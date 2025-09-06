Iffland pobijedila u Mostaru i osigurala devetu titulu, slavio i Popovici

Još jedna nezaboravna stanica Red Bull Cliff Diving Svjetske serije održana je u Mostaru, a za pobjede su se pred mnogobrojnom publikom izborili Rhiannan Iffland i Constantin Popovici. Nakon tri runde održane u četvrtak i petak, koje su ponudile spektakularne skokove, uzbuđenja, preokrete i neizvjesnost, subota je bila rezervisana za četvrtu završnu rundu stanice u Mostaru. U ovu rundu su kao vodeći ušli Australka Rhiannan Iffland i Constantin Popovici.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

Četvrtu rundu je pred mnogobrojnom publikom u Mostaru, ali i gledaocima pored malih ekrana, odličnim skokom otvorila Kolumbijka Isabel Perez, debitantkinja u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji.

Takmičenje u ženskoj kategoriji je ponudilo brojne atraktivne skokove, a svoju dominaciju još jednom je potvrdila nezaustavljiva Australka Rhiannan Iffland. Stala je na platformu, uživala u trenutku i energiji, potom je zatražila i dobila gromoglasnu podršku publike, a onda je izvela fantastičan skok. Time je upisala novu pobjedu, ali i osigurala devetu vezanu titulu u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji na pretposljednjoj stanici sezone. Trofej kralja Kahekilija će joj biti dodijeljen u Bostonu.

Na podijumu su joj se pridružile sunarodnjakinja Xantheia Pennisi i Amerikanka Kaylea Arnett.

"U šoku sam trenutno, ne mogu vjerovati da sam ovdje u Mostaru osigurala titulu, to je potpuno ludo. U Bostonu ću maksimalno uživati. Godina je bila teška, nisam znala kako će se stvari odvijati zbog manjeg broja stanica. Nevjerovatan je osjećaj osvojiti titulu na pretposljednjoj stanici, naporno sam radila za ovo, a sada uživam u tome", izjavila je Iffland.

Prije skoka je pokazala emocije dok je stajala na platformi.

"Da, bilo je ludo. Imam ritual koji prolazim u glavi. Bilo je i malo suza, osjećala sam zahvalnost zbog svega što radim i života koji živim kroz svoj sport i Red Bull Cliff Diving Svjetsku seriju. Bilo je sjajno, sve vas volim", dodala je Australka.

Muškarci su također impresionirali publiku svojim vještinama i odvažnim skokovima, a pobjeda je zahvaljujući gotovo savršenom skoku i uprkos problemu s povredom noge pripala Popoviciju. Rumun je slavio ispred Amerikanca Jamesa Lichtensteina i Francuza Garyja Hunta. Za najbolji skok je izabran onaj koji je izveo Andrea Barnaba.

"Osjećao sam bol tokom prošle sedmice, tako da nisam znao šta mogu očekivati ovdje. Uopće nisam trenirao, osim današnjeg skoka s 20 metara. Osjećaj je bio dobar, ali sam prilikom skoka u četvrtoj rundi ponovo istegnuo mišić, tako da sam sretan što prethodno nisam trenirao. Čuvao sam svoje tijelo i računao na svoje iskustvo. Fokusirao sam se, ostavio sve po strani i uradio ono što znam", kazao je Popovici.

On je u dobroj poziciji da se na posljednjoj stanici sezone bori za titulu.

"Šta je najgore što se može dogoditi? Otići ću tamo i odraditi svoje skokove. Teško je, Gary ima nekoliko bodova prednosti. Oslanjao sam se na druge skakače da će malo 'promiješati' poredak, no razlika je i dalje velika. Ipak, preostala je još jedna stanica do kraja sezone, još četiri runde. Bit će borbe do posljednjeg skoka", istakao je Rumun.

Podsjećamo, prethodno je Mostar "oživio" od ranih jutarnjih sati, a mnogobrojni Mostarci, posjetioci i turisti uživali su u šetnji i bogatoj gastronomskoj ponudi grada na Neretvi. Također, iz Sarajeva je stigao poseban voz, koji je bio organizovan za posjetu Mostaru i uživanje u spektaklu Red Bull Cliff Divinga. Vožnja jednom od najljepših željezničkih ruta u Evropi je protekla u ugodnoj atmosferi uz zvuk gitare i osvježavajući energetski napitak Red Bull.

Program u Mostaru otvoren je nastupom poznate bh. pjevačice i "kraljice sevdaha" Hanke Paldum, koja je s platforme postavljene na Starom mostu otpjevala svoju pjesmu "Ali pamtim još", što je bio sjajan i prikadan uvod za ono što je publiku očekivalo u nastavku. Najbolji skakači i skakačice su se predstavili okupljenoj masi iz čamca na Neretvi te su ispraćeni aplauzima na njihovom putu ka platformi postavljenoj na luku Starog mosta.

Atmosferu su dodatno podigli padobranci Red Bull Skydiving tima Marco Waltenspiel i Marco Fürst, koji su nakon iskakanja iz aviona proletjeli ispod luka Starog mosta i sletjeli u Neretvu. Za vođenje programa i dobru atmosferu bili su zaduženi Gaga i Stihi iz grupe Helem Nejse, kao i voditelj Zoran Filičić, dok se za muzički ugođaj pobrinuo DJ Soul.

Za razliku od prve runde, kada su zvijezde Red Bull Cliff Diving Svjetske serije skakale direktno s luka Starog mosta, za drugu, treću i završnu četvrtu rundu korištena je platforma. Žene su skakale s visine od 21, a muškarci s 27 metara.

Posljednja stanica sezone na rasporedu je 19. septembra u Bostonu. Da li će Popovici osvojiti svoj drugi trofej kralja Kahekilija ili će Hunt 11. put postati šampion, ostaje da se vidi.

Nakon završetka još jedne spektakularne stanice, zabava u Mostaru se nastavlja i to na pet lokacija u starogradskoj jezgri, a među njima su Hamam Stage, Ali Baba Stage, Duradžik Stage, Lazy Stage i Bijeli Bar Stage. Ali Baba je mjesto održavanja oficijelnog Red Bull Cliff Diving afterpartyja.

Za one koji su propustili gledati završnu rundu skokova uživo, dostupni su snimci na YouTubeu i Red Bull TV-u.

Konačni rezultati stanice u Mostaru:

Žene

1. Rhiannan Iffland - 363,15 bodova

2. Xantheia Pennisi - 330,80

3. Kaylea Arnett - 323,95

4. Lisa Faulkner - 321,45

5. Maria Paula Quintero - 308,95

6. Meili Carpenter - 301,60

7. Ginni Van Katwijk - 297,30

8. Simone Leathead - 288,70

9. Nelli Chukanivska - 285,20

10. Paula Gilabert - 270,05

11. Elisa Cosetti - 267,75

12. Isabel Perez - 254,25.

Muškarci

1. Constantin Popovici - 459

2. James Lichtenstein - 420,30

3. Gary Hunt - 412,10

4. Miguel Garcia - 390,90

5. Jonathan Paredes - 390,25

6. Carlos Gimeno - 388,25

7. Oleksiy Prygorov - 377,95

8. Catalin Preda - 370,35

9. Andrea Barnaba - 352,95

10. David Colturi - 347,50

11. Davide Baraldi - 316,55

12. Scott Lazeroff - 260,10

Ukupni poredak Red Bull Cliff Diving Svjetske serije

Žene

1. Rhiannan Iffland - 62 boda

2. Kaylea Arnett - 36

3. Simone Leathead - 29

4. Nelli Chukanivska - 25

5. Lisa Faulkner - 23

6. Xantheia Pennisi - 21

7. Meili Carpenter - 20

8. Elisa Cosetti - 15

9. Ginni Van Katwijk - 14

10. Maria Paula Quintero - 12

11. Iris Schmidbauer - 10

12. Molly Carlson 8.

Muškarci

1. Gary Hunt - 49 bodova

2. Constatin Popovici - 42

3. Jonathan Paredes - 37

4. Carlos Gimeno - 36

5. James Lichtenstein - 24

6. Oleksiy Prygorov - 23

7. Andrea Barnaba - 16

8. Miguel Garcia - 15

9. Catalin Preda - 13

10. Yolotl Martinez - 10

11. Nikita Fedotov - 10

12. Braden Rumpit - 4