Harun Parla je Red Bull Wings Cup prvak i putuje u Majami!

A kada je krenula borba za titulu, postalo je jasno da nikome neće biti lako. Svaki napad, svaka odbrana i svaki gol mogli su značiti razliku između nastavka takmičenja i ispadanja. Napetosti nije nedostajalo, a dodatnu fudbalsku atmosferu donio je i

Nedo Turković

, bivši profesionalni fudbaler i danas poznati fudbalski analitičar, koji se našao u ulozi voditelja.