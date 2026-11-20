Dok u igri GTA 6 pratite priču Jasona i Lucije kroz Leonidu, imat ćete više nego dovoljno susreta s policijom. Bez obzira na to želite li izazvati potpunu policijsku potjeru ili pobjeći bez ostavljanja tragova, razumijevanje načina funkcionisanja Wanted nivoa i novog Heat sistema ključno je za uspješan kriminalni život.

01 Šta su Wanted i Heat nivoi u igri GTA 6?

Wanted nivo direktno pokazuje koliko je policija odlučna da vas uhvati. Što više Wanted zvjezdica imate, to će reakcija policije biti snažnija.

S druge strane, Heat pokazuje koliko vas policija lako može identificirati u području u kojem ste nedavno počinili krivično djelo. Ako policajci znaju šta nosite na sebi, kojim vozilom upravljate ili koje ste oružje koristili, imat će više informacija koje će im pomoći da vas pronađu. Ikonice ispod Wanted zvjezdica prikazuju identifikacijske podatke kojima policija raspolaže, uključujući vaše lice, odjeću, oružje, vozilo, saučesnika i snimke nadzornih kamera. Što više tragova imaju, lakše će vas identificirati i ponovo pokrenuti potjeru.

Heat ne nestaje čim pobjegnete od policijske potjere. Može se zadržati u području u kojem ste počinili krivično djelo, a postepeno će se smanjivati kako vrijeme provodite izvan tog područja i rješavate faktore na osnovu kojih vas policija može identificirati.

02 Kako povećati Wanted nivo u igri GTA 6

Nivo potjere može doseći najviše šest zvjezdica © Rockstar Games

Najlakši način za brzo povećanje Wanted nivoa u igri GTA 6 jeste jednostavno počiniti krivično djelo, a zatim se upustiti u razmjenu vatre s policijom. Ubijanje policajaca i izazivanje dodatne štete brzo će povećati vaš Wanted nivo. Što duže izbjegavate hapšenje i što više haosa izazivate, vaš Wanted nivo će biti veći.

Maksimalni Wanted nivo iznosi šest zvjezdica. Da biste ga dostigli, potrebno je izazvati haos i vršiti krivična djela kako biste privukli pažnju policije i vojske. U pravilu, ulazak u oružani sukob s pripadnicima policijskih snaga brzo će povećati vaš Wanted nivo i pomoći vam da dostignete maksimum.

Vrijedi napomenuti da, kada dostignete Wanted nivo od šest zvjezdica, policija i vojska neće odustati dok ne budete uhapšeni. Zato se prije nego što krenete u svoj kriminalni pohod uvjerite da ste spremni prihvatiti posljedice svojih postupaka.

Postoji šifra koju igrači mogu koristiti za povećanje Wanted nivoa, a to je: lijevo, dolje, desno, dolje, gore, desno, gore.

Ovu šifru moguće je unijeti i koristiti tek nakon što je otključate, a to se postiže tako što 50 puta uspješno pobjegnete iz situacije Wanted nivoa od tri zvjezdice. Postoji još jedna šifra kojom se može povećati Heat nivo, ali za njeno otključavanje potrebno je 25 puta pobjeći iz situacije Wanted nivoa od tri zvjezdice. Na obje šifre odnosi se i uslov vezan za završetak priče u igri, tako da ih nećete moći koristiti odmah nakon početka igranja.

03 Kako brzo smanjiti Wanted nivo u igri GTA 6

Svježi sloj boje može pomoći da se oslobodite policije u GTA 6 © Rockstar Games

Za razliku od povećanja Wanted nivoa, u igri GTA 6 ne postoji šifra za njegovo smanjivanje. Zbog toga će se igrači morati usredotočiti na bijeg iz područja u kojem ih policija traži, sklanjanje iz vidnog polja svih policajaca koji su u potjeri, smanjivanje Heat nivoa i općenito skrivanje dok policija ne odustane od potrage.

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Kao što je ranije navedeno, smanjivanje Heat nivoa trebalo bi biti prvi prioritet prilikom pokušaja smanjivanja Wanted nivoa. Ovo su najlakši načini za to.

Promijenite odjeću i fizički izgled. Promjena odjevnih kombinacija, kao i uklanjanje ili dodavanje modnih dodataka poput naočala i kapa, otežava vašu identifikaciju. Odlazak kod frizera također može pomoći da se Jason ili Lucia više ne uklapaju u opis koji policajci imaju o vama.

Promijenite vozilo ili njegov izgled. Ako policija ima opis vozila kojim ste pobjegli, tražit će ga u području u kojem igrač ima Heat. Najlakši način da izbjegnete novu potjeru nakon što pobjegnete iz vidnog polje policajaca jeste da pronađete potpuno drugo vozilo ili posjetite Pay ‘n’ Spray lakirnicu i promijenite boju svog trenutnog vozila.

Sakrijte oružje ili ga se riješite. Ako je policija identificirala oružje korišteno u krivičnom djelu, ono će joj olakšati da vas prepozna. Odbacivanje ili skrivanje oružja pomoći će vam da ostanete neprimijećeni.

Napustite područja u kojima imate Heat. Na mapi provjerite područja u kojima imate Heat i izbjegavajte povratak u njih dok vas policija još traži. Heat će se postepeno smanjivati ako se držite podalje i prestanete činiti krivična djela u tom području, ali za to može biti potrebno određeno vrijeme.

Razdvojite se. Ako su Jason i Lucia zajedno počinili krivično djelo, policija kao način da ih identificira ponekad može iskoristiti činjenicu da su njih dvoje zajedno. Kada vam se ukaže prilika, razdvojite ovaj par kako biste lakše izbjegli da vas policija otkrije.

Uništite nadzorne kamere ili snimke. U nekim slučajevima nadzorne kamere mogle bi snimiti počinjenje krivičnog djela. To policiji olakšava da vas identificira. Prije počinjenja krivičnog djela možete se pozabaviti sistemom nadzornih kamera ili uništiti snimke prije nego što pobjegnete s mjesta zločina, čime ćete policiji otežati da vas uopće identificira.

Izbjegavanje područja s visokim nivoom potjere pomaže da pobjegnete © Rockstar Games

Nakon što pobjegnete iz područja u kojem imate Heat ili uklonite faktore zbog kojih vas policija može lako identificirati, sada je vrijeme da se primirite. Ne upuštajte se u probleme i izbjegavajte sve što bi moglo privući pažnju na vas. Nemojte činiti nova krivična djela niti se vraćati u područja u kojima je Heat aktivan dok vas policija još traži. Ako prođe dovoljno vremena, vaš Wanted nivo će na kraju nestati, što će vam omogućiti da se vratite svojim poslovima.

Jedini izuzetak od ovoga jeste situacija u kojoj imate Wanted nivo od šest zvjezdica. Kao što je ranije spomenuto, ako ste dostigli ovaj nivo, postoji samo jedan ishod, a to je da budete uhapšeni ili ubijeni.