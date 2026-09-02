Hadjar propušta i Monzu, tokom oporavka je razgovarao s astronautkinjom

Kao što je već poznato, Hadjar se povrijedio tokom ljetne pauze u sezoni Formule 1, zbog čega nije vozio utrku u Nizozemskoj, koja je označila početak drugog dijela šampionata. Pred nama je trkački vikend u Monzi, koji će Francuz također propustiti s obzirom na činjenicu da njegov oporavak još uvijek traje.

Isack Hadjar u razgovoru sa Sophie Adenot © D. Dos Santos / Red Bull Content Pool Isack Hadjar u razgovoru sa Sophie Adenot © D. Dos Santos / Red Bull Content Pool Isack Hadjar u razgovoru sa Sophie Adenot © D. Dos Santos / Red Bull Content Pool Isack Hadjar u razgovoru sa Sophie Adenot © D. Dos Santos / Red Bull Content Pool

Stoga će Isacka, baš kao i u Nizozemskoj, zamijeniti Liam Lawson, inače vozač ekipe Visa Cash App Racing Bulls, dok će upražnjeno mjesto sjajnog Novozelanđanina u VCARB-u ponovo popuniti Japanac Yuki Tsunoda.

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"Liam će voziti uz Maxa na Velikoj nagradi Italije u Monzi, dok Isack nastavlja svoj ohrabrujući napredak u oporavku nakon povrede ručnog zgloba zadobijene tokom ljetne pauze. Tim pomno prati njegovu rehabilitaciju i ne želi nepotrebno rizikovati s njegovim povratkom. Želimo mu brz oporavak", saopćeno je iz Oracle Red Bull Racinga.

Dok se oporavlja, Hadjar je imao nesvakidašnju priliku da razgovara s astronautkinjom Evropske svemirske agencije (ESA) Sophie Adenot, koja se nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) gotovo 400 kilometara iznad Zemlje. Francuz je tim povodom posjetio sjedište ESA-e u Parizu.

Bio je to dosad nezabilježen susret između dva svijeta ekstremnih dostignuća, Formule 1 i istraživanja svemira, koji je omogućio francuskom dvojcu da uporede svoja iskustva i otkriju neočekivane sličnosti u svojoj svakodnevici.

Tokom 20-minutnog razgovora dostupnog na videoservisu YouTube , Isack i Sophie su razgovarali o performansama koje stoje iza njihovog rada, kao i o putu do ostvarenja snova iz djetinjstva. Prirodan tok razgovora odveo ih je i do nauke, teme koja je Isacku posebno bliska, budući da mu je otac školovani fizičar.

Sophie Adenot - inženjerka, pilotkinja helikoptera i probna pilotkinja, astronautkinja je Evropske svemirske agencije od 2022. godine. Nakon nekoliko godina obuke, 2026. godine pridružila se Međunarodnoj svemirskoj stanici u okviru dugotrajne naučne misije Epsilon.

Tokom svoje misije, Adenot je postala prva Francuskinja koja je izvela svemirsku šetnju, pridruživši se izuzetno maloj grupi astronauta koji su napustili svoju svemirsku letjelicu kako bi direktno radili u svemiru.

Na ISS-u učestvuje u brojnim naučnim eksperimentima koji se provode u uslovima mikrogravitacije, istovremeno nastavljajući svakodnevni fizički trening i obavljajući operacije neophodne za održavanje funkcionisanja stanice.

Njen put od aeronautike do svemira, preko probnog pilotiranja, prirodno je podsjetio na put Isacka Hadjara. To su dvije različite putanje, ali su obje izgrađene na istoj kombinaciji nauke, preciznosti i vrhunskih performansi.