Iffland i Gimeno vode nakon drugog dana

Drugi dan takmičenja u Mostaru u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije je iza nas, a donio je dosta uzbuđenja, impresivnih skokova i promjene u poretku. Australka Rhiannan Iffland i Španac Carlos Gimeno danas su preuzeli vodstvo uoči posljednje runde skokova sa Starog mosta, koja će se održati u subotu.

Za razliku od prve runde, kada su najbolji svjetski skakači i skakačice u Neretvu skakali direktno s kamenog luka Starog mosta u čast lokalnoj tradiciji skokova, danas je pozornica za njihove spektakularne izvedbe bila platforma, koja je postavljena tokom protekle noći i jutarnjih sati. Muškarci su u sjajnoj atmosferi skakali u hladnu smaragdnu rijeku s visine od 27, a žene s 21 metar.

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Podsjetimo, poslije jučerašnje prve runde u vrhu poretka bile su izjednačene Xantheia Pennisi i Molly Carlson, ali je nakon današnje druge i treće runde zahvaljujući sjajnim skokovima vodstvo preuzela aktuelna prvakinja Rhiannan Iffland, koja sada uoči finalnog dana takmičenja ima ukupno 263,30 bodova. Carlson je na drugom mjestu s 261,70 bodova, a Pennisi zauzima treću poziciju s 250,80 bodova.

"Volim se vraćati ovdje, energija je uvijek sjajna. Lijepo je doći i ponovo se sastati s lokalnim skakačima. Osjećam se kao da dolazim kući. Uzbuđena sam zbog sutrašnjih skokova i nadam se brojnoj publici", izjavila je izuzetno zadovoljna i sretna Iffland.

Gary Hunt je nakon prve runde u četvrtak bio lider u muškoj konkurenciji, no drugog dana ga je ipak nadmašio sjajni Carlos Gimeno, koji sada vodi uoči finalne runde s ukupno 284,45 bodova. Hunt je trenutno na drugom mjestu s 281,10 bodova, koliko ima i James Lichtenstein. Iza njih se nalazi prošlogodišnji pobjednik stanice u Mostaru Constantin Popovici, koji je skupio ukupno 275,70 bodova.

"Mostar je moje omiljeno mjesto u cijelom takmičenju. Svaki put kad dođem ovdje, osjećam se kao kod kuće. Povezan sam s ljudima i mostom, sve je pozitivno oko mene. Kada se to dogodi, jednostavno skačete dobro. Naporno sam trenirao i uspio sam. Osjećaj je sjajan, ali još uvijek ništa nije gotovo, još nema razloga za slavlje. Danas i sutra ću još malo trenirati, a onda ću na takmičenju dati sve od sebe", rekao je Gimeno.

Subota će biti finalni dan takmičenja u Mostaru, kapije se za publiku otvaraju u 12:00 sati, dok program počinje u 15:30 sati. Za one koji ne budu u mogućnosti pridružiti se velikom broju fanova ispod Starog mosta, osiguran je direktan prijenos na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije i platformi Red Bull TV s početkom u 16:30 sati.

Ako planirate doći u Mostar na subotnju finalnu rundu, a ne želite brinuti o gužvi i parkingu, onda je voz iz Sarajeva, koji kreće s Željezničke stanice u 11:00 sati i potom se u 19:00 sati vraća u glavni grad BiH, pravo rješenje za vas. Povratna karta košta 30 KM, a kupovina se obavlja putem platforme ENTRIO.

Recimo i da je za večeras, kao i za subotu, planiran muzički program na četiri lokacije među kojima su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba, a najavljeni nastup Divanhane održat će se u subotu na stageu Bijelog Bara.

Poredak nakon drugog dana skokova u Mostaru u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije:

- žene:

1. Rhiannan Iffland 263,30 bodova

2. Molly Carlson 261,70

3. Xantheia Pennisi 250,80

4. Kaylea Arnett 239,45

5. Iris Schmidbauer (W) 222,50

6. Stella Forsyth (W) 218,40

7. Nelli Chukanivska 217,95

8. Ginni Van Katwijk 217,00

9. Simone Leathead 211,90

10. Morgane Herculano (W) 198,15

11. Maike Halbisch (W) 197,05

12. Lisa Faulkner 188,80

- muškarci:

1. Carlos Gimeno 284,45

2. Gary Hunt 281,10

3. James Lichtenstein 281,10

4. Constantin Popovici 275,70

5. Yolotl Martinez 274,70

6. Miguel Garcia 272,60

7. Aidan Heslop 267,30

8. Oleksiy Prygorov 265,35

9. Sergio Guzman 252,20

10. Pierrick Schafer 238,75

11. Michael Foisy 168,30

12. Jucelino Junior 157,80.