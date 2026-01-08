Hadjar je krajem prošle godine potvrđen kao novi vozač Oracle Red Bull Racinga u Formuli 1, tako da će u novoj sezoni umjesto Japanca Yukija Tsunode biti timski kolega četverostrukom F1 prvaku Maxu Verstappenu.

I dok čekamo početak nove sezone, Isack je iskoristio priliku da se okuša za upravljačem Ford Raptora T1+, zvijeri na četiri točka koja je spremna da izdrži vožnju na najsurovijim terenima legendarnog relija Dakar.

Isack Hadjar je pokazao vozačke vještine i van F1 staze © Garth Milan / Red Bull Content Pool Isack Hadjar Mitch Guthrie Jr. su se dobro zabavili © Garth Milan / Red Bull Content Pool Isack Hadjar i Mitch Guthrie Jr. razgovaraju © Garth Milan / Red Bull Content Pool Isack Hadjar i Mitch Guthrie Jr. © Garth Milan / Red Bull Content Pool Isack Hadjar i Mitch Guthrie Jr. su odmjerili snage na stazi dugoj 4 km © Garth Milan / Red Bull Content Pool Ford Raptor T1+ je moćna zvijer na četiri točka © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Talentovani Francuz je navikao na kokpit F1 bolida i asfaltirane staze, a sada se našao u potpuno drugačijoj situaciji, što je predstavljalo izazov za njega. Bez potisne sile, trkaće linije i asfalta, samo sirova snaga, mekani pijesak, kamenje i neravan teren.

Prije nego je sjeo iza upravljača, Hadjar je bio suvozač profesionalnom vozaču relija Mitchu Guthrieju, koji je postavio vrijeme staze od 3 minute i 16 sekundi. Isack je bio impresioniran.

"Tvoja kontrola automobila je nevjerovatna. O moj Bože, ovo je ludo", rekao je on.

Nakon toga je Hadjar preuzeo ulogu vozača, dok je Guthrie postao suvozač. Prvo je Francuz vozio pet probnih krugova na pustinjskoj stazi dugoj četiri kilometra, koja je sadržavala uspone, skokove i nizbrdice, kako bi je što bolje upoznao i odradio neki vid treninga. Njegov cilj je bio da kompletira krug sa zaostatkom ne većim od 15 sekundi za Guthriejem.

Isacku nije nedostajalo hrabrosti, a iskusni Mitch mu je davao savjete tokom vožnje. Vrijeme prvog kruga iznosilo je 4:20, a potom je francuski vozač postao još hrabriji te je napravio grešku i izletio sa staze. Ipak, uprkos tome je upisao bolje vrijeme 4:18.

U narednim pokušajima je Hadjar vozio sve brže te je zabilježio vremena kruga 3:31, 3:23, a onda i 3:19, što je samo tri sekunde sporije u odnosu na Guthrieja.

"Ovo je bilo veoma zabavno. Nevjerovatno je koliko ovaj automobil daje samopouzdanja", rekao je uzbuđeni Hadjar.

Zatim se vratio na stazu i odvezao svoj posljednji krug, u kojem je zabilježio svoje najbolje vrijeme, 3 minute i 18 sekundi.

"Neke dionice su bile vrlo dobre, dok sam na drugima griješio. Mogao bih ovo raditi cijeli dan", poručio je Hadjar, koji se definitivno odlično zabavio.