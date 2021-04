Utrka će biti održana na istoj onoj skakaonici na kojoj je 1984. godine legendarni 'Leteći Finac', Matti Nykänen, doletio do svog prvog olimpijskog zlata. Za razliku od njega, na Red Bull 400 učesnici će se kretati suprotnim smjerom - od podnožja ka vrhu, no svi koji stignu do vrha zajamčeno će se osjećati kao šampioni.