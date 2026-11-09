Red Bull Wings Cup - Državni prvak, Harun Parla
© Nidal Šaljić
esports

Harun Parla je Red Bull Wings Cup prvak i putuje u Majami!

Red Bull Wings Cup dobio je svog prvog državnog prvaka! Harun Parla iz Sarajeva nadigrao je konkurenciju i osvojio kartu za svjetsko finale u Majamiju u januaru 2027. godine.
Piše Red Bull
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Ova priča dio je

Red Bull Wings Cup

Bosna i Herecgovina

Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
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U subotu, 7. novembra, Kantonalni studentski hub na Mašinskom fakultetu u Sarajevu pretvorio se u pravu gaming arenu. Glavnu riječ vodili su kontroleri, brzi refleksi i vrhunska taktika.
Na jednom mjestu okupilo se 16 najboljih igrača iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su svoje mjesto u državnom finalu prethodno izborili kroz Univerzitetsku i Open ligu. Osam najboljih studenata i osam najuspješnijih igrača online kvalifikacija stiglo je u Sarajevo s istim ciljem, osvojiti titulu i predstavljati BiH na svjetskom finalu Red Bull Wings Cupa u Majamiju.
Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

A kada je krenula borba za titulu, postalo je jasno da nikome neće biti lako. Svaki napad, svaka odbrana i svaki gol mogli su značiti razliku između nastavka takmičenja i ispadanja. Napetosti nije nedostajalo, a dodatnu fudbalsku atmosferu donio je i Nedo Turković, bivši profesionalni fudbaler i danas poznati fudbalski analitičar, koji se našao u ulozi voditelja.

Harun Parla ide po svjetsku titulu!

Nakon svih odigranih mečeva, na pobjedničkom postolju našao se Harun Parla iz Sarajeva. Sjajnom igrom stigao je do titule Red Bull Wings Cup prvaka BiH, ali i nagrade kojoj su se nadali svi finalisti, putovanja u Majami!
Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu: Nedo Turković i Harun Parla

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu: Nedo Turković i Harun Parla

© Nidal Šaljić

Tamo ga u januaru 2027. očekuje sasvim novi izazov. Na svjetskom finalu Red Bull Wings Cupa okupit će se najbolji igrači iz različitih zemalja, a zanimljivo je da ih ne čekaju samo dueli na virtuelnom terenu. Red Bull Wings Cup spaja digitalni i stvarni svijet fudbala, pa će takmičari imati priliku pokazati i svoje fudbalske vještine izvan ekrana.
Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu: Nedo Turković i Harun Parla

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu: Nedo Turković i Harun Parla

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državni prvak, Harun Parla

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Red Bull Wings Cup - Državno finale u Sarajevu

© Nidal Šaljić

Od prvih kvalifikacionih mečeva na fakultetima i online turnira, pa sve do velikog finala u Sarajevu, Red Bull Wings Cup okupio je domaću gaming zajednicu oko zajedničke ljubavi prema fudbalu.

Izvorni Red Bull

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Red Bull Energy Drink
A za jednog igrača avantura tek počinje.
Harune, kontroler u ruke – sljedeća stanica je Majami!

Ova priča dio je

Red Bull Wings Cup

Bosna i Herecgovina

Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
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esports