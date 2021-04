FM Jam ekipa o novom albumu: Indigova Victoria donosi zvuk iz budućnosti

„Prvim reakcijama na album sam se pozitivno iznenadio s obzirom na to da je zvuk albuma dosta drugačiji i izlazi van okvira mog dosadašnjeg rada“, zadovoljan je Indigo koji otkriva da je na ideju za samostalni projekt došao nakon drugog zajedničkog albuma s Frenkijem i Kontrom, već dobro poznatog Egzila snimanog u Red Bullovom studiju u Japanu.

„Prvim reakcijama na album sam se pozitivno iznenadio s obzirom na to da je zvuk albuma dosta drugačiji i izlazi van okvira mog dosadašnjeg rada“, zadovoljan je Indigo koji otkriva da je na ideju za samostalni projekt došao nakon drugog zajedničkog albuma s Frenkijem i Kontrom, već dobro poznatog Egzila snimanog u Red Bullovom studiju u Japanu.

„Prvim reakcijama na album sam se pozitivno iznenadio s obzirom na to da je zvuk albuma dosta drugačiji i izlazi van okvira mog dosadašnjeg rada“, zadovoljan je Indigo koji otkriva da je na ideju za samostalni projekt došao nakon drugog zajedničkog albuma s Frenkijem i Kontrom, već dobro poznatog Egzila snimanog u Red Bullovom studiju u Japanu.