Gledaj uživo: Dvojica pilota će u letu zamijeniti avione

„Imao je ideju da zamijeni avione u zraku, to je suludo. Ali to niko ranije nije učinio, a oduvijek mi se sviđala ideja da se uključim u stvari koje niko do sada nije radio. Rekao sam: 'Pristajem, želim to učiniti. Šta god treba, uradiću to'“, kaže Iscold, glavni inžinjer projekta „Plane Swap“ (zamjena aviona).