GTA 6 Extended Look: Šta smo saznali iz novih snimaka igre

Grand Theft Auto VI: An Extended Look bio je premijera čak i za industriju videoigara, impresivno naglašavajući koliko serijal otvorenog svijeta kompanije Rockstar Games odskače od ostatka industrije. Ovaj 26-minutni prilog ponudio je nove uvide, prve duže snimke gameplaya i nova otkrića o onome što je nesumnjivo najveće ovogodišnje izdanje u svijetu gaminga. Čak i ako nisu sva naša očekivanja u potpunosti ispunjena, GTA VI je konačno "stvarniji" nego ikad. U nastavku smo saželi sve nove informacije i detalje.

Šta je GTA 6 Extended Look?

Kada je objavljen? U četvrtak, 27. august 2026. godine.

Gdje se može gledati? Na Netflixu ili na YouTube kanalu Rockstar Gamesa .

Šta je to tačno? Video u trajanju od 26 minuta koji pruža ekskluzivan uvid u nove, posebno odabrane snimke iz igre Grand Theft Auto VI.

01 GTA 6 Extended Look konačno otkriva gameplay

Nakon dva trailera, 18 mjeseci bez zvaničnih snimaka i brojnih curenja informacija, Rockstar Games je konačno u Extended Looku pokazao kako izgleda igranje igre GTA 6. Umjesto da jednostavno predstavi kompilaciju spektakularnih scena, zvanični snimak pruža uvid u to kako pojedinačni sistemi gameplaya međusobno funkcionišu.

Extended Look prvi put prikazuje pravi gameplay, a ne samo međuscene. Možete vidjeti pucnjavu u neboderu, gdje se Jason sklanja iza zidova prije nego što otvori vatru. Čini se da je sistem pucanja značajno unaprijeđen i svakako podsjeća na specijalizirane pucačine koje se zasnivaju na korištenju zaklona. Potjera automobilima kroz Vice City također jasno pokazuje da je pucanje u gume policijskih automobila koji vas prate jedan od najefikasnijih načina da ih se riješite.

GTA VI će imati vozilo za svaku priliku. © Rockstar Games/Take-Two

I vožnja djeluje primjetno dinamičnije nego u GTA 5, uz oštrije krivine i iznenadne manevre kočenja. Svoje vještine možete odmah testirati u utrkama automobila ili motocikala. Rockstar je već potvrdio da je angažovao profesionalne vozače utrka kako bi pomogli u razvoju upravljanja vozilima, s ciljem da vožnja bude bolja nego ikad prije i čini se da se to zaista isplatilo.

02 Jason i Lucia: Dvoje protagonista, jedna sudbina

Lucia Caminos prvi put u igri GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Odnos između Jasona i Lucije ključan je za GTA 6, kako kada je riječ o priči, tako i kada je riječ o gameplayu. Navodno ćete se u svakom trenutku moći prebacivati između dva lika, a u jednoj sceni oni čak komuniciraju putem chata. Prema Rockstaru, snaga njihovog odnosa utjecat će i na tok priče te na njen završetak.

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Važno je napomenuti da Jason i Lucia ne moraju nužno biti romantični partneri. Možete igrati njima kao da su platonski partneri, ali će ovaj dvojac u svakom slučaju ostati u središtu priče.

03 Sistem potjere i kriminalni profili u GTA 6

Grad je vaš, samo pazite na zakon © Rockstar Games/Take-Two

Sistem potjere se vraća s najviše šest zvjezdica, što je funkcija koja je nedostajala u GTA 5. Novi element je to što policija uzima u obzir nekoliko faktora, uključujući vašu odjeću, izgled i vozilo. U praksi, to znači da ćete morati zapaliti kompromitovana vozila, presvući se i, ako je potrebno, čak se sakriti u prtljažnik.

Jason se sprema za nevolje © Rockstar Games/Take-Two

Tu je i novi sistem kriminalnog profila, koji podsjeća na sistem časti iz igre Red Dead Redemption 2. On prati vaše ponašanje tokom cijele igre, na primjer, da li koristite nepotrebno nasilje, a za razliku od nivoa potjere, ne resetuje se jednostavno.

04 Otvoreni svijet Leonide

Ovdje postaje jasno da GTA 6 želi biti više od samo "GTA 5 s boljom grafikom". Spisak sporednih aktivnosti je ogroman. Možete igrati košarku, voziti se kajakom, loviti aligatore ili jednostavno ležati na plaži u Vice Cityju i pregledati sadržaj na društvenim mrežama. Također, možete čak pomaziti pse dok prolazite pored njih.

Ronjenje je samo jedna od mnogih sporednih aktivnosti © Rockstar Games

Ovakvo obilje aktivnosti naglašava ono čemu Rockstar očigledno teži s GTA 6, a to je otvoreni svijet koji djeluje živo i nastavlja postojati oko vas čak i kada ne igrate igru.

05 Datum izlaska GTA 6, trajanje igranja i veličina mape

Dobra vijest je to što je izlazak igre GTA 6 i dalje planiran za 19. novembar 2026. godine za PS5 i Xbox Series X/S. Programer iz Rockstar Northa Rob Nelson procijenio je da mu je za igranje, fokusirajući se na glavnu priču i sadržaj vođen narativom, trebalo oko 80 sati.

GTA 6 bi trebala biti objavljena 19. novembra 2026. godine © Rockstar Games

Postoje i podaci o veličini mape. Navodno je oko tri puta veća od mape u igri Red Dead Redemption 2, koja se već smatra jednim od najvećih otvorenih svjetova ikada napravljenih.

06 Grafika i prezentacija u igri GTA 6

Reakcije na grafiku bile su izuzetno pozitivne. Zahvaljujući fotorealističnim licima i životnim pokretima, likovi izgledaju bolje nego ikad prije, a sve to upotpunjuju izuzetno detaljne lokacije, od unutrašnjosti stanova do barova na krovovima i slabo osvijetljenih podzemnih klubova. Mnogi fanovi također su bili impresionirani raznolikošću tjelesnih građa likova u pozadini, detaljem koji se rijetko tako dosljedno implementira u videoigrama.

Složeni vizuelni elementi usko su povezani s budžetom i vremenom razvoja igre. Prema izvještajima, GTA 6 se smatra jednom od najskupljih videoigara ikada proizvedenih.

07 Vaše tijelo, vaš izgled: GTA 6 omogućava prilagođavanje Jasona i Lucije

Jedan uzbudljiv detalj već je ranije potvrđen. Kada je riječ o razvoju likova Lucije i Jasona, GTA 6 ide značajno dalje nego bilo koji prethodni nastavak. Iako smo već upoznati s ovakvom vrstom fizičke transformacije iz igre GTA San Andreas, šesti glavni nastavak donosi mnogo detaljniji sistem. Konkretno, ono što jedete, koliko često vježbate i kako provodite noći bit će direktno vidljivo na izgledu Jasona i Lucije.

Mogućnost prilagođavanja nekretnina uključuje i bazene © Rockstar Games/Take-Two

Ishrana: brza hrana i pretjerano konzumiranje alkohola dovest će do vidljivog povećanja tjelesne težine.

Vježbanje: redovno vježbanje povećava mišićnu masu.

Spavanje: cjelonoćno igranje i konstantan stres ostavit će trag na vašem licu.

Način života: ako ste stalno u bijegu od policije, izgledat ćete iscrpljeno i izmoreno.

Za Rockstar Games ovo je više od običnog simpatičnog detalja. Leonida je osmišljena tako da djeluje kao stvarni svijet, u kojem vaše odluke ostavljaju trag i utječu na gameplay. Dakle, bez obzira na to da li igrate kao fizički spreman gangster koji vodi disciplinovan život ili se prepustite šarenolikom životu Vice Cityja, vaši izbori imat će utjecaj na gameplay igre GTA 6.

Razvojni tim stoga stavlja veći naglasak na imerziju i realizam nego ikad prije u historiji serijala. Ipak, najnoviji nastavak serijala igara otvorenog svijeta zadržat će sav svoj prepoznatljivi DNK.

08 Izlazak GTA Online je i dalje neizvjestan

Jednako je uzbudljivo ono što Rockstar pokazuje kao i ono što namjerno izostavlja. Single-player dio GTA 6 bit će objavljen bez mikrotransakcija, dok Rockstar također navodi da u njegovom razvoju nije korištena generativna umjetna inteligencija.

Rockstar također ostaje vjeran svom dosadašnjem pristupu kada je riječ o sadržaju. Iako će se GTA 6, kao i obično, satirično baviti društvenim i političkim pitanjima, stvarne političke ličnosti ili događaji neće biti direktno prikazani.

Ipak, nedostaje još nešto. Extended Look nije otkrio nikakve nove informacije o GTA Onlineu. Rockstar je već jasno stavio do znanja da će GTA 6 pri izlasku biti isključivo single-player iskustvo pa je vjerovatno da će multiplayer način igre uslijediti naknadno.

Nakon 13 godina čekanja, Extended Look konačno pruža neke konkretne odgovore, a sada Rockstar samo treba dokazati da će 19. novembra svi prikazani sistemi funkcionisati zajedno jednako dobro i u završenoj igri.