Danas se u Mostaru održava završna runda pretposljednje ovosezonske stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, koju je svojim nastupom na Starom mostu otvorila bh. pjevačica Hanka Paldum. Spektakl skokova u gradu na Neretvi došao je do svog vrhunca, a mnogobrojna publika okupila se ispod i oko Starog mosta, odakle će posmatrati završne skokove zvijezda Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejmaan Omerbašić

Današnji program je otvorila bh. pjevačica Hanka Paldum, poznata "kraljica sevdaha", koja je sa platforme visoke 27 metara postavljene na Starom mostu, otpjevala svoju pjesmu "Ali pamtim još". Uslijedilo je predstavljanje skakača i skakačica, koji su publiku pozdravili s čamca u Neretvi, a ohrabreni su aplauzima i ovacijama.

Također, publika je ponovo vidjela sjajne padobrance i članove Red Bull Skydiving tima Marca Waltenspiela i Marca Fürsta, koji su iskočili iz aviona, a potom proletjeli ispod luka Starog mosta i spustili se u Neretvu.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Za dobru atmosferu su zaduženi svima dobro poznati Helem Nejse dvojac Gaga i Stihi, voditelj Zoran Filičić, kao i DJ Soul.

Najbliži pobjedi u ženskoj i muškoj konkurenciji su Rhiannan Iffland i Constantin Popovici, koji su preuzeli vodstvo nakon drugog dana takmičenja. Upravo bi Australka pobjedom u Mostaru osigurala novu titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić

Za one koji nisu u Mostaru, osiguran je direktan prijenos putem videoservisa YouTube, platforme Red Bull TV i Hayat TV.

Nakon završnih skokova će uslijediti proglašenje pobjednika, a onda se zabava nastavlja duboko u noć na pet lokacija u starogradskoj jezgri Mostara, a to su Hamam Stage, Ali Baba Stage, Duradžik Stage, Lazy Stage i Bijeli Bar Stage. Naravno, planiran je i oficijelni Red Bull Cliff Diving afterparty (Ali Baba).