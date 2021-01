Hunt i Iffland na Starom mostu osigurali titule

je ovog dramatičnog popodneva na Starom mostu također osigurao trofej Kralja Kahekilija, i to svoj osmi. Britanac se ipak morao zadovoljiti drugim mjestom u Mostaru, nakon što je Rumun

Ovaj 30-godišnji olimpijac iz Bukurešta je sakupio pet desetki za jedan skok, na takmičenju na kojem su sudije najvišu ocjenu pokazivale osam puta u konkurenciji muškaraca. U svojoj tek prvoj sezoni kao stalni skakač, Popovici se nametnuo kao kandidat za osvajanje trofeja Kralja Kahekilija nakon sjajnog početka sezone, zabilježivši jedno drugo mjesto i jednu pobjedu na prva dva takmičenja. Njegova obećavajuća sezona je zbog povrede zaustavljena na tri mjeseca - sve do ove subote, kada ga je drugi ovogodišnji trijumf vratio u borbu za mjesto u stalnoj skakačkoj postavi 2020.

Ovaj 30-godišnji olimpijac iz Bukurešta je sakupio pet desetki za jedan skok, na takmičenju na kojem su sudije najvišu ocjenu pokazivale osam puta u konkurenciji muškaraca. U svojoj tek prvoj sezoni kao stalni skakač, Popovici se nametnuo kao kandidat za osvajanje trofeja Kralja Kahekilija nakon sjajnog početka sezone, zabilježivši jedno drugo mjesto i jednu pobjedu na prva dva takmičenja. Njegova obećavajuća sezona je zbog povrede zaustavljena na tri mjeseca - sve do ove subote, kada ga je drugi ovogodišnji trijumf vratio u borbu za mjesto u stalnoj skakačkoj postavi 2020.

Ovaj 30-godišnji olimpijac iz Bukurešta je sakupio pet desetki za jedan skok, na takmičenju na kojem su sudije najvišu ocjenu pokazivale osam puta u konkurenciji muškaraca. U svojoj tek prvoj sezoni kao stalni skakač, Popovici se nametnuo kao kandidat za osvajanje trofeja Kralja Kahekilija nakon sjajnog početka sezone, zabilježivši jedno drugo mjesto i jednu pobjedu na prva dva takmičenja. Njegova obećavajuća sezona je zbog povrede zaustavljena na tri mjeseca - sve do ove subote, kada ga je drugi ovogodišnji trijumf vratio u borbu za mjesto u stalnoj skakačkoj postavi 2020.