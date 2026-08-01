Iffland i Popovici pobjednici desetog Cliff Divinga u Mostaru

U Mostaru je današnjom posljednjom rundom spektakularnih skokova sa Starog mosta završeno 10. jubilarno izdanje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u gradu na Neretvi. Bila je to pretposljednja stanica aktuelne sezone, a pobjede su slavili Australka Rhiannan Iffland, koja je osigurala 10. titulu, i Rumun Constantin Popovici.

Ovogodišnje takmičenje u skokovima sa Starog mosta je bilo 114. stanica Svjetske serije u njenoj historiji otkako je pokrenuta u maju 2009. godine, kao i 66. takmičenje za žene od 2014. godine, kada je kategorija uvedena.

Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool Iffland i Popovici pobjednici u Mostaru © Red Bull Content Pool

Grad na Neretvi je jubilarni deseti put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a šesti put kao pretposljednja stanica sezone. Takmičari su u prvoj rundi u četvrtak skakali direktno s kamenog luka historijskog mosta, dragulja pod zaštitom UNESCO-a, u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su s platforme. Visina platforme za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar.

Mostar: Divanhana otvorila finale, JetPack show zabavio publiku © Predrag Vučković

Finalne "okršaje" za pobjede pratila je mnogobrojna publika, a među gostima bili su i Red Bull sportisti, košarkaški reprezentativac BiH i član Dubaija Džanan Musa te bh. skijašica Elvedina Muzaferija. Ulogu voditelja programa imali su Gaga i Stihi, popularni dvojac iz grupe Helem Nejse, a društvo im je pravio poznati novinar i TV komentator Zoran Filičić. Za muzički ugođaj bio je zadužen DJ Soul.

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Finalnu rundu otvorio je bh. muzički sastav Divanhana izvođenjem numere "Bajami", a publiku je za spektakl "zagrijao" Red Bull sportista Issa Kalfon, koji je demonstrirao svoje vještine s jetpackom.

Mostar: Divanhana otvorila finale, JetPack show zabavio publiku © Predrag Vučković

Uoči današnje posljednje runde skokova, u vodstvu su bili Rhiannan Iffland i Carlos Gimeno, ali još uvijek ništa nije bilo gotovo, tako da su svi prisutni uživali u konačnom "obračunu" elite cliff divinga, koji je zaista bio spektakularan.

Mostar: Divanhana otvorila finale, JetPack show zabavio publiku © Sulejman Omerbašić

Bitka za pobjedu u ženskoj kategoriji u konačnici se vodila između Rhiannan Iffland i Molly Carlson, koje su u finalnoj rundi za svoje skokove dobile jednake ocjene, četiri devetke i jednu ocjenu 8,5. Međutim, zahvaljujući ukupnom skoru od 363,20 bodova, pobjeda u Mostaru pripala je fenomenalnoj Australki, koja time osigurala svoju desetu titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, odnosno deseti trofej Kralja Kahekilija, i to na pretposljednjoj stanici sezone.

Drugo mjesto pripalo je Carlson s 361,60 bodova, koja je izvela najbolji skok takmičenja u trećoj rundi i za to dobila dodatni bod za ukupni poredak, a treća je bila Xantheia Pennisi s ukupno 345,80 bodova.

"Nemam riječi. Mnogo sam ponosna na ono što sam uradila u posljednjih deset godina, bilo je zabavno i izazovno, naučila sam zaista mnogo. Čula sam da je Molly za posljednji skok dobila devetke, znala sam da neće odustati bez borbe i da moram dati sve od sebe. Ne mogu vjerovati, deset titula u nizu, to je nevjerovatno. Moja poruka je da radite sve s osmjehom, ne gledajte predaleko u budućnost, fokusirajte se na sadašnjost i uživajte u onome što radite. Nikad ne znate šta se krije iza ugla. Jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila jeste da treba iskoristiti priliku koja se ukaže i jednostavno pokušati. Ako uspijete, dobro je, ako ne, nastavite dalje i budite uporni", izjavila je presretna Iffland, koja je upisala 48. pobjedu u Svjetskoj seriji, a petu u Mostaru.

U muškoj kategoriji trijumfovao je sjajni Rumun Constantin Popovici s ukupno 414,90 bodova, kojem je ovo četvrta pobjeda u Mostaru. Podsjetimo, on je u gradu na Neretvi slavio i prošle godine. Na podijumu su mu se pridružili Aidan Heslop i James Lichtenstein. Britanac je takmičenje završio s 414,80, a Amerikanac s 411,10 bodova. Najbolji skok u muškoj konkurenciji izveo je četvrtoplasirani Gary Hunt u drugoj rundi, tako da mu je pripao bonus bod za ukupni poredak.

"Sjajno je pobijediti ovdje danas. Bilo je teško, svi su skakali dobro u posljednjoj rundi. Veoma sam sretan zbog osvajanja novih bodova u prvenstvu Svjetske serije. Ostala je još jedna stanica u ovoj sezoni i nadam se da se stvari u poretku mogu promijeniti. Moje ime Popovici (Popović) je veoma često ovdje, češće je nego u mojoj zemlji. Ljudi me u Mostaru uvijek lijepo dočekaju. Možda je to tajna mog uspjeha na ovom mjestu. Što se tiče stanice u Italiji, Aidan je u prednosti, ali sam ja opušteniji. Tamo idem da se zabavim, ali ću biti i fokusiran", rekao je Popovici, kojem je ovo 11. pobjeda u Svjetskoj seriji.

Posljednja runda aktuelne sezone održat će se u Polignano a Mareu u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu.

Nakon tri dana uzbudljivog takmičenja u skokovima sa Starog mosta, sedmica koju je obilježila Red Bull Cliff Diving Svjetska serija bit će zaključena zabavom i noćnim provodom do kasnih noćnih sati. Najavljen je program na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage (plato ispod Starog mosta) i Alibaba. Na sceni Bijelog Bara večeras će nastupiti Divanhana i tako upotpuniti ugođaj sevdaha u gradu na Neretvi.

Za one koji danas nisu bili u Mostaru, niti gledali prijenos uživo, kompletan takmičarski dio ipak mogu naknadno pogledati na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, dok je na platformi Red Bull TV dostupan snimak posljednjeg takmičarskog dana.

Konačni rezultati stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru:

- žene:

1. Rhiannan Iffland 363,20 bodova

2. Molly Carlson 361,60

3. Xantheia Pennisi 345,80

4. Kaylea Arnett 337,85

5. Nelli Chukanivska 312,55

6. Simone Leathead 311,35

7. Ginni Van Katwijk 310,60

8. Iris Schmidbauer 299,50

9. Morgane Herculano 287,85

10. Stella Forsyth 276,15

11. Maike Halbisch 272,25

12. Lisa Faulkner 265,80

- muškarci:

1. Constantin Popovici 414,90

2. Aidan Heslop 414,80

3. James Lichtenstein 411,10

4. Gary Hunt 408,50

5. Carlos Gimeno 404,05

6. Yolotl Martinez 399,65

7. Sergio Guzman 355,40

8. Oleksiy Prygorov 354,60

9. Miguel Garcia 350,60

10. Pierrick Schafer 295,45

11. Jucelino Junior 248,10

12. Michael Foisy 224,70

Ukupni poredak u prvenstvu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije:

- žene:

1. Rhiannan Iffland 77 bodova

2. Molly Carlson 50

3. Simone Leathead 44

4. Kaylea Arnett 41

5. Xantheia Pennisi 35

6. Lisa Faulkner 34

7. Morgane Herculano 22

8. Ginni Van Katwijk 19

9. Nelli Chukanivska 19

10. Stella Forsyth 14

11. Iris Schmidbauer 6

12. Maike Halbisch 5

- muškarci:

1. Aidan Heslop 68 bodova

2. James Lichtenstein 57

3. Constantin Popovici 55

4. Catalin Preda 32

5. Gary Hunt 30

6. Oleksiy Prygorov 24

7. Jonathan Paredes 23

8. Sergio Guzman 18

9. Yolotl Martinez 18

10. Carlos Gimeno 13

11. Andrea Barnaba 9

12. Davide Baraldi 7.