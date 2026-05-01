Giro d’Italia 2026: Ključne etape koje bi mogle odlučiti pobjednika

Ukupno 21 dan utrkivanja očekuje vozače na ovogodišnjoj biciklističkoj utrci Giro d’Italia, a na njihovom putu postoje etape koje će se pokazati odlučujućim u borbi za ukupni poredak i majicu Maglia Rosa, odnosno roze majicu. Od uspona u Apeninima gdje se stvaraju legende do "kraljevske etape" sa šest planinskih prijevoja, ovo su ključne dionice koje bi mogle odlučiti osvajača roze majice.

01 Šta je novo i drugačije na ruti utrke Giro d’Italia za 2026. godinu?

Giro d’Italia će ove godine prvi put biti vožen kroz Bugarsku, a start utrke je na obali Crnog mora.

Grande Partenza – prve tri etape – vode dalje u unutrašnjost zemlje i završavaju u Sofiji, glavnom gradu Bugarske. Nakon toga slijedi dan odmora, tokom kojeg se timovi sele u Catanzaro u regiji Calabria, gdje počinje četvrta etapa.

Ovo je šest etapa koje bi mogle odlučiti osvajača roze majice.

02 Etapa 5 – srijeda, 13. maj

Praia a Mare - Potenza (203 km)

3.740 m, brdovita etapa

Zašto je važna za ukupni poredak (GC)?

Nakon tri dana u Bugarskoj i sprint etape kojom počinje dio utrke u južnoj Italiji na 4. etapi, ova dionica duga nešto više od 200 km, koja prolazi kroz valoviti teren Calabrije i Basilicate, prvi je pravi trenutak da vozači u borbi za generalni poredak (GC) "stisnu gas" i pokažu snagu.

Iako vjerovatno neće odlučiti borbu za roze majicu (Maglia Rosa), ovakav talasast i brdovit teren može otkriti ko je u najboljoj formi pred ozbiljne planinske etape koje slijede.

Ima li historijskog značaja?

Startni grad Praia a Mare bio je domaćin dva završetka etape na nedavnim izdanjima Gira, dok posljednja 24 km etape predstavljaju "kopiju" sedme etape iz izdanja utrke 2022. godine. Tog dana je odvojena grupa uspjela zadržati prednost u odnosu na peloton, a Koen Bouwman je ostvario svoju prvu od dvije etapne pobjede na putu ka osvajanju brdske klasifikacije te godine.

03 Etapa 7 – petak, 15. maj

Formia - Blockhaus (244 km)

4.472 m, planine

Zašto je važna za ukupni poredak (GC)?

Ovo je prva brdska etapa i vozi se od Formije do Blockhausa, a ona nije samo najduža u cijeloj utrci, nego donosi i drugi najveći ukupni uspon. Nakon valovitih 135 km, ostatak etape ulazi u visinske dijelove Apenina, a poslije zagrijavanja prema Roccarasu, uspon na Blockhaus bit će prvi pravi test ambicija vozača za generalni plasman. S 13,6 km dužine i prosječnim nagibom od 8,4 posto, ovaj uspon bi mogao odlučiti ili ozbiljno uzdrmati borbu za roze majicu prije kraja prve pune sedmice.

Ima li historijskog značaja?

Blockhaus je prvi put bio uključen u utrku Giro d’Italia 1967. godine, a tada je prvu etapnu pobjedu zabilježio jedan od najvećih svih vremena Eddy Merckx, Belgijanac koji je kasnije osvojio pet roze majica i 24 etape na italijanskom Grand Touru. Od tada je bio uvršten u rutu sedam puta, posljednji put 2022. godine kada je Jai Hindley pobijedio na etapi i time se probio u top 5, postavljajući temelje za svoju ukupnu pobjedu.

04 Etapa 10 – utorak, 19. maj

Viareggio - Massa ITT (42 km)

98 m, individualni hronometar

Zašto je važna za ukupni poredak (GC)?

Kao jedini individualni hronometar na Giru 2026, ova brza i ravna utrka na vrijeme izgleda jednostavno na papiru, ali njena dužina bi mogla napraviti zanimljive vremenske razlike, posebno među onim kandidatima za generalni plasman koji nisu najbolji vozači hronometra i koji pokušavaju da minimaliziraju gubitke u ovoj "utrci istine".

Ima li historijski značaj?

Toskana dobija svoj drugi individualni hronometar u dvije godine, dok je startni grad Viareggio također bio dio izdanja 2025. godine, kao početna tačka etape 11.

05 Etapa 14 – subota, 23. maj

Aosta - Pila (Gressan) (133 km)

4.202 m, planine

Zašto je važna za ukupni poredak (GC)?

Iako je jedna od kraćih etapa ovogodišnjeg Girа, etapa 14 donosi čak 4.200 metara visinske razlike zahvaljujući pet kategoriziranih uspona. Nosilac roze majice će biti u defanzivi od samog početka, dan počinje usponom od 15,5 km na Col du Saint-Barthélemy, a nakon brzog spusta nazad u dolinu Aoste, stvari se brzo ponovo zahuktavaju dok peloton savladava uspone prema Douesu, Lin Noiru i Verogneu. Ako borba za generalni plasman (GC) do tada još nije postala žestoka, sigurno hoće na cilju na vrhu u skijalištu Pila, što je uspon dug 15,9 km sa prosječnim nagibom od 7,3 posto.

Ima li historijski značaj?

Giro je redovno posjećivao Pilu tokom osamdesetih i devedesetih, a Robert Millar i Udo Bölts su ostvarili nezaboravne etapne pobjede 1987. i 1992. godine. Skijalište se vraća u rutu utrke nakon više od 30 godina odsustva, ali će ga vozači ovaj put savladavati s nove, ranije nekorištene strane.

06 Etapa 19 – petak, 29. maj

Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) (151 km)

4.834 m, planine

Zašto je važna za ukupni poredak (GC)?

"Kraljevska" etapa Gira 2026, etapa 19, ujedno je i pretposljednja prilika da nosilac ružičaste majice poveća svoju prednost ili da se pokrene ozbiljan napad na njegovu poziciju. Nakon valovitih prvih 50 km, završnih 100 km sa šest uzastopnih uspona će biti idealni za napade. Očekuje se da će se grupa postepeno “suziti” na glavne kandidate za generalni plasman već do četvrtog uspona, penjanja na Passo Giau, koji je ujedno i najviša tačka ovogodišnjeg Girа.

U ovoj fazi, preostaju još dva vrha za savladati, što znači da vremenske razlike mogu postati presudne. Završni uspon do Piani di Pezzea možda nije najteži na ovoj etapi, ali s obzirom na to da vozači do tog dijela već imaju mnogo penjanja u nogama, očekuje se da će najjači doći do izražaja, dok će slabiji popustiti.

Ima li historijski značaj?

Bez Stelvia, Zoncolana ili Finestre u ovogodišnjoj utrci, slikoviti i vijugavi Passo Giau izdvaja se kao najikončniji uspon. Ovaj prevoj u Dolomitima debitovao je u Giru 1973. godine i često je imao presudnu ulogu u odlučivanju o sudbini roze majice. Posljednji put bio je dio utrke 2021. godine, kada je tadašnji lider Egan Bernal "stisnuo gas" kako bi učvrstio svoju prednost u generalnom plasmanu i praktično osigurao svoju drugu pobjedu na Grand Touru, nakon Tour de Francea 2019. godine.

07 Etapa 20 – subota, 30. maj

Gemona del Friuli - Piancavallo (200 km)

3.827 m

Zašto je važna za ukupni poredak (GC)?

Etapa 20 je posljednja prilika da se kandidati za generalni plasman (GC) pokrenu prije ceremonijalne završne etape u Rimu. Giro ima i ranije primjere dramatičnih završnica, Simon Yates je nadoknadio zaostatak od 1 minute i 21 sekunde za Isaacom Del Torom, skočivši s trećeg na prvo mjesto na pretposljednjoj etapi izdanja Gira 2025. godine. Dvostruki uspon na Piancavallo je mjesto gdje se utrka može dobiti ili izgubiti, a organizatori se nadaju da će se kandidati za generalni plasman i dalje boriti na završnom usponu do cilja.

Ima li historijski značaj?

Piancavallo se posljednji put pojavio u izdanju utrke 2020. godine, a etapnu pobjedu tada je odnio Tao Geoghegan Hart. To nije bio posljednji put da je ovaj britanski autsajder zablistao na Giru, jer je sedam dana kasnije nadoknadio gotovo tri minute zaostatka i osvojio roze majicu.