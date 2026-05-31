Giro d'Italia: Jai Hindley osigurao podijum za Red Bull – BORA – hansgrohe

Ovogodišnji Giro je počeo u Bugarskoj, nakon čega je karavan biciklista prošao 21 etapu, a svaka od njih je ponudila nešto svoje, ciljeve na planinskim vrhovima, mokre kaldrmisane ceste i individualni hronometar.

Jai Hindley © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool Jai Hindley © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool Jai Hindley i Giulio Pellizzari © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool Jai Hindley © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool Jai Hindley © Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool Jai Hindley i Giulio Pellizzari iz tima Red Bull - BORA - hansgrohe © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

Tim Red Bull – BORA – hansgrohe započeo je Giro s dvojicom lidera, a to su bivši pobjednik Jai Hindley i talentovani mladi vozač Giulio Pellizzari. Na kraju je upravo Hindleyjevo iskustvo donijelo uspjeh ekipi, jer je završio treći u generalnom plasmanu i osigurao timu peti podijum na Grand Tour utrkama.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Na početku završne sedmice Hindley je zauzimao peto mjesto sa zaostatkom od 53 sekunde za pozicijom na podijumu, odnosno 3 minute i 43 sekunde za vodećim vozačem Jonasom Vingegaardom. Treća sedmica donijela je najveći izazov, tri etape s planinskim ciljem, veliki umor i borbu za generalni plasman koja je i bila potpuno otvorena.

Iako se na podijum popeo samo jedan vozač, za ovaj rezultat zaslužan je cijeli tim, što je još jedan dokaz da je biciklizam istinski ekipni sport. Nakon što je Pellizzari u 16. etapi izgubio značajno vrijeme (oko 18 minuta), njegove ambicije u generalnom plasmanu praktično su nestale. Međutim, kao i na svakom Grand Touru, neuspjesi ponekad otvaraju nove prilike.

Od tog trenutka Pellizzari je postao ključan za Hindleyjev pohod na podijum, potpuno se posvetivši ulozi pomoćnog vozača (domestique) i pokazavši koliko timski rad može biti presudan. U 19. etapi, odnosno kraljevskoj etapi utrke, nalazio se ispred glavne grupe. Kada se utrka ponovo spojila, mladi Italijan se stavio u službu Hindleyja, diktirajući snažan tempo i dodatno pritiskajući njegovog najbližeg rivala Thymena Arensmana. Upravo je Arensman posustao na završnom usponu i izgubio 1 minutu i 2 sekunde pa su šanse za podijum bile na Hindleyjevoj strani, a Australac se probio na treće mjesto ukupnog poretka. Ta prednost mu je dala i malu zalihu vremena koju je mogao braniti na 20. etapi, posljednjoj odlučujućoj za generalni plasman.

Nedjeljna 21. etapa utrke etapa utrke Giro d’Italia bila je tradicionalna završnica duga 131 kilometar u Rimu. Počela je ceremonijalnom vožnjom prema Ostiji, prije nego što je utrka ušla u takmičarski ritam u završnom krugu dužine 9,5 kilometara, koji su vozači odvezli osam puta ulicama italijanske prijestolnice.

Kao i obično, dan je donio kombinaciju nadmetanja i slavlja. Generalni plasman bio je praktično riješen, jer je Jonas Vingegaard već bio nadomak ukupne pobjede, ali je etapa sprinterima pružala još jednu priliku da slave u okruženju znamenitosti poput Koloseuma.

Završnica ipak nije bila potpuno jednostavna. U posljednjim krugovima opasan kasni napad u kojem su bili Filippo Ganna, Matteo Sobrero i Jasper Stuyven, nakratko je zaprijetio da pokvari očekivani grupni sprint. Oni su iskoristili trenutak oklijevanja u glavnoj grupi i natjerali sprinterske ekipe da organizuju ozbiljnu potjeru. Ipak, peloton ih je sustigao nekoliko kilometara prije cilja, a nakon što se situacija smirila, Jonathan Milan je uvjerljivo završio posao. Vozač Lidl–Treka slavio je u Rimu ispred Giovannija Lonardija i Paula Penhoëta, dok je Dylan Groenewegen bio četvrti, a Paul Magnier je završio na 11. mjestu.

Osim rezultata same etape, glavna priča dana bila je Vingegaardova potvrda ukupne pobjede na Giru i kompletiranje tzv. trostruke Grand Tour krune. Danski biciklista je tako naslov na Giru dodao ranije osvojenim titulama na utrkama Tour de France i Vuelta a España. U vrhu generalnog plasmana posljednjeg dana nije bilo promjena pa je Danac utrku završio u roze majici (Maglia Rosa), ispred Felixa Galla koji je zaostao 5 minuta i 22 sekunde, dok je treće mjesto zauzeo pomenuti Jai Hindley sa zaostatkom od 6 minuta i 25 sekundi.

"Veoma je teško ostvariti bilo kakav rezultat u biciklizmu u današnje vrijeme. Prošlo je dosta vremena otkako sam posljednji put stajao na pobjedničkom postolju jedne Grand Tour utrke, još od osvajanja Gira. Zato je za mene zaista posebno što sam se ponovo popeo na postolje ovdje i ponosan sam na to. Moja povezanost s Girom je također posebna. Ovo je vjerovatno moja omiljena utrka", rekao je Hindley.