za završetak izazova bilo dozvoljeno najviše 10 poraza, Gazir je rekord osigurao bez većih poteškoća.

Format je podrazumijevao smjenjivanje 150 bitki "jedan na jedan" i 50 bitki u formatu "dva na jedan", uz do 250 učesnika spremnih da testiraju MC-ja pravog imena Gabriel Sánchez Poyal. Svaki blok završavao je posebnom bitkom protiv nacionalnih šampiona ili freestylera koji su se plasirali na pobjedničko postolje takmičenja Red Bull Batalla, čime je Gazirov izazov postajao još zahtjevniji.

Veliko finale Gazir je imao protiv Meksikanca Aczina, trostrukog šampiona takmičenja Red Bull Batalla i jednog od najvećih simbola freestylea na španskom jeziku. Za Gazira je to bila posebno emotivna bitka jer je ponovo ukrstio rime s jednim od najvažnijih rivala u svojoj karijeri, a na kraju ga je uspio pobijediti i tako zaključiti nezaboravan dan.

Nakon što je dobio zvanično priznanje Guinnessove knjige rekorda, Gazir je želio podijeliti zasluge sa svima koji su omogućili realizaciju ovog projekta.

"Ovo je nagrada za Gazir Contra Todos (Gazir protiv svih), ali trebalo bi da se zove Gazir Con Todos (Gazir sa svima), jer pripada svim freestylerima koji su danas došli ovdje, svakoj osobi koja je učestvovala u ovom projektu i Red Bullu, koji je sve ovo omogućio", izjavio je 24-godišnji novi rekorder.